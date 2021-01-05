КырПарламент все хороводит. Полит-клоунесса Мамашова вновь прибилась к партии "Ата Мекен"

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18:31 05.01.2021
Депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова избрана лидером фракции "Ата Мекен".
Решение принято 5 января на заседании фракции, подтвердила АКИpress Мамашова.
По ее словам, Текебаев остается депутатом парламента, на решения судов двух инстанций подана апелляция в Верховный суд.
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Блатная 33 летняя дочь главы Гостуризма Киргизии Турусбека Чукуевича Мамашова - Айсулуу - хозяйка подаренной папенькой автошколы, в октябре 2015 года получила место в списке политической партии "Ата Мекен" и была избрана депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.
С 27.12.2019 - лидер фракции "Ата Мекен" в Жогорку Кенеше
В 08.2020 перебежала из партии "Ата Мекен" в партию "Замандаш", затем вернулась.
С 5.01.2021 - вновь лидер фракции "Ата Мекен".