Все президенты Кыргызстана. Как их выбирали? Зачем?

19:28 05.01.2021 В истории независимого Кыргызстана президентские выборы проводились семь раз. Они дали республике Акаева, Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова. Отунбаева стала президентом переходного периода через референдум...



[подготовлено на основе статей АКИpress от 2017 года]



В истории независимого Кыргызстана президентские выборы проводились семь раз, один раз через референдум был утвержден президент переходного периода.



Они дали республике четырех президентов - Аскара Акаева (1991, 1995, 2000 годы), Курманбека Бакиева (2005, 2009 годы), Алмазбека Атамбаева (2011 год) и Сооронбая Жээнбекова (2017 год). Роза Отунбаева стала президентом переходного периода через референдум (2010 год).



Насколько выборы были конкурентными? Основным показателем конкурентоспособности выборов являются результаты кандидатов, которые заняли первое и второе место.



Чем меньше набирал победитель, чем больше получал занявший второе место, тем конкурентными можно считать выборы.



В Кыргызстане президентский пост в качестве главы государства был учрежден сессией Верховного Совета Кыргызской ССР 24 октября 1990 года. Утверждение поста президента, как и в Москве и других союзных республиках, стало ответом на усугубляющийся кризис. В Кыргызстане на тот момент политическая борьба достигла своего апогея после июньских событий 1990 года.



22 октября 1990 года первый секретарь компартии Кыргызской ССР Абсамат Масалиев, председатель Совета министров Апас Джумагулов и первый секретарь Иссык-Кульского обкома партии Аманбаев поборолись за пост президента. Но никто не набрал необходимого числа голосов. 27 октября были выдвинуты новые кандидаты и победу над кандидатом Исановым одержал Акаев.



АСКАР АКАЕВ

1990-2005 гг.



Первые общенародные выборы президента Кыргызстана в условиях независимости состоялись 12 октября 1991 года.



31 августа 1991 года Жогорку Кенеш принял закон "О выборах Президента Кыргызской Республики", в соответствии с которым 12 октября состоялось всенародное голосование на выборах президента. Избранный депутатами Верховного Совета за год до этого Аскар Акаев в связи с принятием Декларации о суверенитете и независимости Республики Кыргызстан и изменения статуса республики должен был подтвердить полномочия президента.



Выборы были безальтернативными, поэтому в избирательные бюллетени включили имя Акаева с вопросом о подтверждении его избрания президентом и ответы "За" и "Против".



В итоге за Аскара Акаева проголосовало 95,3% избирателей.



Избирателей – 2 319 780

Проголосовало – 2 065 318 или 89,03%



Вторые выборы президента в республике прошли 24 декабря 1995 года. Они состоялись на основании новой Конституции от 5 мая 1993 года и по сути стали внеочередными.



Формально выборы должны были пройти только в августе 1996 года, так как полномочия Акаева, подтвержденные референдумом 1994 года, истекали в октябре 1996. Оппозиция тогда заявила, что Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации не успевающей подготовиться к ним оппозиции.



На пост президента также выдвигались Абсамат Масалиев, Жумгалбек Аманбаев, Медеткан Шеримкулов, Омурбек Текебаев, Мамат Айбалаев, Юруслан Тойчубеко в и Турсунбай Бакир уулу.



Для регистрации нужно было собрать 50 тысяч подписей. Однако в связи с тем, что перед выборами ЦИК заявил, что число подписей должно собираться по регионам пропорционально численности избирателей, несколько кандидатов выбыло из гонки. Кандидаты Текебаев и Айбалаев пытались оспорить внезапное изменение правил выдвижения в Конституционном суде, но безрезультатно.



В итоге Бакир уулу отказали в регистрации из-за того, что его подписи не были собраны пропорционально численности избирателей, у Тойчубекова после выбраковки осталось менее 50 тысяч подписей. Позже генпрокурор подал в Верховный суд требование об отмене регистрации трех кандидатов – Айбалаева, Аманбаева и Текебаева, так как имелись заявления отдельных лиц, что они не подписывались за данных кандидатов и, соответственно, их подписи подделаны. Верховный суд удовлетворил требование прокуратуры, отстраненные кандидаты обратились в Конституционный суд, но им было отказано в рассмотрении заявлений, так как Конституционный суд решил, что это не входит в его компетенцию. Выбывшие кандидаты объявили голодовку, однако это не дало результатов.



В результате к выборам кроме Аскара Акаева допустили только бывшего первого секретаря Компартии Кыргызстана Абсамата Масалиева и бывшего председателя Верховного Совета Медеткана Шеримкулова.



Аскар Акаев победил в первом туре выборов, набрав 71,5% голосов. Масалиев занял второе место с 24,4%, а Шеримкулов получил всего 1,7% голосов.



1995 год. Кандидаты Акаев и Масалиев



Избирателей – 2 254 348

Проголосовало – 1 943 077 или 86,19%



Третьи президентские выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова был выдвинут в качестве кандидата на пост главы государства, несмотря на то, что в Конституции было указано, что "одно и то же лицо не может быть избрано президентом Кыргызской Республики более двух раз подряд".



Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам президент злоупотребляет властью.



Скандальными эти выборы стали и по другой причине - кандидаты на пост президента должны были показать уровень владения госязыком (кыргызским) членам лингвистической комиссии согласно Конституции и Кодексу о выборах. Один из конкурентов Акаева Феликс Кулов счел создание этой комиссии незаконным и отказался сдавать экзамен. Другие претенденты, сын бывшего первого секретаря Компартии Киргизской ССР А.Масалиева Исхак Масалиев и лидер партии "Кайран эл" Дооронбек Садырбаев, подали в Конституционный суд иск о признании постановления ЦИК о создании лингвистической комиссии антиконституционным, но получили отказ.



Всего на выборах 2000 года было выдвинуто 19 кандидатов. Из них 15 прошли лингвистическую комиссию, которая затем вынесла заключение, что 7 кандидатов владеют государственным языком (А.Акаев, Т.Акунов, А.Атамбаев, Д.Садырбаев, Т.Бакир уулу, О.Текебаев и М.Эшимканов), а 8 не владеют. Эти 8 претендентов были отсеяны, позже на сборе подписей выбыл Садырбаев.



В ходе предвыборной кампании штаб Акаева повсеместно использовал административный ресурс и фактическую монополию в СМИ. Действующего президента во время визита в Бишкек поддержали его коллеги по СНГ Ислам Каримов и Владимир Путин.



В итоге Аскар Акаев получил 74,47% голосов, а ближайший из конкурентов Омурбек Текебаев - 13,89%. За Атамбаева проголосовало 6%.



На этом череда двух президентских выборов для Акаева, в которых нужно было "правильно" подсчитать, закончилась.



2000 год. Кандидаты Акаев и Текебаев



Избирателей – 2 537 247

Проголосовало – 1 960 847 или 77,28%



КУРМАНБЕК БАКИЕВ

2005-2010 гг.



Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской "тюльпановой революции" 2005 года, после которой которых Акаев сбежал в Россию и уже там сложил свои полномочия.



Всего участвовать в президентских выборах изъявили желание 22 кандидата. Заявления в ЦИКподали 19 человек, но потом пятеро - Алмазбек Атамбаев, Баяман Эркинбаев, Женишбек Назаралиев, Феликс Кулов и Дастан Сарыгулов - отозвали свои заявления.



До сдачи документов на регистрацию все кандидаты должны были пройти проверку владения госязыком, собрать не менее 50 тысяч подписей, заплатить избирательный залог в 100 тысяч сомов.



Проверку на знание государственного языка кроме врача-нарколога Женишбека Назаралиева успешно прошли 12 кандидатов: Акбаралы Айтикеев, Курманбек Бакиев, Урмат Барыктабасов, Турсунбай Бакир уулу, Кенешбек Душебаев, Жыпар Жекшеев, Гайша Ибрагимова, Назарбек Нышанов, Аманбай Сатыбаев, Дамира Омуркулова, Токтайым Уметалиева, Жусупбек Шарипов.



В связи с недостаточным количеством представленных достоверных подписей избирателей в свою поддержку ЦИК отказал в регистрации Кубанычбеку Апасову, Ибрагимовой, Нышанову, Омуркуловой и Сатыбаеву. А Барыктабасову было отказано в связи с выявлением у него гражданства Казахстана. 23 июня Жусупбек Шарипов снял свою кандидатуру в пользу Бакиева.



За 2 месяца до даты выборов кандидат Бакиев и Кулов, считавшийся сильным оппонентом Бакиева на выборах, заключили политический тандем - Кулов не стал баллотироваться в пользу партнера по политическому альянсу.



В итоге в избирательный бюллетень были внесены 6 фамилий: Курманбек Бакиев, Акбаралы Айтикеев, Турсунбай Бакир уулу, Кенешбек Душебаев, Жыпар Жекшеев и Токтайым Уметалиева. Однако заключение тандема Бакиев-Кулов фактически показывало исход выборов. Согласно данному Соглашению, в случае победы на президентских выборах Бакиева он должен был добиваться, чтобы парламент одобрил кандидатуру Кулова на пост премьер-министра.



В результате победителем был объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71% голосов избирателей. Второе место занял Турсунбай Бакир уулу с 78 тысячей голосов (3,93%), за ним следует А.Айтикеев с 3,62%. Остальные трое кандидатов получили менее чем по 1% голосов.



2005 год. Кандидаты Бакиев и Бакир уулу



Избирателей – 2 670 530

Проголосовало – 2 002 004 или 74,96%



Пятые по счету президентские выборы в Кыргызстане прошли 23 июля 2009 года, хотя полномочия президента, согласно Конституции, заканчивались по прошествии 5 лет.



Глава комитета Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов объяснил выбор дату тем, что принимались во внимание несколько факторов, в том числе – проведение предвыборной кампании, возможное проведение выборов не в один, а в два тура, подсчет голосов, объявление результатов, признание выборов легитимными со стороны Конституционного суда, а также инаугурация и другие моменты.



Действующий в то время президент Курманбек Бакиев был выдвинут на второй срок правящей партией "Ак-Жол". Единым кандидатом от оппозиции был выдвинут бывший премьер-министр, лидер СДПК Алмазбек Атамбаев.



Также баллотировались Токтайым Уметалиева, Женишбек Назаралиев, лидер партии "Акшумкар" Темир Сариев и активист Нурлан Мотуев. За исключением двоих – Мотуева и Сариева – все кандидаты уже имели опыт борьбы за президентское кресло.



В разгар дня голосования кандидаты Атамбаев и Назаралиев заявили о массовых нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов. Атамбаев также сообщил об угрозах физической расправы в адрес его семьи и о том, что был вынужден отправить их за границу.



В итоге победителем был объявлен Бакиев, ЦИК сообщил, что он получил 76,12% голосов.



2009 год. Кандидаты Бакиев и Атамбаев



Избирателей – 2 939 413

Проголосовало – 2 328 069 или 79,13%



РОЗА ОТУНБАЕВА

2010-2011 гг.



После апрельской революции 2010 года через референдум президентом переходного периода стала Роза Отунбаева.



7 апреля 2010 года в результате революции к власти пришло Временное правительство во главе с Розой Отунбаевой, Бакиев был вынужден укрываться в своем родовом селе на юге страны и впоследствии бежать за границу.



27 июня 2010 года в результате всенародного референдума республики была принята новая Конституция, согласно которой страна была объявлена парламентской республикой, а также декрет Временного правительства КР "О Президенте Кыргызской Республики на переходный период", по которому Роза Отунбаева была утверждена в качестве президента Кыргызстана до 31 декабря 2011 года.



Избирателей – 2 716 687

Проголосовало – 1 962 804 или 72,24%



АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ

2011-2017 гг.



Шестые выборы президента Кыргызстана состоялись 30 октября 2011 года. Эти выборы стали важнейшим этапом легитимизации власти после апрельской революции.



Согласно Конституции от 2010 года, на пост президента нельзя избираться два раза подряд, президентский срок увеличен до 6 лет.



В выборах президента республики участвовали 16 кандидатов: Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Кубатбек Байболов, Анарбек Калматов, Арстанбек Абдылдаев, Омурбек Суваналиев, Темирбек Асанбеков, Марат Иманкулов, Турсунбай Бакир уулу, Кубанычбек Исабеков, Курманбек Осмонов, Акбаралы Айтикеев, Торобай Колубаев, Сооронбай Дыйканов, Алмазбек Каримов.



Изначально регистрацию на президентские выборы прошло 83 человека: 16 кандидатов были выдвинуты от партий, еще 67 являлись независимыми кандидатами. Для регистрации нужно было собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку, внести избирательный взнос около 2 тысяч долларов и пройти тест на знание кыргызского языка.



Явка избирателей составила 61,28%.



За Алмазбека Атамбаева проголосовали 62,52% избирателей, за Адахана Мадумарова 14,78% и за Камчыбека Ташиева – 14,32%.



Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.



2011 год. Кандидаты Атамбаев и Мадумаров



Избирателей – 3 032 666

Проголосовало – 1 858 632 или 61,28%



СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ

2017 г.



Последние выборы президента прошли 15 октября 2017 года.



В качестве кандидатов были зарегистрированы Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов, Адахан Мадумаров, Темир Сариев, Таалатбек Масадыков, Улукбек Кочкоров, Азимбек Бекназаров, Арстанбек Абдылдаев, Арслан Малиев, Эрнис Зарлыков, Токтайым Уметалиева.



В итоге Жээнбеков получил 54.7% голосов. Его главный конкурент Бабанов – 33.7% голосов.



2017 год. Кандидаты Жээнбеков и Бабанов



Избирателей – 3 025 770

Проголосовало – 1 697 868 или 56.34% Источник - АКИpress

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