 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В мире выстраивается информационная диктатура "глобальной элиты", - В.Катасонов
12:13 06.01.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 06.01.2021

Блокчейн не спасает от лжи

Прогноз №3 из серии "Шокирующие предсказания" Saxo Bank звучит так: "Лженовости о смертельной опасности технологий блокчейн". Автор этого прогноза Андерс Нистен, старший специалист банка по количественному анализу, констатирует очевидное: "Индустрия ложных новостей (фейкньюз) сейчас испытывает небывалый подъем, и даже надежные новостные источники, которым мы доверяем уже много лет, начинают публиковать ложные новости".

Вопрос о том, что считать ложной, а что достоверной информацией, сложен. Ложь вошла в жизнь с того момента, как змий обольстил в раю первых людей. И с тех пор, люди, изгнанные рая, все больше отравлялись ложью. В последние десятилетия духовный, нравственный, интеллектуальный иммунитет человека слабел, и ложь стала проникать в человека, не встречая препятствий. Информационное пространство переполнилось ложью, здесь одна ложь соперничает с другой. Правда из этого пространства давно изгнана, а любые попытки черное назвать черным, а белое – белым высмеивается как "мракобесие", "конспирология", "бред".

Я писал об этом в книге "В начале было Слово, а в конце будет цифра" (М.: Кислород, 2019) и обсуждать очень серьезные вопросы в короткой статье не вижу смысла. Рассуждения Андерса Нистена о ложной информации достаточно наивны, ибо ложь сопровождала людей на протяжении всей их истории. А восприятие или отторжение лжи зависит в первую очередь от духовного иммунитета человека, ныне невероятно ослабленного.

Saxo Bank

Фото: letknow.news

Автор прогноза Saxo Bank объясняет растущее "отравление" людей дезинформацией техническими причинами, развитием Интернета и цифровых технологий: "Распространение дезинформации ускорилось из-за алгоритмов работы, которые поощряют продолжительность просмотра, подталкивая читателей к тому, чтобы они разделяли экстремальные привлекающие внимание мнения блогеров и предвзятые установки новых СМИ. Самое ужасное, что новые разработки в области глубокого обучения позволили создать реалистичные изображения и видео с помощью информационной цифровой фабрикации, где политики и другие власть имущие говорят такие вещи, которые они никогда не говорили. Такой фальсифицированный контент, созданный с целью манипулирования, быстро распространяется в Интернете, стирая грани между тем, что кажется и тем, что не кажется действительностью".

В этом высказывании есть совершенно верные наблюдения: влияние дезинформации на человека усиливается в связи с увеличением времени просмотра ложной информации, возможностями цифровых технологий производить фальсификации, мультиплицированием фальсификаций в Интернете, использованием блогеров как катализаторов дезинформации и т. д. Современные творцы дезинформации ничего нового не придумали, они идут по стопам Геббельса и выведенного им правила: "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".

Автор прогноза Saxo Bank – оптимист, он полагает, что зло ложной информации может быть побеждено с помощью новых технологий: "Борясь с этой тенденцией, такие компании, как Verizon и IBM разрабатывают технологии, позволяющие противостоять лженовостям с помощью верификации с использованием сети-блокчейн. В 2021 году растущая угроза дезинформации и потеря доверия даже к зарекомендовавшим себя новостным СМИ достигла критической отметки, что потребовало ответных действий со стороны отрасли. Крупнейшие медиакомпании и социальные платформы вынуждены принимать меры реагирования против сфабрикованных и вводящих в заблуждение новостей".

На самом деле у современных медиакомпаний и социальных платформ типа Facebook подобных проблем нет. У них есть хозяева, которым они служат. Критерием того, что есть "правильная" информация, а что "неправильная", является интерес хозяев.

Автор прогноза Saxo Bank особенно уповает на такую новую технологию, как blockchain – распределенные реестры, позволяющие прослеживать движение информации по любым цепочкам. Мол, на любом этапе движения информации можно зафиксировать ее искажение: "Передовые технологии представляют собой масштабную коллективно используемую блокчейн-сеть новостного контента, позволяющую публиковать новости без их изменения с проверкой их содержания и источника на достоверность. Благодаря структуре блокчейн любые изменения контента сразу становятся видны всем, а любую новостную публикацию всегда можно отследить до ее первоначального источника, что является средством борьбы с дезинформацией, и это не под силу идентифицировать другим источникам".

Представления автора прогноза о том, что с помощью блокчейн-сетей можно бороться с дезинформацией, повторяю, наивны. Прежде всего, технологии blockchain не в состоянии квалифицировать информацию на входе в сеть. Никакая блокчейн-технология, никакой искусственный интеллект не в состоянии дать ответ на вопрос: входящая информация есть правда или ложь? Как правило, 99 процентов первичной информации оказывается ложью или искаженной информацией, если ее вводят упомянутые медиакомпании и социальные платформы. Почему? Да потому что "глобальная элита" прекрасно понимает, что основным инструментом удержания власти является ложь. Когда люди узнают правду, власти, построенной на лжи, приходит конец.

Твиттер, Фейсбук и Гугл

Фото: REUTERS

Автор прогноза в качестве образцовых компаний, которые, по его мнению, борются с ложными новостями, называет Твиттер и Фейсбук: "Такие компании как Twitter и Facebook вкладывают большие суммы средств в технологию блокчейн. Прежде всего, они делают это ради самосохранения, поскольку угрозы, связанные с надзором регуляторов, которые мы наблюдали в последние годы, стали еще более выраженными. Веб-сайты альтернативных новостей, которые распространяют конспирологические теории вроде QAnon, дезинформацию о пандемии коронавируса, фальсифицированные доказательства фактов мошенничества на выборах и тому подобное, внезапно станут недоступны на основных платформах. Реальность побеждает, а воспроизводящие себя псевдознания проигрывают".

Восхищение сотрудника датского Saxo Bank "успехами" американских компаний в деле борьбы с "дезинформацией о пандемии коронавируса" или "фальсифицированными доказательствами фактов мошенничества на выборах" (имеются в виду последние выборы президента США) вызывает оторопь.

Разве мы не сталкиваемся на каждом шагу с обманом по поводу так называемой пандемии? Мое живое общение с опытными специалистами в области вирусологии и эпидемиологии показывает, что той информации по теме Covid-19, которая льется из многих так называемых авторитетных источников, доверять нельзя. Первоисточник этой информации – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а она проплачивается "благотворительным" фондом Билла Гейтса. Технологии блокчейн тут ничем не помогут.

Билл Гейтс

Не менее удивляет в прогнозе Saxo Bank оценка ситуации вокруг выборов президента США, когда о "доказательствах фактов мошенничества на выборах" говорится как о "фальсифицированных". То, что мошенничества имели место, не отрицается никем. Однако все привыкли, что в американской демократии побеждает тот, кто наглее и хитрее. А американские суды? Они отклонили иски по вопросам нарушений. Основания: да, фальсификации и мошенничества на выборах имели место, но были "незначительны" и на результаты выборов повлиять не могли. А Twitter, Facebook и проч. старательно перекрашивают черное в белое и белое в черное. Мне кажется, автор третьего прогноза Saxo Bank сам стал жертвой ложной информации тех самых Twitter и Facebook, которые он рекомендует как гарантов правды.

Факты, приводимые в прогнозе, свидетельствуют не о том, что на Земле благодаря чудесам цифровых технологий воцаряется правда, а о том, что в мире выстраивается информационная диктатура "глобальной элиты". К этим "избранным" применимы известные евангельские слова: "Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи" (Ин. 8:44)

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609924380
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