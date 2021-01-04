 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые откровения Ходжи Насреддина о коронавирусе, - Тимур Зульфикаров
17:11 05.01.2021

это Необъявленная Третья Мировая Война против всех человеков…

Тимур Зульфикаров

Друзья!

Ходжа Насреддин много говорил о коронавирусе.

Вот его новые откровения...

И еще послушайте мою песню " Странники любви"...
Ведь все мы странники любви...

НОВЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ХОДЖИ НАСРЕДДИНА О КОРОНАВИРУСЕ

Мудрец сказал:
- Коронавирус – детище тайных и явных шайтанов…
Раньше шайтан прятался … таился…
Нынче он победоносно ликует…
Во всех СМИ, инетах… смартфонах…

Коронавирус – это Необъявленная Третья Мировая Война против всех человеков…

И вот Человечество ищет лекарство …
А надо искать и творцов рукотворного вируса…
Надо не только спасать жертвы , но и наказать убийц …
Надо закрыть по всему миру вирусные лаборатории…

Эти тайные норы шайтана, которые не борются со смертью,
А производят… умножают смерть…

Да!..

Иль те таинники , которые творят вирус,
Творят и антивирусные вакцины… сатанинские маски, чтобы обогатиться…
Смерть – их богатство…
Пляска на костях – их праздник…

Да!..

Но!..

Коронавирус – угнетает … заточает в одиночество тленные тела…
Но воскрешает полупотухшие… теплохладные бессмертные души…

О, люди, в колодце одиночества…
Общайтесь… радуйтесь… встречайтесь…

Не тленными земляными телами ,
А летучими крылатыми… вечными душами…

Да!..

Но!..

Господь!
Если человеки будут общаться только душами,
То как продлится … затрепещет Живая Жизнь на Земле?..

Иль ученые шайтаны сотворят
И уже сотворили пробирки семян -
Вместо урожайных плодоносных фаллосов мужей

И родильных лон жен…

Господь!
Доколь?..

Иль Ты оставишь Заблудшее Человечество
С его сатанинскими пробирками…

И вернешься в Блаженный Сад

С Адамом и Евой…



СЕДЬМОЙ ОКЕАН

Ходжа Насреддин сказал :
- Есть Четыре земных океана…
Пятый – Воздушный океан…
Шестой океан – мусорный океан интернета…

Но, увы, есть Седьмой океан –
Это океан пустопорожних словес,

Объявший всех человеков на земле…

О, брат мой далекий и ближний!..

Если ты можешь поведать миру что-то мудрое -
Тогда открывай рот…

А иначе – молчи и внимай мудрым…

Но где они… мудрые…
Затерялись в горах…

В кельях… в пещерах… в монастырях…

Забылись на океанских островах…

На далеких Плеядах…

На Млечных Путях…

Да…

А Человечество утонуло в океане пустых словес…

Похоть словоизвержения объяла всякого человека…
Всякий народ…
Тем более, что Глобальный интернет

Дает вечный приют всякому глупцу с его гнилым словцом...

О, Творец!

Но если все глупцы закроют рты …

На Земле наступит блаженная тишина,
Нарушаемая только пением птиц …
Шелестом трав… дерев…
Хрустальным звоном вод…
Тихими речами мудрецов…
Херувимским пеньем поэтов…
Огненными глаголами пророков…

О, Творец!
Может, тогда на Земле наступит Рай…

СЛАВА ХОДИТ С ЯДОМ И НОЖОМ

Мудрец воскликнул, озирая тысячелетия:
- Слава ходит с ядом… с ножом… с гильотиной…
С костром… с пулей… с тюрьмой… с хулой… с петлей….

О, брат…

А если ты от них далек…

То и с великими творениями,
И с великой душой -
Ты будешь безвестен… нищ… и одинок…

Господь!
Ужели Твой Закон таков?..

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609855860
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