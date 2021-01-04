Cына известного укр-нацика Корбана (партия "Укроп") нашли на дне реки

00:40 06.01.2021

Сын главы партии "УКРОП" Корбана разбился на багги с одноклассницей



Один из четырех сыновей украинского бизнесмена и политического деятеля, главы партии "УКРОП", экс-вице-губернатора Днепропетровской области и создателя украинских нацбатальонов, попавшего под российские санкции Геннадия Корбана погиб во время прогулки на багги.



Как сообщает Как сообщил Telegram-канал Карточный офис, 16-летний школьник Лев Корбан пропал днем 5 января после того, как уехал кататься на багги в компании с одноклассницей Юлией Васик. Позже транспортное средство нашли на дне реки, в нем же обнаружили трупы подростков.



По данным издания Днепр-экспресс, подростки недалеко от Днепра упали на квадроцикле в реку Мокрая Сура. Дети были пристегнуты, поэтому не смогли выбраться и утонули.



Информацию о гибели сына Корбана подтвердила журналистка Наталья Влащенко, опубликовав публичное соболезнование.



Напомним, что Корбан в свое время был соратником олигарха Игоря Коломойского. Затем их пути разошлись. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев на днях рассказывал, что конфликт Коломойского с Корбаном и Филатовым достиг крайней точки. Борис Филатов, в частности, назвал инцидент с сыном Корбана тревожным в интервью "ПолиттНавигатору": "Все понимают, что может начаться, если будет хоть минимальный повод сомневаться, что это не случайный трагический случай".