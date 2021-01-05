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Российско-турецкий гамбит в Закавказье, - А.Арешев
20:19 05.01.2021

АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 05.01.2021 |

Приход американцев на Кавказ – дело ближайшего будущего?

За три дня до нового года министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились в Сочи для обсуждения актуальных вопросов, включая нагорно-карабахскую проблематику, которая, подчеркнул российский министр, "сейчас вышла на приоритетный план". Параллельно действиям российской миротворческой миссии на оставшейся "армянской" части Нагорного Карабаха площадью примерно 2,5 тысячи кв. км наращивается турецкое военное присутствие в Азербайджане, включая несколько батальонов спецназначения, группы по разминированию и связи. В Агдамском районе развертывается мониторинговый центр с участием российских и турецких военнослужащих.

Как в случае с Сирией и Ливией, где Москва и Анкара вступили в непростое взаимодействие, стороны стремятся не выносить на публику свои разногласия.

Добившись в начале октября перелома в ходе "второй карабахской войны", турецко-азербайджанский альянс был твердо намерен идти до конца, и лишь благодаря вмешательству Москвы Нагорный Карабах не исчез окончательно с политической карты. В соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении, он остался изолированным анклавом на территории площадью чуть более половины бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), без Гадрутского района, без Шуши и других территорий. Положение этого анклава под охраной российских миротворцев, с "серыми зонами", зависящего от снабжения через контролируемый Баку Лачинский район, выглядит тяжелым. Улучшить его могло бы открытие Степанакертского аэропорта, способного принимать грузы из России (говорили, что это произойдет в конце декабря), но здесь многое зависит от договоренностей между Москвой и Баку, но это диалог непростой, если учесть неблагоприятный информационный фон, отражающий неприятие российской миротворческой миссии широкими общественными кругами в Азербайджане, склонными проводить аналогии между Нагорным Карабахом, Южной Осетией, Абхазией и Приднестровьем. В социальных сетях уже раскручивается хештег #RussianSoldierGoHome.

Карта миротворческой операции на 3 января 2021 года

"Подписанное 10 ноября трехстороннее заявление создает предпосылки для долгосрочного, полноформатного преодоления кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", – заявил по итогам переговоров в Сочи глава российской дипломатии. Турецкий министр пообещал "активизировать усилия по нормализации отношений с Арменией". Неустойчивый характер ситуации в Закавказье, возможные рецидивы военной эскалации, непроясненность многих вопросов диктуют заключение межгосударственных соглашений, призванных зафиксировать положение дел, закрепленное соглашением от 10 ноября.

Согласно неподтвержденной информации, на 10-11 января планируется приезд в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна; не исключено, что в российскую столицу прибудет также президент Азербайджана Ильхам Алиев. В пользу возможного подписания между ними некоего большого соглашения под условным названием "О мире, дружбе и границах" свидетельствует и беспрецедентно-лихорадочный процесс демаркации рубежей в Сюнике (преимущественно на условиях Азербайджана, действующего с позиций победителя). В пользу Азербайджана уже отошли часть селения Шурнух, угодий села Караундж и некоторые другие территории, включая участок автомобильной дороги Горис – Капан. Бывший глава СНБ и Совета безопасности НКР генерал-лейтенант Аршавир Гарамян высказался по этому поводу в том смысле, что оккупированные турками северные районы Сирии "также были признанными на международном уровне территориями Сирийской Арабской Республики".

По многим признакам действующая власть в Армении не в состоянии гарантировать безопасность не только Нагорного Карабаха и его жителей, но даже собственно территории Армении. Примечательны заявления Ильхама Алиева 31 декабря на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром о форсированном ("максимум два года") строительстве железной дороги от Горадиза до Зангелана: "Наша мысль состоит в том, чтобы не ждать этих сроков, перевозки могут осуществиться до Горадиза по железной дороге, потом с помощью крупнотоннажных машин. Это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении. Тем самым будет реализовано открытие Нахичеванского коридора, что является важной частью трехстороннего заявления", – отметил президент Азербайджана.

Помимо ослабления транспортной связи с южными районами Армении ("мегринский коридор"), поспешное признание Ереваном границ бывшей Азербайджанской ССР окончательно сдает "карабахский вопрос" в архив, а вслед за ним, возможно, и российское военное присутствие в Гюмри. "Арцах больше не Армения", – признает А. Гарамян на своей странице в одной из социальных сетей. Край, с судьбой которого тесно связана вся позднесоветская и постсоветская история Армении и армянского народа в целом, в лучшем случае превратится во "второе Приднестровье", судьба которого будет зависеть от общего баланса сил и укрепившегося азербайджано-турецкого альянса.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Как известно, поддерживаемая "коллективным Западом" новый президент Молдавии Майя Санду, едва будучи избранной, стала решительно выступать за вывод с левого берега Днестра российских миротворцев. Если "куратором" Молдавии в НАТО является Румыния, то для стран Кавказа (не исключая Армению) таковым является Турция, активно расширяющая связи с Лондоном и стремящаяся понравиться формирующейся администрации Джо Байдена. Связи с Москвой не являются альтернативой сотрудничеству в рамках НАТО или ЕС, заявил М. Чавушоглу, комментируя санкции Вашингтона против Турции после приобретения ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400. "Вашингтон не готов к тому, чтобы позволить вершить дела Евразии без его участия, и потому возвращение американцев на Кавказ – дело ближайшего будущего", – отмечает С. Маркедонов. В декабре Конгрессом США был инициирован запрос, предполагающий среди прочего работу разведслужб по оценке причин эскалации конфликта и подготовке американского плана действий в данном районе.

Показательна недавняя публикация на государственном новостном канале TRT World статьи главы Центра внешней политики The Heritage Foundation Люка Коффи, предлагающего наброски "дорожной карты" по выводу российских миротворцев из Карабаха. По мнению этого автора, встревоженного возросшим российским присутствием, в Баку должны заняться проработкой данного вопроса уже сейчас, не дожидаясь 2025 года. "Сейчас необходимо сделать все возможное для того, чтобы по истечении первого пятилетнего мандата в 2025 году российские войска были заменены невооруженной гражданской мониторинговой миссией". В качестве примера для подражания приводится Мониторинговая миссия Европейского союза в Грузии, созданная после российско-грузинской войны в августе 2008 года для наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня. И хотя Россия не допускает европейских наблюдателей на территории Южной Осетии и Абхазии, которые Коффи заученно называет "оккупированными", грузины с радостью принимают этих наблюдателей у себя с пропагандистской целью "доказать всему миру, что они не являются агрессорами".

Детали организации гипотетической "миссии по наблюдению", заменяющей российские миротворческие силы, автор публикации на TRT World предлагает "приберечь для будущих дискуссий", но некоторые общие положения рассматривает уже сейчас. Например, после ухода миротворцев "невооруженная мониторинговая миссия" может частично переместиться из Нагорного Карабаха на границу между Арменией и Азербайджаном, вдоль которой по обе стороны предлагается создать демилитаризованную буферную зону". Это якобы продемонстрирует (здесь опять ссылка на пример Грузии) "добрые намерения" Баку, которому рекомендуется начать консультации с Тбилиси по обмену опытом взаимодействия с европейскими наблюдателями. На взгляд автора из The Heritage Foundation, процесс трансформации российских миротворческих сил в "гражданскую мониторинговую миссию" может стать новым направлением деятельности "зависшей в воздухе" Минской группы ОБСЕ.

Господин Коффи надеется, что соблюдение культурно-религиозных прав проживающих в Азербайджане этнических армян "поможет проложить путь к выходу российских миротворцев", которые не могут оставаться в Азербайджане вечно, о чем Баку "должен ясно и открыто заявить России". А если произойдет исход из Нагорного Карабаха значительной части армянского населения, это позволит Баку, опираясь на "серьезное и бесповоротное" военное присутствие Турции в Азербайджане, "вежливо попросить" Москву завершить свою миссию.

Указывая на непростую мозаику конкуренции и партнерства Москвы и Анкары в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, американское издание Foreign Policy отмечает высокий риск "неожиданной конфронтации". Можно предположить, что российско-турецкие переговорные контакты, отражающие тонко завуалированную борьбу за влияние в "пересекающихся" областях стратегических интересов, будут востребованы Западом – при деятельном участии западных партнеров Анкары, стремящихся использовать неоосманские планы турецкого лидера в целях дестабилизации ближнего российского зарубежья.

Источник - fondsk.ru
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