Можно ли назвать Горбачева предателем?

13:45 06.01.2021 Почему наши политики верили Западу. Неожиданный взгляд



Владимир Тихоньков



В течение 40 последних лет СССР и его преемники часто верили односторонним обещаниям Запада. Наши партнеры обещанного не исполняли, а поступали строго наоборот. Сейчас это служит поводом любому желающему упрекать в отсутствии профессионализма и зачатков интеллекта высших чиновников конца эпохи СССР и России и начала 90-х. Разбираемся, так ли это с позиции международного права.



Горбачев и НАТО



1 июля 1991 года 5 стран Восточной Европы подписали протокол о полной ликвидации главного оппонента НАТО - Организации Варшавского договора. Этому предшествовал каскад заявлений лидеров членов-стран НАТО о том, что их военный союз не агрессивен и не продвинется ни на шаг на восток в сторону СССР (России). В то время обещания фигурируют в словах лидеров всех влиятельных акторов международной политики: США, Великобритании, Германии, Франции. Мы насчитали таких заверений более тридцати лишь за 1990?1991 годы. Приведем в пример самые громкие.



1. Первое документальное заверение руководителей стран-членов НАТО о его дальнейшем нераспространении на Восток зафиксировано 31 января 1990 года в секретной телеграмме посольства США в ФРГ за № BONN 0340001OF03011909Z. Согласно ее содержанию, министр иностранных дел Западной Германии Геншер начал встречу по объединению Германии с публичной речи в Баварии. Посольство США в Бонне проинформировало Вашингтон, что Геншер ясно дал понять: изменения в Восточной Европе и процесс объединения Германии не должны вести к ущемлению интересов безопасности СССР. Следовательно, НАТО должно исключить расширение своей территории на восток и перемещение ближе к советским границам. В телеграмме из Бонна отмечалась необходимость оставить территорию Восточной Германии вне военных структур НАТО даже в объединенной Германии.



В приведенной телеграмме, во-первых, иностранным государственным лидером признается опасность для СССР (России) расширения НАТО на восток. Во-вторых, содержится недвусмысленное обещание в адрес СССР о невключении государств Восточной Европы в НАТО.



2. В Главном архиве РФ и Национальном архиве документации США хранится меморандум встречи делегации депутатов ВС РФ с генсеком НАТО Манфредом Вернером. В нем сообщается, что июле 1991 года депутаты прибыли в Брюссель и встретились с руководством НАТО. Вернер сообщил, что не допустит изоляции СССР от европейского сообщества и особо подчеркнул, что Совет НАТО и он против расширения НАТО.



Этот документ содержит четкое обещание высшего руководства военного альянса о его нераспространении на восток. Аудитория представляла собой делегацию из России, включая депутатов Верховного Совета, Горбачева и его помощников.



3. 5 марта 1991 года, согласно личному дневнику британского посла в Москве Родрика Брейтуэйта, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор лично заверил Горбачева, что не может быть и речи об укреплении НАТО. То же самое английский премьер пообещал министру обороны Язову.



Во время встречи с Мейджором Горбачев выразил обеспокоенность новой динамикой НАТО: "На фоне благоприятных процессов в Европе я внезапно начинаю получать информацию о том, что определенные круги намерены и дальше укреплять НАТО… Это не похоже на общий европейский дом, который мы начали строить". Мейджор ответил: "Я считаю, что ваши мысли о роли НАТО в нынешней ситуации - результат недопонимания. Мы не говорим об укреплении НАТО. Мы говорим о координации усилий, которые уже происходят в Европе между НАТО и Западноевропейским союзом, что, как предполагается, позволит всем членам Европейского сообщества внести свой вклад в укрепление безопасности".



Как мы уже повторяли, в российских, американских и европейских архивах содержатся десятки таких обещаний руководителей НАТО об отказе от экспансии в сторону России.



Обещания и международное право



Идея отказа НАТО от расширения, к сожалению, записана не в договорах, а в многочисленных меморандумах о беседах между Советским Союзом и западными собеседниками на самом высоком уровне (Геншер, Коль, Бейкер, Гейтс, Буш, Миттеран, Тэтчер, Мейджор, Вернер и другие). Они гарантировали защиту интересов безопасности СССР. Горбачев согласился на объединение Германии и вступление ее в НАТО в результате этой вереницы заверений и на основе собственного анализа, что будущее Советского Союза зависело от его интеграции в Европу.



Возникает вопрос: Горбачев недоумок? Оставляя психиатрию в стороне, отвечу: "С точки зрения юриста, не совсем".



За последние сто лет международному праву на всех континентах известно множество случаев, когда односторонние обещания приходилось исполнять, в том числе по решению международных судов.



После Первой мировой войны Дания желала получить признание ее суверенитета над всей территорией Гренландии. В процессе переговоров об этом 14 июля 1922 года ее министр иностранных дел сделал заявление о признании суверенитета Норвегии над архипелагом Шпицберген с надеждой на признание Данией ее исключительной юрисдикции в Гренландии.



22 июля 1922 года в ответ МИД Норвегии ответил, что проблем не будет ни с тем, ни с другим. Норвегия не возражает против признания Гренландии датской. Немного позже правительства двух стран подписали соглашение на бумаге, но все равно остался нерешенным вопрос о принадлежности восточного побережья Гренландии.



10 июня 1931 года Норвегия опубликовала прокламацию о том, что она оставляет за собой ту самую спорную восточную часть Гренландии. Дания обратилась за урегулированием спора в Постоянную палату международного третейского суда.



Суд поступил по справедливости. Он вспомнил об обещании МИД Норвегии, данном 22 июня 1922 года, признать за Данией суверенитет над Гренландией, и квалифицировал его как одностороннее обещание, обязательное для того, кто его дал. Восточная часть Гренландии осталась за Данией. Это был первый известный случай, когда международный суд признал международно-правовым обязательством обещание уполномоченного органа государства.



В мае 1973 года Австралия и Новая Зеландия в той же Постоянной палате международного третейского суда требовали у Франции прекратить испытания атомного оружия на океанских атоллах. Радиоактивные осадки после взрывов выпадали на головы жителей стран-истцов. 22 июня 1973 года суд выдал ордер на временные меры, запрещающие французам продолжение ядерных испытаний. Решающую роль сыграло одностороннее обещание Франции прекратить взрывы.



Право собственности близких к нам Латвии и Литвы на территории Эстонии закреплено односторонним заявлением Верховного совета 19 декабря 1991 года.



Почему мы бездействуем?



Уже в этом веке в своих докладах эксперты ООН насчитали десятки односторонних обещаний государств, которые должны быть обязательны для исполнения теми, кто дал такое "честное слово". Как мы видим, на многих из них базируется международная экономическая и политическая стабильность и безопасность. Утверждать, что односторонние обещания не работают, глупо. Мы привели несколько примеров обратного и можем привести еще десятки таких же.



Россию и крупные российские компании много раз обманывали за время, прошедшее с момента распада СССР. Ни об одном суде, ни об одном кейсе, где бы наше государство призвало к ответу лгунов по этому поводу, нам не известно. Возникает вопрос, почему?



Есть мнение, что дипломатов учат другому, а юристы-международники говорят: "Нужна бумага с подписями". Мы видим, Дании и Австралии она не понадобилась.



Возбуждение ряда судебных процессов Россией против государств-обманщиков внесет ясность в ряд "подвисших" на пару десятков лет вопросов. В любом случае, это непредсказуемо по всем положительным последствиям, а об отрицательных сторонах можно не говорить - их приносит нынешнее тотальное бездействие. В среде дипломатов, юристов и политиков появится пища для дискурса о справедливости существующего ныне положения и мощнейший медийный рычаг.



Член Ассоциации международного права, юрист Владимир Тихоньков. Источник - СвободнаяПресса

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