"Подарок рынку": почему страны ОПЕК+ пошли навстречу России

01:06 06.01.2021

РФ увеличит производство нефти на фоне крупного снижения добычи в Саудовской Аравии



Алексей Топалов



Россия смогла добиться увеличения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+, что будет компенсировано добровольным сокращением со стороны Саудовской Аравии сразу на 1 млн баррелей в сутки. На этих новостях нефтяные котировки 5 января прибавили более 4%, баррель марки Brent торгуется выше $53. Доллар во вторник опустился ниже 74 рублей, а евро - ниже 91 рубля. По мнению отраслевых экспертов, в будущем РФ предстоит как-то ответить на эти уступки - причем, возможно, договоренностей можно ожидать не в нефтяной сфере, а в политической. При этом нерешенным остается ряд проблем собственно ОПЕК+, таких как страны-должники и растущая добыча в Ливии.



"Наращивать осторожно"



Вечером 5 января после двухдневных переговоров страны-участники соглашения ОПЕК+ пришли к компромиссу по уровням добычи нефти в феврале и марте. Партнеры по сделке договорились дополнительно снизить производство на 1,425 млн баррелей в сутки. При этом 1 млн баррелей придется на Саудовскую Аравию. Как сообщил глава саудовского Минэнерго принц Абдель Азиз бен Сальман, с 1 февраля по 31 марта производство нефти в королевстве будет составлять 8,125 млн б/с. По словам бен Сальмана, решение было принято в целях поддержки экономики как королевства, так и стран, входящих в ОПЕК+, а также - нефтяной отрасли в целом.



Россия и Казахстан, напротив, смогут нарастить добычу - на 65 тыс. б/c и 10 тыс. б/с соответственно. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что решение Эр-Рияда – "новогодний подарок для нефтяного рынка", который сейчас переполнен. Сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии позволит быстрее снизить избыток нефтяных запасов, отметил Новак. Требования же Москвы по поводу увеличения добычи, по его словам, объясняются запросом российских нефтяных компаний. При этом замглавы правительства подчеркнул: наращивать добычу следует очень осторожно.



В январе ограничения по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляют 7,2 млн баррелей в сутки. Учитывая рост добычи в РФ и Казахстане, номинальный уровень ограничений в феврале и марте достигнет 7,125 млн б/с. Однако с учетом добровольных сокращений Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ фактический уровень ограничений составит уже 8,525 млн б/с.



Учли позицию



Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча состоялись еще в понедельник, однако комитет так и не вынес своих рекомендаций по уровням добычи, а переговоры министров было решено перенести на следующий день. 4 января ТАСС со ссылкой на источники сообщало, что за сохранение текущего уровня добычи выступили все страны ОПЕК+, кроме России, Казахстана и Азербайджана. Причем, если РФ и Казахстан выступали за наращивание добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, то Азербайджан, по данным агентства, "занял в дискуссии нейтральную позицию".



Глава иранского министерства нефти Бижан Намдар Зангане, в свою очередь, в понедельник говорил, что, несмотря на диаметрально противоположные мнения касательно уровней производства нефти в феврале, у участников сделки "нет иного выхода, кроме как договориться". При этом Зангане добавил, что "пока хоть одна страна остается против, решение принято не будет", так как в ОПЕК+ решения достигаются "только на основе консенсуса".



- Для российских и казахских компаний сокращение добычи – серьезный удар по нефтяной отрасли, которая была ориентирована на рост производства и увеличение доли мирового рынка, – отметил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. – Страны ОПЕК+ в итоге учли позицию России, частично пойдя ей на уступки.



В марте прошлого года из-за разногласий России и Саудовской Аравии очередное соглашение ОПЕК+ было фактически сорвано, что привело к резкому падению нефтяных цен. По оценкам Суверова, сейчас срыв сделки мог бы привести к обрушению нефтяных цен ниже уровня в $30 за баррель, так как мировой спрос пока восстановился недостаточно.



В итоге Россия смогла улучшить свои позиции, так как она нарастит добычу, а другие участники соглашения (за исключением Казахстана) – нет, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Аргументом российской стороны мог послужить тот факт, что Москва не состоит в Организации стран-экспортеров нефти, отметил эксперт.



До начала официальных переговоров во вторник сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия ведут консультации по поводу уровней производства.



- Очевидно, что была заключена какая-то сделка между Москвой и Эр-Риядом, – уверен Юшков. – Вопрос в том, что предоставит взамен Россия? Скорее всего, саудиты получат что-то в области политики, а не "нефтянки". Это, например, могут быть какие-то новые договоренности по Сирии.



Рост или падение?



Основная цель сделки ОПЕК+ – стабилизация глобальных нефтяных цен. После срыва переговоров весной прошлого года котировки Brent опускались ниже $20 за баррель. В конце декабря 2020 года на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне цена Brent балансировала у отметки $51,5 за баррель. В начале 20210го котировки начали расти, и 4 января цена барреля Brent превышала $53,15. Однако уже во вторник на фоне переноса переговоров ОПЕК+ цены вновь пошли вниз - в начале торгового дня баррель Brent стоил около $51,25. На 21.25 мск 5 января мартовские фьючерсы на Brent на бирже ICE торговались по $53,44 (+4,6%), американская WTI с отгрузкой в феврале на то же время стоила $49,91 (+4,8%). При этом в течение торгового дня во вторник цена WTI поднималась выше $50 за баррель впервые с февраля прошлого года (напомним, в апреле 2020-го цена WTI впервые в истории вообще уходила в минус).



Нынешнее решение ОПЕК+ окажет поддержку нефтяным ценам и они, вероятнее всего, будут продолжать расти с текущих уровней, полагает Сергей Суверов. Игорь Юшков, напротив, отмечает, что сейчас цена барреля выглядит завышенной.



- Такова реальная ситуация на рынке, ведь коронавирус никуда не делся. Более того, ряд стран в конце 2020 г. ввели жесткие ограничения, которые сокращают перемещения граждан, а значит снижается спрос на нефтепродукты. Если трейдеры перестанут обращать внимание на новости о вакцинации (которая еще не скоро приведет к существенному снижению заболеваемости) и сосредоточатся именно на балансе спроса и предложения, то цены могут пойти вниз, – поясняет эксперт.



Впрочем, нынешний сценарий, по мнению Юшкова, устраивает всех. Эксперт не исключает, что Россия настаивала на увеличении добычи на 500 тыс. б/с, исходя из логики "проси много, получишь хоть что-то". По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, в 2020-м добыча нефти и конденсата в РФ снизилась год к году на 8,6% исоставила 512,68 млн т (в декабре падение составило 11,1%, до 42,5 млн т). Это лишь немногим больше минимума 2010 года, когда производство в РФ составило 512,3 млн т. Экспорт нефти из России в 2020-м составил 232,5 млн т, что на 12,7% меньше результатов предшествующего года.



Проблемы не решены



Как сообщил во вторник секретариат ОПЕК, следующее заседание альянса ОПЕК+ состоится 4 марта. Однако на сегодняшний день остается ряд нерешенных вопросов. Например, проблема так называемых "должников" – стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, но не полностью выполняющих принятые обязательства по сокращению добычи. В сообщении секретариата ОПЕК говорится, что министры ОПЕК+ запросили у этих государств планы компенсции перепроизводства нефти, которые должны быть представлены к 15 января.



Другой момент – страны, входящие в ОПЕК, но фактически не сокращавшие добычу. Речь идет о Ливии и Иране, для которых в связи с напряженной внутренней обстановкой было сделано исключение. При этом Ливия еще к концу прошлого года существенно нарастила производство нефти: в ноябре оно уже превышало 1 млн баррелей в сутки, тогда как в конце 2019 – начале 2020-го добыча в этой стране падала до 100 тыс. б/с. В ноябре глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Мустафа Саналла заявлял, что Ливия готова присоединиться к сделке ОПЕК+, но лишь при условии достижения стабильного производства нефти в стране на уровне 1,7 млн баррелей в сутки.



Но даже это не главное. По словам партнера компании RusEnergy Михаила Крутихина, действия ОПЕК+ вообще весьма в ограниченной степени влияют на мировой рынок.



- Участники ОПЕК+ 3 декабря с огромным трудом пришли к компромиссу, – напомнил он. – Пока длились споры, рынок практически никак на это не реагировал. Решение тоже большого воздействия на цену нефти не оказало. Там шли свои процессы: экспирация фьючерсов, слежение за вакцинацией, за "брекзитом".



Большая игра идет не в ОПЕК+, уверен эксперт. По его мнению, главное – именно игры на широком финансовом рынке.