Власть-2021: Кто, как когда-то большевики, готов на каторгу пойти?

16:02 05.01.2021

Россия неуклонно движется к нервной ситуации



Андрей Полунин

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Виктор Алкснис

Вячеслав Тетекин



Новый 2021 год обещает России очень непростую внутриполитическую жизнь. Главных вопросов три, и ни на один пока нет ясного ответа.



Первый - как пройдут выборы в Госдуму. По мнению экспертов, "Единой России" будет крайне тяжело сохранить 2/3 мест в парламенте. На конец декабря, по данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии власти составил всего 31,1%. И это, видимо, не предел падения. Аналитики уверены, что коронавирус и экономический кризис спровоцируют массовое протестное голосование.



Причем, оппозиционно настроенные граждане не будут отказываться от участия в выборах, как это было в 2016-м.



Пикантность в том, что за девять месяцев до выборов в Госдуму участники политического процесса не знают, как они будут проходить. Впервые на выборах - а вместе с Госдумой будут избирать губернаторов, заксобрания и гордумы, - избирателям могут предоставить самые разные форматы для голосования (электронное, "на пеньках" и т. д.). Но вот период, когда именно им предстоит совершить волеизъявление, до конца не определен.



Второй вопрос - будут ли усиливаться позиции Госсовета. Этот пункт логически связан с первым: ряд политологов рассматривают Госсовет как орган, который будет противостоять Госдуме, если большинство мест в парламенте окажется у оппозиции. С этой точки зрения, Госсовет - резерв президента на случай, если Дума выйдет из-под контроля Кремля.



Наконец, третий главный вопрос - определится ли Кремль в 2021 году с преемником Владимира Путина. В канун Нового года лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире "России 1" предположил, кто в будущем может стать президентом РФ.



Но истина, скорее, в том, что список Жириновского - отвлекающий маневр Кремля.



Как на деле выглядит внутриполитический прогноз-2021, какие перемены этот год готовит России?



- Сомневаюсь, что в 2021-м возможны кардинальные перемены, - отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - Прежде всего, на думских выборах "Единая Россия" победит, и отнюдь не с результатом 31% голосов. Наверняка будет включен административный ресурс, который позволит "нарисовать" большие проценты. Плюс, партия власти возьмет большинство в одномандатных округах.



Да, многие активисты оппозиционного толка рванут на выборы в Госдуму - в надежде пройти в парламент не через партийные списки. Понятно, что партии, имеющие право идти на выборы без сбора подписей, являются системообразующими, и отбором кандидатов в партсписках будет заниматься администрация президента. Эти кандидаты будут в итоге разбавлены людьми, лояльными "Единой России".



Но в теории еще возможность стать депутатом-одномандатником. Люди рассуждают так: у меня большая известность в регионе, народ меня хорошо знает, я пойду от дома к дому, проведу избирательную кампанию - и у меня все будет хорошо.



Однако надо понимать: кандидату-одномандатнику нужно собрать подписи, и это огромная проблема. Я лично участвовал в 15 избирательных кампаниях, и могу уверенно сказать: сбор подписей был возможен где-то до 2007 года. Тогда и законы позволяли подписи собирать без существенных ограничений, и была жива политическая активность граждан - можно было найти сборщиков подписей. Да и в целом люди как-то больше интересовались политикой.



Но после 2007 года значительно ужесточились требования избирательного законодательства, и сегодня просто так собрать подписи де-факто невозможно. Для этого нужны огромные деньги, плюс административный ресурс - поддержка власти.



Опыт показывает: чтобы избирательная кампания была успешной, нужно вложить в нее не менее $ 1 на избирателя. Такой бюджет позволяет более-менее организовать людей: создавать штабы, арендовать помещения и автотранспорт, печатать и распространять агитационные материалы.



С учетом, что в одномандатном округе 500 тысяч избирателей, кампания обойдется минимум в $ 500 тысяч. Скажите, кто-нибудь из оппозиционных политиков имеет такие деньги?!



Поэтому не сомневаюсь: "Единая Россия" возьмет большинство мест по одномандатным округам, и получит большинство мест по партспискам. Не могу сказать прямо сейчас, возьмет ли партия власти 2/3 мест в парламенте, но устойчивое большинство у нее точно будет.



Такая перспектива, мне кажется, создает у администрации президента и правящей верхушки ложное ощущение уверенности. Мол, куда они, простые люди, с этой подводной лодки денутся? Ну, покричат, помитингуют. Но реально им нечего противопоставить чудовищной российской системе избирательных махинаций и управления избирательными процессами.



"СП": - То есть, каких-то серьезных подарков избирателям от Кремля мы не увидим?



- Не думаю, что власти начнут какие-то реформы, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Они, повторюсь, чувствуют уверенность. К тому же нет никаких признаков, что среди населения будет нарастать недовольство.



Казалось бы, уже было немало поводов, чтобы произошел социальный взрыв. Чего стоила одна только пенсионная реформа! Но никакого взрыва не случилось - и сейчас его, я считаю, тоже не будет.



Власть это прекрасно знает, и ориентируется не на опросы ВЦИОМ, а на закрытые опросы Федеральной службы охраны. А они показывают, что населению происходящее в стране, грубо говоря, без разницы - лишь бы не было войны. Что людям важна так называемая политическая стабильность, чтобы, не дай бог, не было возвращение беспредела 1990-х.



Именно поэтому власть не особенно беспокоится.



"СП": - Усилится ли в текущем году роль Госсовета?



- Если относиться к Госсовету с позиций обновленной Конституции - это сугубо совещательный орган, который властных полномочий не имеет. Он может собраться, поговорить и разойтись - только и всего. Пока не видно попыток придать Госсовету функции органа власти, и сделать его решения обязательными для всех. Конституция пока такого не позволяет.



Вот когда в Основном законе появятся статья, что главой Госсовета может стать любой человек, а не всенародно избранный, - например, президент, сложивший полномочия, - только тогда можно говорить, что Кремль делает ставку на Госсовет в схеме транзита верховной власти.



Но я считаю, в 2021 году вряд ли что-то изменится и на этом направлении.



"СП": - Когда в России возможны перемены?



- Недовольство властью ограничивается разговорами на кухне, и не переходит в фазу активных действий.



В целом, люди в России устали от политики, и политикам не верят. Большая часть граждан боится перемен - их вполне устраивает сложившееся положение. Рассуждают они примерно так: пенсионный возраст подняли - ну и черт с ними, выживем и при таких условиях, благо хлеб, молоко и колбаса есть во всех магазинах.



Да, желание перемен есть у кучки оппозиционеров. Революции, как известно, делаются силами 5% населения. Но эти 5%, помимо прочего, должны быть готовы к самопожертвованию. Как в свое время большевики, которые за свои идеалы готовы были идти в тюрьмы и на каторгу.



Так вот, в России сегодня нет оппозиционных политиков, готовых идти до конца, и среди недовольных граждан таких людей нет. Сегодня зачастую все, на что способна российская оппозиция - это разместить ролик на Ютубе, а потом считать число просмотров, и делать на основании этих цифр какие-то выводы.



Словом, революционной ситуации в стране не наблюдается. Другое дело, что Кремль идет тем же путем, каким в 1917-м шла царская элита, а в 1991-м - советская номенклатура. Наша элита уверена, что раз у нее есть деньги, то она сможет удержать ситуацию под контролем.



Поэтому путинский застой будет продолжаться - год, два, может быть, десять лет. Но чем дольше он будет продолжаться, тем страшнее будет финал. И когда ситуация все-таки рванет, думаю, от нынешней Российской Федерации мало что останется.



- Сентябрьские выборы в Госдуму практическим ничего не решают, - говорит член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. - Используя систему фальсификаций результатов голосования, которая была создана за последние 10?15 лет, единороссы наверняка смогут получить большинство. "Искусство" фальсификаций доведено, я считаю, до совершенства: работают мощные административные рычаги, пропагандистская давилка, широко применяется подкуп избирателей.



Можно не сомневаться: единороссы получат почти 100% в одномандатных округах - это сразу дает им 225 мест в парламенте. И даже если они наберут всего 50% по партийным спискам, суммарно это даст "Единой России" 310?320 мандатов.



Да, если бы выборы проходили только по партспискам, сильно сомневаюсь, что "Единая Россия" сохранила бы даже простое большинство в 226 голосов, не говоря уже о конституционном большинстве в 300 голосов. Но мы имеет то, что имеем.



При этом надо понимать: Госдума как была безвластной, так и остается. Все разговоры, что по новой Конституции Дума утверждает состав правительства, и это якобы сильно повышает ее роль в политической системе страны - от лукавого. Решения как принимались в Кремле, так и будут приниматься: в этом смысле, в 2021 году ничего не изменится.



"СП": - В 2021-м прояснится ситуация с преемником Путина?



- Транзит по планам нынешней власти должен произойти через 3,5 года. К тому моменту люди, которых сегодня выдвигают в качестве возможных преемников, станут на те же три года старше. А ведь им - членам ближайшего окружения Путина - уже сегодня хорошо за 60. В такой ситуации говорить о каком-то молодом, свежем человеке в качестве преемника не приходится - его пока нет.



Однако я убежден, что транзит будет происходить гораздо раньше, чем рассчитывают в Кремле - через полтора-два года. За этот срок, возможно, существенно изменится общественно-политическая ситуация в стране. И тогда на политической сцене появятся люди совершенно неожиданные, о которых мы сегодня ничего не знаем - они быстро взлетят на политический Олимп, как всегда в революционных ситуациях. И это будет концом нынешней правящей группировки.