"Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии коронавируса", - Bloomberg

13:16 06.01.2021

Британский посол решила увязать успехи с вакцинами от коронавируса и мощь "западной демократии". Однако она предлагает не честную конкуренцию, а прямое подавление вакцин от "недемократических" России и Китая.

Тим Росс (Tim Ross)



Пирс: Запад должен показать, что открытые общества восстанавливаются и процветают



Британский посол: Соединенное Королевство и Соединенные Штаты могут заключить торговое соглашение уже в 2021 году.



Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом заявила посол Великобритании в Соединенные Штаты, призвавшая Запад продемонстрировать, что более открытые общества преуспевают.



В своем интервью телеканалу Bloomberg Карен Пирс (Karen Pierce) сказала, что Соединенному Королевству и Соединенным Штатам необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России, пока мир будет восстанавливаться после пандемии.



Она сделала акцент на опасности того, что Китай может задать правила будущего технологического развития в таких областях, как искусственный интеллект. Пирс сравнила это с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.



"Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика", - сказала дипломат в интервью Франсин Лакуа (Francine Lacqua) в четверг, 31 декабря. Пирс добавила, что это было бы "слишком авторитарно", а новые технологии должны приносить пользу "открытым рынкам".



"Второй серьезный вызов - это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая, особенно Китая, - сказала Пирс. - Нам нужно снова сделать все правильно, чтобы именно открытые общества преуспевали и восстанавливались после пандемии коронавируса".



Переломный момент



Эти заявления посла прозвучали в переломный момент для так называемых особых отношений между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, поскольку Великобритания покидает единый рынок Евросоюза и таможенный союз, а в Вашингтоне власть переходит к новой администрации.



Борис Джонсон и Джо Байден никогда не встречались лично, и начало их отношений оказалось непростым. Избранный президент США всегда скептически относился к Брекситу, то есть к тому политическому курсу, который стал определяющим элементом политической карьеры премьер-министра. Тем не менее, Пирс сообщила, что избранный президент и премьер-министр провели "теплый" телефонный разговор после победы Байдена на выборах. По ее словам, они будут тесно сотрудничать ради достижения общих целей, включая борьбу с изменением климата.



Посол сообщила, что Соединенное Королевство и Соединенные Штаты могут заключить торговое соглашение в 2021 году. Переговоры между Лондоном и администрацией Трампа продолжались несколько месяцев, но, несмотря на первоначальные надежды на быстрое решение этого вопроса, соглашение так и не было достигнуто.



"Мы считаем, что это соглашение можно заключить и что это можно сделать уже в 2021 году", - сказал Пирс. По ее словам, на то, чтобы провести его через конгресс, не потребуется слишком много времени или усилий. "Мы будем рады работать с администрацией Байдена, если возникнут какие-то конкретные вопросы - кто-то упоминал о рабочей силе, кто-то упоминал о климате, - которые она хотела бы включить".



Оригинал публикации: China and Russia Must Not Be Post-Covid Winners, U.K. Envoy Says
Опубликовано 31/12/2020