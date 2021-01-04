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КазПрез Токаев сочинил статью, доказывая историчность границ современного Казахстана
20:58 05.01.2021

Президент Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы
Президент Казахстана заявил, что "никто извне" не отдавал казахам занимаемую страной территорию и казахи жили на ней много веков. Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана подарком России

Главное богатство современного Казахстана это его "священная земля, унаследованная от предков", заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в опубликованной 5 января республиканской газетой Egemen Qazaqstan статье "Независимость превыше всего".

"Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история не начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше - при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках", - написал Токаев, указав на необходимость противостоять провокациям со стороны "некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности", и защищать национальные интересы любым способом.

В декабре 2020 года в Министерство иностранных дел Казахстана был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров, которому вручили ноту в связи с высказываниями главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова. Ранее депутат заявил, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

В МИД Казахстана заявили, что ведомство "призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации".

Токаев в опубликованной 5 января статье подчеркнул, что нынешние границы Казахстана международно признаны и их никто не оспаривает, а все территориальные споры "окончательно разрешены". Президент также отметил, что Казахстан - единое государство, которое не делится на южную, северную, западную и восточную части, хотя в состав страны и входят Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

"Это лишь условные названия, указывающие направление", - отметил Токаев, напомнив, что Южно-Казахстанская область в 2018 году была переименована в Туркестанскую.

Евгений Калюков

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/05/01/2021/5ff44ea99a79475218cfb4ac

Источник - рбк
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609869480
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