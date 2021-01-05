Пердью на Оссоффа. В Джорджии решается судьба Конгресса США

00:17 06.01.2021

Выборы в Джорджии определят, кто будет контролировать Сенат



5 Январь, 2021

Кен Бредемайер



Республиканцам достаточно победить в одном из двух округов в штате, чтобы сохранить контроль над верхней палатой



ВАШИНГТОН – Второй тур выборов в Джорджии во вторник определит, кто будет контролировать Сенат – республиканцы или демократы, а также сможет ли избранный президент Джо Байден реализовать свою повестку.



В условиях столь высоких ставок Байден и уходящий президент Дональд Трамп в последний день кампании провели митинги в Джорджии.



Будущий президент приехал в Атланту, крупнейший город штата, чтобы поддержать двух демократов – режиссера-документалиста Джона Оссоффа и баптистского проповедника Рафаэля Уорнока.



"С помощью их голосов в Сенате мы сможем добиться нужного нам прогресса с рабочими местами, здравоохранением, юстицией, окружающей средой и многими другими вещами", – сказал Байден.



Тем временем Трамп вел кампанию в республиканском анклаве Долтоне на севере штата, агитируя за сенатора Дэвида Пердью, который противостоит Оссоффу, и сенатора Келли Лефлер, чьим оппонентом является Уорнок.



Он предупредил, что демократическое большинство в Сенате даст полную свободу действий тем, кого он часто называет "крайними левыми".



"Это даст им возможность пропихивать любые бредовые левые законы, которые они хотят, о которых они когда-либо мечтали, – заявил Трамп. – Вашей религиозной свободы больше не будет, ваших границ и замечательной новой стены не будет. Не будет ваших полицейских департаментов в нынешнем виде, и не будет ваших сбережений".



Бюллетени, поданные досрочно, не будут подсчитываться до вторника, поэтому официальные победители едва ли определятся в ночь после выборов.



За выборами в Сенат пристально наблюдают в Вашингтоне переходная команда Байдена и его республиканские оппоненты, поскольку от их результатов зависит, какими рычагами будет обладать будущий глава исполнительной власти в продвижении своей законодательной повестки, после того как он и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге в полдень 20 января.



После церемонии приведения к присяге законодателей в минувшее воскресенье республиканцы имеют 50 мест в Сенате, а демократы – 48.



Победа республиканского кандидата в одном или обеих округах в Джорджии принесет партии большинство и право определять повестку дня в Сенате, а также иметь большинство во всех законодательных комитетах Сената.



Если же победят Уорнок и Оссофф, то места в Сенате распределятся между демократами и республиканцами ровно пополам, и в случае равенства голосов решающий голос будет принадлежать Харрис, в том числе в вопросах организации комитетов и контроля над законодательным календарем.



Контроль республиканцев над палатой осложнит законодательную повестку Байдена на ближайшие два года, что, вероятно, приведет к обширным переговорам по таким вопросам, как новые льготы в здравоохранении, иммиграционный контроль и введение норм, связанных с климатом.