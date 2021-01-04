Трамп пообещал "адскую битву" за пост президента

20:10 05.01.2021

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не "отдаст" пост главы государства Джозефу Байдену.



Трамп пообещал устроить "адскую битву" за президентское кресло, если демократы "захватят" сенат и Белый дом, передает РИА "Новости".



По мнению американского лидера, у него "отбирают победу", поскольку он имеет "огромный перевес" по результатам голосования.



Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.



В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с "пародией" на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную "онлайн-инаугурацию" Трампа.