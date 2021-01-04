В США демократы готовят гендерную революцию, - Пол Робертс

01:07 06.01.2021

Гендерное безумие Америки, против которого выступает Трамп

В США демократы готовят гендерную революцию



Пол Робертс



Похититель выборов Байден еще не инаугурирован, но демократический и республиканский истеблишмент уже сплотил ряды против президента Трампа и американского народа.



Палата представителей и Сенат при поддержке неолиберальных "мусорных экономистов" Ларри Саммерса и Пола Кругмана, а также СМИ, принадлежащих миллиардерам, блокировали усилия президента Трампа по увеличению пакета помощи Covid с 600 долларов на каждого американца до 2 000 долларов. Демократическо-республиканский истеблишмент вместо этого хотел денег для подрядчиков на оборону.



Фабрика лжи, известная так же, как New York Times, утверждала, что проблема заключалась в популярности идеи о повышении зарплаты солдатам на 3%, однако реальная проблема заключалась в том, чтобы превратить бюджет США в копилку для богатых.



Две тысячи долларов позволили бы американцам, оставшимся без доходов из-за демократических локдаунов, находиться дома еще месяц, оплатив ипотеку или арендную плату. 600 долларов могут погасить задолженность по кредитной карте, чтобы иметь возможность использовать карты еще раз. Как подчеркивал ведущий экономист Америки - а некоторые сказали бы, исключительный экономист - Майкл Хадсон, единственным способом поставить американскую экономику на ноги является списание долгов. Это слишком радикальная идея для страны, в которой все объяснения контролируются для того, чтобы служить истеблишменту.



Я с самого начала говорил, что Трамп стоит на стороне людей, выступающих против истеблишмента, и что всякая мерзость, жалующаяся на Трампа, укрепляет власть истеблишмента над американским народом.



Успех в Палате представителей и Сенате достигается благодаря служению влиятельным группам интересов, а не служению народу. Вот почему большинство республиканцев в конгрессе довольны тем, что выборы удалось украсть. Вот почему Трамп удален из повестки дня истеблишмента.



Истеблишмент использует своих проституток для того, чтобы сбивать общественность с толку и промывать ей мозги. Но такая очевидная и вопиющая кража результатов президентских выборов, свидетелями которой мы стали, могла бы разбудить беззаботную американскую публику. Если этого не произойдет, то это, возможно, станет потворством Нэнси Пелоси горстке "проснувшихся"* идиотов и "трансгендерных" уродов.



Демократы в Палате представителей выступают за то, чтобы отнять у нас наш язык. Нам не разрешается использовать традиционные гендерные слова. Вместо этого мы должны притворяться, будто существует множество полов, и этого множества полов так много, что мужчинам и женщинам больше нельзя позволять подавлять и оскорблять, используя гендерные слова "мужчина/женщина".



Демократы в Палате представителей США лидируют, устанавливая "гендерно-нейтральный" "пакет правил"**. "Гендерно нейтральное", конечно, не нейтрально. Эти правила дискриминируют традиционное использование слов "мать", "отец", "сестра", "брат", "тетя", "дядя", "бабушка", "дедушка", "сын", "дочь" и не позволяют нам узнать или определить пол тех, о ком мы говорим. Новые термины демократов таковы: "родитель, ребенок, близкий родственник, близкий родственник родителей, ребенок близкого родственника, супруг, родитель супруга, ребенок супруга, близкий родственник супруга, сводный близкий родственник".



Итак, вы говорите о брате или сестре, маме или папе, дедушке или бабушке? Новый демократический язык не дает вам возможности определить это. Чертовы демократы думают, что погружение нас в неведение делает нас более инклюзивными.



Знали ли вы, что есть бинарные и небинарные*** люди? Вы знаете, что это за люди? Почему Пелоси реструктурирует английский язык в интересах людей, о которых мы даже не слышали и, тем более, тех людей, с которыми вообще никогда не встречались? Кого представляет Пелоси? Почему она не представляет нас? В Америке есть спикер палаты представителей, который представляет кого? Небинарных людей. Какое это имеет отношение к нам?



"Моряк" перестает быть словом. "Председатель" становится неодушевленным предметом, "стулом".



Не зная, кто есть кто, обращаемся ли мы к человеку или неодушевленному предмету, говорят демократы, делает нас более инклюзивными. Если республиканцы проголосуют за это, то политических партий, нуждающихся в уничтожении, у нас окажется больше, чем одна.



Мы можем шутить над тем, чтобы представить себе опасного зятя как "супруга ребенка", сына или дочь как "близкого родственника" и сводного брата как "сводного близкого родственника". Но это разрушение языка и смысла происходит во имя крошечного меньшинства, которое утверждает, что принадлежность к меньшинству дает им права над большинством. Каким-то образом это навязывается большинству, которое становится подавляемым, а крошечное меньшинство уродов подавляет большинство, отбирая у этого большинства его язык. С какой стати в демократическом обществе демократы представляют крошечное меньшинство в ущерб большинству?



Ответ конгресса таков: "Это то, что мы делаем". Конгресс представляет военно-разведывательный комплекс, фармацевтику, агробизнес, Уолл-стрит и крупные банки, "предпочитаемые меньшинства", израильское лобби, монополии в области цифровых коммуникаций и другие группы интересов, но не интересы американского народа, от имени которого конгресс говорит. Трудно добиться какого-либо морального статуса, представляя эти жадные группы интересов, поэтому конгресс обретает моральный авторитет, представляя небинарных людей и транссексуалов. Почему представительство сексуальных уродов означает моральный авторитет?



Итак. Нэнси Пелоси и "демократическая" Палата представителей говорят нам, что Палата представляет небинарных людей - людей, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами. Кто же тогда представляет подавляющее большинство мужчин и женщин?



Зачем говноголовые американцы голосуют за демократов и республиканцев, которые представляют не их?



И эти говноголовые американцы надеются выжить?



Где лидеры этих говноголовых американцев? А ведь им придется бороться за свою жизнь. Как они собираются делать это без лидеров?



Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Paul Craig Roberts



* Аллюзия на wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной справедливости и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку).



К концу 2010-х годов Wоke был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter.



** В оригинале - гендерно-нейтральное sibling, означающее и "брат" и "сестра".



*** Спектр гендерных идентичностей, отличных от бинарного мужского и женского гендера.