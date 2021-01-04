Выборы в Джорджии прошли. Кто победил - непонятно...

12:11 06.01.2021

Ожесточенная борьба в Джорджии за контроль над Сенатом США

Обновлено 06 Январь, 2021

Кен Бредемейер



Кандидаты идут практически на равных



ВАШИНГТОН – В Джорджии подсчитывают последние голоса в бурном сезоне выборов 2020 года – в штате прошло голосование, по итогам которого определится, кто будет контролировать Сенат.



Демократам нужна победа обоих их кандидатов, чтобы партия получила большинство в Сенате, а вместе с ним и контроль над новым Конгрессом, когда Байден вступит в должность через две недели.



Борьба за два места в Сенате развернулась между действующими сенаторами-республиканцами Дэвидом Пердью и Келли Леффлер и демократами – режиссером-документалистом Джоном Оссоффом и баптистским пастором, преподобным Рафаэлем Уорноком.



Кандидаты идут практически на равных.



После подсчета 98 процентов голосов Уорнок завил о победе над Леффлер, сославшсь на свои 50,4 процента против ее 49,6. Но она отказалась признать поражение.



"Я отправляюсь в Сенат, чтобы работать для штата Джорджия", - сказал пастор. Его соперница ответила: "Я выиграю эти выборы".



Пердью и Оссофф идут практически на равных: 49,9 процента у Пердью и 50,1 у Оссоффа, и ни тот, ни другой пока о победе не заявляли.



Поскольку множество бюллетеней, отправленных по почте, еще не подсчитали, результат может измениться на противоположный в любой момент.



Это голосование определит, какая из партий будет контролировать верхнюю палату Конгресса, а также продемонстрирует потенциальные возможности избранного президента Джо Байдена реализовать его амбициозную предвыборную стратегию.



Как сообщил CNN секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, официальные результаты гонки могут стать известны в среду, однако окончательный итог выборов может оставаться под вопросом в течение нескольких дней, если разница в голосах, поданных за того или иного кандидата, будет минимальной.



Члены избирательных комиссий приступили к подсчету бюллетеней сразу после закрытия участков в 19:00 по времени Восточного побережья США.



Хотя за последние 20 лет ни один демократ не смог избраться в Сенат от Джорджии, опросы общественного мнения показывают, что в этот раз шансы республиканцев и демократов на победу примерно одинаковы. Второй тур выборов потребовался после того, как в ноябре ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей.



Согласно результатам экзитпола, проведенного агентством Edison Research, мнения избирателей, принявших участие во втором туре выборов в Джорджии, разделились поровну.



Примерно половина участников экзитпола поддержала республиканцев, в то время как другая половина заявила о поддержке демократов.



Менее чем за час до окончания голосования оно было продлено на некоторых участках по постановлению судьи. Хотя в некоторых районах была хорошая явка, представители избирательных органов говорили о небольшой явке в начале дня, в том числе в глубоко консервативном регионе, куда накануне приезжал президент Дональд Трамп, чтобы побудить республиканских избирателей принять активное участие в голосовании.



Байден и Трамп лично агитировали за своих кандидатов накануне выборов, хотя некоторые республиканцы опасались, что президент может смутить избирателей своими непрекращающимися заявлениями о фальсификациях на выборах в стремлении подорвать победу Байдена.



Еще до вторника Джорджия побила свой рекорд по явке во втором туре, когда более трех миллионов избирателей проголосовали по почте или досрочно.



"Джорджия! Выходи и голосуй!" – написал Трамп во вторник в одном из твитов, призывая своих сторонников проголосовать за двух республиканских кандидатов.



Если хотя бы один из двух республиканских кандидатов одержит победу, Байдену будет сложно добиться одобрения своих наиболее амбициозных планов по расширению поддерживаемых правительством программ медицинского страхования, преодолению расового неравенства и борьбе с изменениями климата.



Голосование в Джорджии знаменует официальное окончание напряженного избирательного сезона 2020 года более чем через два месяца после того, как голосование завершилось на остальной части страны.