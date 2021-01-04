Походный гарем султана Сулеймана

13:41 06.01.2021

Существует легенда о том, что якобы у 10 падишаха османской империи было два гарема – один обычный, который проживал с ним во дворце Топкапы, а второй так называемый походный. В него включали от 5-10 девушек, которые сопровождали падишаху на войну. Жили они в отельном шатре, а по возвращению в столицу их либо выдавали замуж, либо отправляли в Старый дворец.



Гарем султана Сулеймана.



На самом деле все было не так. Походный гарем у падишаха Сулеймана был, но только вот назвать его гаремом в принятом смысле этого слова нельзя. Султан с армией отправлялась на войну, когда она закончится, не знал никто. С собой везли и несли орудия, припасы, еду и воду, одежду. И уж явно в такие многодневные, сложные и опасные перемещения никак не вписывается еще и перевозка нескольких девушек, которые не привыкли к лишениям и трудностям. Везти с собой гарем, хотя бы его малую часть – значит создавать себе дополнительные проблемы и в без того трудное время.



Султан с армией отправлялась на войну, когда она закончится, не знал никто.



Есть версия и о том, что якобы девушки сопровождали султана, но они были служанками, готовили еду и стирали одежду – это все тоже просто вымысел. Готовили повара-мужчины, в том числе и из янычарского корпуса, одежду также стирали мужчины. Уже тогда было четкое понятие, что женщинам не место на войне. Поэтому никакого гарема с собой султан Сулейман никогда не возил – даже в Охотничий домик или просто в Бурсу, он брал с собой одну наложницу, и чаще всего ею была Хюррем. Так что походного гарема в том смысле, который в него вкладывают некоторые люди, не существовало.



Никакого гарема с собой султан Сулейман никогда не возил – даже в Охотничий домик или просто в Бурсу, он брал с собой одну наложницу, и чаще всего ею была Хюррем.



Но гарем все, же был. Правда, из походного он порой превращался в обычный. Османы захватывали земли, а вместе с ними захватывали ценности, деньги, женщин и детей (которые потом иногда становились янычарами). И самых красивых девушек и приводили к падишаху. Иногда он выбирал нескольких, иногда просто отправлял всех прочь. Если девушке удавалось запасть в душу к султану, он мог привести ее в столицу и поселить в своем гареме. И да, вопреки расхожему мнению – султан Сулейман свой гарем никогда не распускал.



Османы захватывали земли, а вместе с ними захватывали ценности, деньги, женщин и детей (которые потом иногда становились янычарами).



Существует даже легенда о девушке по имени Дайган – ее султан взял в качестве трофея в походе на Венгрию и полюбил ее. По возвращению в столицу Дайган была поселена в одном из Охотничьих домиков, а позже официально вошла в гарем повелителя. Однако спустя несколько месяцев по неясным причинам скончалась. Некоторые считают, что именно Дайган и стала прототипом Изабеллы Кастильской в "Великолепном веке".



Было ли так в реальности или эта легенда очередной вымысел – достоверно неизвестно. Но то, что падишах не брал с собой в походы гарем из дворца – исторический факт.