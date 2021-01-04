Гадание на премьера. Казахстанские "святки", - Д.Ашимбаев

13:36 06.01.2021

Гадание на премьера

С приближением дня выборов все чаще идут разговоры о том, кто станет спикером нового Мажилиса и сменится ли правительство. Споров по поводу того, какая партия получит большинство, особо не наблюдается, но зато кадровые решения после выборов влияют на очень многое



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 4 января



С приближением дня выборов все чаще идут разговоры о том, кто станет спикером нового Мажилиса и сменится ли правительство. Споров по поводу того, какая партия получит большинство, особо не наблюдается, но зато кадровые решения после выборов влияют на очень многое.

Основным претендентом на руководство новым Мажилисом имеет нынешний спикер Нурлан Нигматулин, который более чем эффективно управлял действующим созывом и сильно поднял авторитет палаты. Возможными претендентами выступают первый зампред "Нур Отана" Бауыржан Байбек и вице-премьер по социальным вопросам Ералы Тугжанов. Традиционно называются имена Дариги Назарбаевой и Ахметжана Есимова, но, хотя оба вошли в список, особой их активности на этих выборах как-то незаметно. Основная масса экспертов и наблюдателей склоняются к тому, что шансы Нигматулина сохранить контроль над Мажилисом намного выше.

Схожая история и с премьером. Аскар Мамин сильно укрепил авторитет правительства за полтора года своего премьерства (хотя отметим, что некоторые министры из всех сил этому препятствовали). К нему хорошо относятся и "Ак Орда", и Библиотека. Мамин в отличие от предшественника не боится ответственности и не бегает - как некоторые - за ежедневным советом и поддержкой к президенту. Можно заменить, что работа правительства высоко оценена в партийных решениях, а сам премьер включен в список "Нур Отана". Заметно, что ни одна из партий не решилась в ходе кампании критиковать правительство в целом (кроме "Ауыла", который начал войну против Минсельхоза, но там своя история). По всем параметрам Мамин - основной претендент на пост премьера нового правительства, которое будет сформирована после выборов.

Как правило, первые вице-премьеры "дышат в спину" премьерам и присматриваются к их креслу. Алихан Смаилов в этом плане не исключение, но у него карты похуже: во-первых, есть вопрос "географии"; во-вторых, он практически не работал за пределами столицы; в-третьих, потеряв контроль над Минфином, он потерял и аппаратный вес. Многие ожидают, что Смаилов после выборов может перейти на пост акима. Другие вице-премьеры и большинство министров на предмет повышения не рассматриваются. В качестве потенциального премьера неоднократно рассматривался глава МИИР Бейбут Атамкулов, но молва упорно сватает его в последнее время на пост акима Алматинской области. Слабость акимского корпуса уже давно является серьезной проблемой, и после выборов несколько регионов могут получить новых руководителей.

На пост премьера в контексте выборной кампании часто называют имя того же Бауыржана Байбека, но властных коридорах считается, что, во-первых, он практически идеален на посту партийного руководителя, а во-вторых, фигура Мамина как главы правительства более приемлема для всех.

Периодически рассматривается комбинация, по которой Мамин переходит на пост главы фонда "Самрук-Казына", в кресло премьера садится жесткий управленец Нигматулин, а пост спикера тогда получает Байбек. Но у этой схемы есть несколько закадровых нюансов, которые на данный момент делают ее практически неосуществимой.

Таким образом, наиболее вероятен сценарий, по которому Нигматулин и Мамин сохраняют свои должности и после выборов.