Новые откровения Ходжи Насреддина о коронавирусе, - Тимур Зульфикаров

17:11 05.01.2021

это Необъявленная Третья Мировая Война против всех человеков…



Тимур Зульфикаров



Друзья!



Ходжа Насреддин много говорил о коронавирусе.



Вот его новые откровения...



И еще послушайте мою песню " Странники любви"...

Ведь все мы странники любви...



НОВЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ХОДЖИ НАСРЕДДИНА О КОРОНАВИРУСЕ



Мудрец сказал:

- Коронавирус – детище тайных и явных шайтанов…

Раньше шайтан прятался … таился…

Нынче он победоносно ликует…

Во всех СМИ, инетах… смартфонах…



Коронавирус – это Необъявленная Третья Мировая Война против всех человеков…



И вот Человечество ищет лекарство …

А надо искать и творцов рукотворного вируса…

Надо не только спасать жертвы , но и наказать убийц …

Надо закрыть по всему миру вирусные лаборатории…



Эти тайные норы шайтана, которые не борются со смертью,

А производят… умножают смерть…



Да!..



Иль те таинники , которые творят вирус,

Творят и антивирусные вакцины… сатанинские маски, чтобы обогатиться…

Смерть – их богатство…

Пляска на костях – их праздник…



Да!..



Но!..



Коронавирус – угнетает … заточает в одиночество тленные тела…

Но воскрешает полупотухшие… теплохладные бессмертные души…



О, люди, в колодце одиночества…

Общайтесь… радуйтесь… встречайтесь…



Не тленными земляными телами ,

А летучими крылатыми… вечными душами…



Да!..



Но!..



Господь!

Если человеки будут общаться только душами,

То как продлится … затрепещет Живая Жизнь на Земле?..



Иль ученые шайтаны сотворят

И уже сотворили пробирки семян -

Вместо урожайных плодоносных фаллосов мужей



И родильных лон жен…



Господь!

Доколь?..



Иль Ты оставишь Заблудшее Человечество

С его сатанинскими пробирками…



И вернешься в Блаженный Сад



С Адамом и Евой…







СЕДЬМОЙ ОКЕАН



Ходжа Насреддин сказал :

- Есть Четыре земных океана…

Пятый – Воздушный океан…

Шестой океан – мусорный океан интернета…



Но, увы, есть Седьмой океан –

Это океан пустопорожних словес,



Объявший всех человеков на земле…



О, брат мой далекий и ближний!..



Если ты можешь поведать миру что-то мудрое -

Тогда открывай рот…



А иначе – молчи и внимай мудрым…



Но где они… мудрые…

Затерялись в горах…



В кельях… в пещерах… в монастырях…



Забылись на океанских островах…



На далеких Плеядах…



На Млечных Путях…



Да…



А Человечество утонуло в океане пустых словес…



Похоть словоизвержения объяла всякого человека…

Всякий народ…

Тем более, что Глобальный интернет



Дает вечный приют всякому глупцу с его гнилым словцом...



О, Творец!



Но если все глупцы закроют рты …



На Земле наступит блаженная тишина,

Нарушаемая только пением птиц …

Шелестом трав… дерев…

Хрустальным звоном вод…

Тихими речами мудрецов…

Херувимским пеньем поэтов…

Огненными глаголами пророков…



О, Творец!

Может, тогда на Земле наступит Рай…



СЛАВА ХОДИТ С ЯДОМ И НОЖОМ



Мудрец воскликнул, озирая тысячелетия:

- Слава ходит с ядом… с ножом… с гильотиной…

С костром… с пулей… с тюрьмой… с хулой… с петлей….



О, брат…



А если ты от них далек…



То и с великими творениями,

И с великой душой -

Ты будешь безвестен… нищ… и одинок…



Господь!

Ужели Твой Закон таков?..