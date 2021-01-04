|Новые откровения Ходжи Насреддина о коронавирусе, - Тимур Зульфикаров
17:11 05.01.2021
это Необъявленная Третья Мировая Война против всех человеков…
Тимур Зульфикаров
Друзья!
Ходжа Насреддин много говорил о коронавирусе.
Вот его новые откровения...
И еще послушайте мою песню " Странники любви"...
Ведь все мы странники любви...
НОВЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ХОДЖИ НАСРЕДДИНА О КОРОНАВИРУСЕ
Мудрец сказал:
- Коронавирус – детище тайных и явных шайтанов…
Раньше шайтан прятался … таился…
Нынче он победоносно ликует…
Во всех СМИ, инетах… смартфонах…
Коронавирус – это Необъявленная Третья Мировая Война против всех человеков…
И вот Человечество ищет лекарство …
А надо искать и творцов рукотворного вируса…
Надо не только спасать жертвы , но и наказать убийц …
Надо закрыть по всему миру вирусные лаборатории…
Эти тайные норы шайтана, которые не борются со смертью,
А производят… умножают смерть…
Да!..
Иль те таинники , которые творят вирус,
Творят и антивирусные вакцины… сатанинские маски, чтобы обогатиться…
Смерть – их богатство…
Пляска на костях – их праздник…
Да!..
Но!..
Коронавирус – угнетает … заточает в одиночество тленные тела…
Но воскрешает полупотухшие… теплохладные бессмертные души…
О, люди, в колодце одиночества…
Общайтесь… радуйтесь… встречайтесь…
Не тленными земляными телами ,
А летучими крылатыми… вечными душами…
Да!..
Но!..
Господь!
Если человеки будут общаться только душами,
То как продлится … затрепещет Живая Жизнь на Земле?..
Иль ученые шайтаны сотворят
И уже сотворили пробирки семян -
Вместо урожайных плодоносных фаллосов мужей
И родильных лон жен…
Господь!
Доколь?..
Иль Ты оставишь Заблудшее Человечество
С его сатанинскими пробирками…
И вернешься в Блаженный Сад
С Адамом и Евой…
СЕДЬМОЙ ОКЕАН
Ходжа Насреддин сказал :
- Есть Четыре земных океана…
Пятый – Воздушный океан…
Шестой океан – мусорный океан интернета…
Но, увы, есть Седьмой океан –
Это океан пустопорожних словес,
Объявший всех человеков на земле…
О, брат мой далекий и ближний!..
Если ты можешь поведать миру что-то мудрое -
Тогда открывай рот…
А иначе – молчи и внимай мудрым…
Но где они… мудрые…
Затерялись в горах…
В кельях… в пещерах… в монастырях…
Забылись на океанских островах…
На далеких Плеядах…
На Млечных Путях…
Да…
А Человечество утонуло в океане пустых словес…
Похоть словоизвержения объяла всякого человека…
Всякий народ…
Тем более, что Глобальный интернет
Дает вечный приют всякому глупцу с его гнилым словцом...
О, Творец!
Но если все глупцы закроют рты …
На Земле наступит блаженная тишина,
Нарушаемая только пением птиц …
Шелестом трав… дерев…
Хрустальным звоном вод…
Тихими речами мудрецов…
Херувимским пеньем поэтов…
Огненными глаголами пророков…
О, Творец!
Может, тогда на Земле наступит Рай…
СЛАВА ХОДИТ С ЯДОМ И НОЖОМ
Мудрец воскликнул, озирая тысячелетия:
- Слава ходит с ядом… с ножом… с гильотиной…
С костром… с пулей… с тюрьмой… с хулой… с петлей….
О, брат…
А если ты от них далек…
То и с великими творениями,
И с великой душой -
Ты будешь безвестен… нищ… и одинок…
Господь!
Ужели Твой Закон таков?..