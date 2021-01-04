Разгадана причина смерти хана Джучи

01:04 06.01.2021

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели канала! В народной памяти закрепилось три версии смерти хана Джучи, и центральное место среди них занимает версия об убийстве. Считается, что заказчиком смерти первенца великого хана монголов был не кто иной, как сам Чингисхан. Однако зачем отцу убивать своего сына?



Версия о коварном убийстве



Ответ на этот вопрос нужно искать в политике и, если хотите, в генетике. В последние годы жизни Джучи все чаще критиковал завоевательные войны Чингисхана и был недоволен разрушением городов и сельской инфраструктуры своего улуса, на чем специализировался "покоритель Вселенной". Слухи о "дерзости" Джучи наверняка доходили до отца, и у того были причины для беспокойства, ведь от разговоров до действий всего один шаг. Молва утверждает, что этот шаг первым сделал Чингисхан, и загодя отправил сына на тот свет.



Монгольское предание утверждает, что на самом деле Джучи мог и не быть сыном Чингисхана, а его отец прекрасно об этом знал. В юности жена Чингисхана Бортэ была украдена меркитами и некоторое время являлась наложницей одного из их вождей. Тэмуджину пришлось организовать освобождение любимой жены, и после крупной стычки монголов с похитителями Бортэ вернулась домой, а вскоре родила мальчика. Чингисхан дал ему имя "Джучи", что по-монгольски означает "Гость" - красноречивое свидетельство того, что молодого отца грызли сомнения насчет генетической связи с ребенком.



Сторонники насильственной смерти Джучи-хана считают, что "меркитское проклятие" было камнем преткновения между ним и его отцом, и оно же позволило монгольскому императору избежать угрызений совести, когда он приказывал лишить Джучи-Гостя жизни.



Приговор будто бы был приведен в исполнение во время большой охоты на куланов (диких ослов). Подосланные убийцы переломили Джучи-хану хребет, что было в духе монгольской традиции политической расправы.



Две версии о неудачной охоте



Вторая версия гибели хана Джучи тоже связана с охотой на куланов, только в ней полностью отсутствует криминальная часть. Согласно одному из рассказов, в разгар охоты Джучи упал с коня и разбился, а медики не смогли спасти своему владыке жизнь. Учитывая тогдашний уровень реанимационной медицины, подобная смерть может считаться нормой, и она полностью снимает подозрения в убийстве с Чингисхана.



Наконец, мы подошли к третьей версии. Представьте, но она тоже связана с охотой на диких ослов. Легенда гласит, что Джучи во время охоты стащил с лошади (видимо, не в меру крупный) кулан, растерзал хана и даже оторвал у него правую руку.



Мавзолей Джучи-хана



В свое время комиссия Академии наук Казахской ССР обследовала мавзолей Джучи-хана, расположенный в Улытауском районе Карагандинской области. Каково же было удивление казахских археологов и историков, когда они обнаружили в нем останки человека, у которого не было правой руки!



Похоже, что Чингисхан не приказывал убить своего приемного сына. Джучи умер из-за дикого кулана и пристрастия монголов к такому рискованному виду спорта как загонная охота.