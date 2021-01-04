Россия и Саудовская Аравия добились компромисса по добыче нефти

20:29 05.01.2021

Представители России и Саудовской Аравии сумели добиться компромисса по добыче нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.



Ознакомленные с переговорным процессом собеседники издания рассказали, что Москва и Эр-Рияд решили сохранить текущий уровень добычи в феврале, а с весны планируют увеличить производство.



Как уточняет РИА Новости, стороны готовились достичь компромисса по данному вопросу накануне, однако сделать этого не удалось, и страны ОПЕК+ продолжили переговоры во вторник, 5 января.



Министр нефти Ирана Бижан Зангане пояснил, что на состоявшейся накануне встрече ОПЕК+ обсуждались два сценария. Так, стороны рассматривали варианты увеличить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или сохранить январские показатели.



Источники агентства настаивают на том, что Москва поддержала первый вариант, в то время как саудитам и большинству других стран казалось правильным сохранить действующие показатели на фоне неопределенной ситуации с пандемией.



Ранее сообщалось, что в 2020 году добыча нефти и газа в России рухнула на 8,6 и 6,2 процента соответственно. Согласно сводке ЦДУ ТЭК, объем добычи газа составил 692,33 миллиарда кубометров. Результат декабря отдельно - 66,28 миллиарда, что на 1,6 процента меньше, чем в тот же период год назад.



В ходе прошедшей 17 декабря пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что Россия уже слезла с нефтегазовой иглы, так как 70 процентов российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов.