Своих биртановых и бекшиных хватает. Итоги 2020 для Казахстана, - Д.Ашимбаев

00:25 06.01.2021

Политолог Данияр Ашимбаев представляет авторский взгляд на уходящий 2020 год,



Данияр Ашимбаев, 31 декабря 20



Один умный чиновник как-то сказал, что на нормальную реформу нужно три года – изучить, понять, подготовить и внедрить. Быстро только дураки откаты берут

Политолог Данияр Ашимбаев представляет авторский взгляд на уходящий 2020 год, передает Azattyq Rýhy.

Заканчивается год Белой металлической крысы. Уже сложно вспоминать о том, какие планы строились год назад, но складывается ощущение, что ни у кого эти планы в жизнь особенно не претворились. Юмористы шутят: представляете, если бы все, что случилось в 2020 году, произошло бы в 2012-м, когда все ждали конца света?



Эпидемия показала ошибочность многих сценариев и, что еще более важно, недоработанность ранее запущенных планов и программ. Учитывая политизацию и коммерционализацию происходящих в медицине явлений, на самом деле оценивать коронавирус только с врачебной точки зрения, думаю, будет неправильным.



С другой стороны, вспоминаются обсуждения с коллегами проблемы и перспективы мировой системы несколько лет назад. Тогда был высказан тезис о том, что процессы глобализации зашли слишком далеко, потеряв не только национальные формы контроля и какой-либо контроль вообще, что наиболее вероятен сценарий глобальной эпидемии, которая заставит нации и правительства хоть немного закрыться в своих границах и подумать о путях развития вне глобальных процессов. Однако мир, в котором мы живем, как сейчас можно говорить, достаточно "фейковый" – виртуальные деньги, виртуальные ценности, виртуальная (но очень уж навязанная) информация.



Глобальная коррупция победила логику, постмодерн – традицию.

Ведущаяся несколько лет дискуссия о путях реформирования Казахстана так и не выявила явных предпочтений. Есть запрос на реформы при не меньшем запросе на стабильность. Нет очевидных преимуществ у сторонников национального и интернационального начала, либерализации и консерватизма. С другой стороны, власть пыталась нащупать адекватные сценарии модернизации и оказалась в определенном капкане. Ужесточение дисциплины и контроля вызывает саботаж аппарата, который готов проводить любые реформы, кроме усиления собственной ответственности. Еще одним фактором, помимо неочевидности сценариев реформирования, является пресловутая созерцательность национального мышления. Нация с удовольствием готова созерцать модернизацию, но не настроена на иные формы участия в ней, кроме тех, которые входят в диссонанс с законами "О борьбе с коррупцией" и "О государственной службе".



Тоже касается общественного запроса на справедливость. Результаты многочисленных моделей реформирования правоохранительной и судебной систем заставляют вспомнить известную фразу Михаила Жванецкого, ушедшего из этого мира в завершающемся году, – "Может что-то в консерватории не так?".

С другой стороны, понятие справедливости в социальном плане становится все более потребительским и в каком-то степени начинает стремиться к формуле "Хочу много денег и не работать". 30 лет идет дискуссия о рыночном мышлении и отказе от государственного патернализма, но спрос на последний не падает, а напротив растет, устойчиво подкрепленный постоянно растущей совокупной кредитной задолженностью, которую сложно однозначно объяснить либо бедностью, либо неумеренным потребительством. Первая произрастает из-за нехватки устойчивых рабочих мест, отсутствие которых обусловлено недостаточной эффективностью диверсификационных программ, которые связаны с бесконтрольностью и плохим планированием со стороны госаппарата. Второе проистекает из-за насадки псевдотрадиций на маркетинговые наработки сферы услуг. И устойчивым местом является то, что государство, вводя набор правил на любой случай жизни, составляет слишком уж большой зазор для исключений. Или исключительных.



Но это больше о вечном. Вернемся к итогам этого года.

В мировой политике – это неочевидные результаты выборов президента США и масса взаимно противоречивых сценариев, запущенных в связи с эпидемией. Сложность в том, что в первом случае отсутствует стандарт, который Америка требовала от всех остальных. А во втором – невозможность переключить каналы, по которым одновременно идет один единственный плохо снятый фильм.



Казахстанская повестка дня заключалась в том, чтобы не допустить мирового безумия и маразма во внутреннюю повестку дня. Своих биртановых и бекшиных хватает.

Масштабы негативного воздействия на социальную сферу оценить сложно. Недовольны остались многие, но – напомню – какой масштаб злоупотреблений имел место при начислении АСП год назад. Поэтому оценивать ситуацию, что всем вдруг стало сильно хуже – сложно. Лучше не стало – официальная статистика тут не показатель. Но сильного ухудшения ситуации тоже не видно. Кредитная амнистия прошлого года вызвала недовольство у тех, кто своевременно платит по кредитам. Смягчение правил регистрации автотранспорта для тех, кто воспользовался дырами в правилах евразийской интеграции, вызвала недовольство тех, кто платит полный сбор за покупаемый автотранспорт. Постоянные требования ипотечников и дольщиков решить их проблемы за счет бюджета вызывают недовольство тех, кто платит налоги и ничего не имеет со стороны государства. Список можно продолжать. Обратите внимание: таких дискурсов становится все больше. И это на самом деле хороший симптом. Формируется здоровая часть общества, которая не хочет халявы ни для себя, ни для других

Что касается государства, то мы часто требуем заменить того или иного руководителя. Государство иногда меняет (причем иногда с передачей сменяемого в руки правосудия), но всегда ли есть толк у этих замен? К примеру, вместо Биртанова министром здравоохранения стал Цой. Выиграло ли здравоохранение? Сильно в этом сомневаюсь.



Прошелся по списку руководителей парламента, правительства и регионов. В принципе, особо никого менять я бы не стал. С тех, кто плохо работает, нужно повысить спрос и усилить контроль, а не тупо увольнять и ставить таких же, если не хуже. Возьмем к примеру, Министерство образования и науки. Министром недовольны многие. На мой взгляд, министр достаточно опытный и здравомыслящий человек, у которого есть свое видение ситуации и необходимых мер. На критику реагирует, к пожеланиям общественности и экспертов открыт. Пусть проработает хотя бы три года. А то сегодняшние сторонники смены министра тут же начнут кричать про кадровую нестабильность отрасли и про то, что новый министр приходит с новыми реформами… Один умный чиновник как-то сказал, что на нормальную реформу нужно три года – изучить, понять, подготовить и внедрить. Быстро только дураки откаты берут.

Я бы оставил и Президента, и премьера, и спикеров палат, и большинство министров и акимов областей. Не потому что нет замены, а потому что в принципе не самый худший кадровый состав. Принципы работы улучшать нужно. А что касается "популярных" кандидатов, то хочу отметить, что многие оценивают только медийный образ (или фактор землячества) и совсем не помнят, какими руководителями они были в свое время.

А что касается карантина, то, при всех сложностях, в памяти останется чистый воздух и чистые улицы родного города. Включая проезжую часть и тротуары.