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Лукашенко подставит спину Путину или подставит Путина?
13:47 06.01.2021

Отказ от многовекторности - временная или постоянная тактика?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Павел Фельдман
Сергей Смирнов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в политике его фактически "загнали" в одну команду с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в передаче "Действующие лица" на канале "Россия-1".

"Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал Лукашенко.

Он также заметил, что в хоккей лидеры стран тоже играют в одной команде.

Ранее Лукашенко неоднократно сравнивал Путина с "родным братом". "Я ему как-то публично сказал - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине встать и отстреливаться, ну как военные люди говорят", - сказал Лукашенко весной 2017 года. В 2020 году - после того как президент России поддержал Лукашенко в его противостоянии с оппозицией - Лукашенко вновь напомнил о намерении стоять с Путиным "спиной к спине".

"Помните, я говорил, а вы посмеивались, год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы это за шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась", - заявил белорусский лидер в интервью представителям российских СМИ в сентябре 2020 года.

"Мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с Президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", - повторил он в октябре 2020 года на встрече сотрудниками МВД Белоруссии.

При этом в ноябре Лукашенко заявлял о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он также подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Минск со стороны иностранных государств должно быть исключено.

Напомним, что в течение полутора лет, предшествовавших президентским выборам в августе 2020-го, ставшим толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко постоянно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и пугал избирателей "имперскими замашками" России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства, открыто шантажируя Москву.

Однако уже в начале сентября на фоне непрекращающихся в стране протестов и переговоров с Москвой по поводу цен на неф и газ, а также выделении нового кредита в размере 1,5 миллиардов долларов глава государства озвучил новую точку зрения: оказывается, расширение сотрудничества с США и Евросоюзом стало следствием непонимания со стороны России.

"Мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали", - заявил он.

Как понимать очередное выступление Батьки? Хочет в очередной раз заявить о своей лояльности Москве? Только зачем делать это в такой откровенной форме: мол, не люблю, но заставляют жениться?

- Заявления Лукашенко не всегда удачны по форме, но весьма точны по содержанию, - отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. - Действительно, гипотетические противники рассматривают Беларусь как плацдарм для атаки на Россию. Перед лицом общих вызовов и угроз наши страны пошли на беспрецедентное сближение в сфере безопасности. Однако Батька до сих пор остается противником глубокой политической интеграции в рамках Союзного государства. Если бы президентские выборы 2020 г. не завершились массовыми протестами, то Лукашенко наверняка продолжал бы свой многовекторный внешний курс. Однако Запад сам отверг "дружбу" белорусского лидера и не оставил ему никакого выбора, кроме сближения с РФ.

"СП": - А кто загнал? Запад? Россия? Или сам себя загнал собственной политикой в стране?

- В "одну команду с Россией" Лукашенко "загнал" целый комплекс внутренних и внешних факторов. Во-первых, его предали США и Евросоюз, с которыми Батька был не прочь пойти на сближение. Во-вторых, Беларусь всегда сохраняла высокую степень экономической зависимости от России и не обладала подлинным суверенитетом. В-третьих, динамика политического процесса на постсоветском пространстве рано или поздно должна была вынудить Лукашенко расставить все точки над i и определиться с внешнеполитическими приоритетами. Сам он оттягивал этот момент до последнего, но в августе 2020 г. он наступил.

"СП": - Насколько реально он "намертво загнан"? Возврата к многовекторности нет? Многие замечают, что Лукашенко в последнее время снова начал вихлять, вновь звучали неоднозначные заявления по отношению к России…

- Внешнему наблюдателю может казаться, что Лукашенко отступать уже некуда. На данный момент поддержка со стороны России критически необходима Батьке для сохранения личной власти и материальных активов. Однако рано или поздно за эту поддержку придется расплачиваться, и вот тогда Лукашенко опять может развернуться в сторону Вашингтона и Брюсселя. Тем более коллективный Запад ждут системные изменения: Меркель скоро уйдет, а внешнеполитический курс администрации Байдена может оказаться весьма непредсказуемым. Лукашенко пойдет на все, чтобы удержать власть в своих руках. Следовательно, России надо быть начеку.

"СП": - Лукашенко вновь напомнил о намерении стоять с Путиным "спиной к спине и отстреливаться". А Путину нужна спина Лукашенко? В Кремле как-то стали ему больше доверять?

- Сейчас Батька всеми силами старается доказать Кремлю свою нужность и безальтернативность. Он демонстрирует, что находится на переднем крае гибридной войны между РФ и Западом. Сейчас нам действительно нужна "спина Беларуси" для поддержания коллективной безопасности на постсоветском пространстве. Но может ли Россия спокойно поворачиваться спиной к Лукашенко, "отстреливаясь" от внешних врагов? На этот счет есть большие сомнения. Впрочем, политическое руководство России, скорее всего, не питает никаких иллюзий относительно преданности этого человека.

"СП": - Если говорить не гипотетически, действительно ли наши страны оказались в позиции необходимости обороняться от угроз со всех сторон? Прям и с Запада, и с Востока?

- Что касается внешних угроз для России и Беларуси, то они вполне реальны. На Востоке есть немало стратегических союзников США (например, Южная Корея и Япония). Тем не менее Лукашенко осознанно сгущает краски. Он заметил, что высшее российское руководство рассматривает текущую геополитическую обстановку практически как военную. Батька умело подхватил эту милитаристскую риторику и теперь активно использует ее в диалоге с Москвой, чтобы говорить с ней на одном языке.

- Прежде всего, я вижу в этих словах Лукашенко слабо прикрытое кокетство: здесь одновременно и укол в адрес Запада, своей риторикой толкающего Лукашенко, а в его лице и страну, в объятия "старшего брата", и виноватое признание в любви нашкодившего кота, который в последнее время уж слишком часто стал попадаться возле дурно пахнущих хозяйских тапок, - говорит белорусский журналист Сергей Смирнов.

"СП": - Чем вызвано это заявление? Хочет заявить о лояльности Москве?

- Чтобы понять, чем было вызвано это заявление Александра Лукашенко, нужно посмотреть на события, которые ему предшествовали. Буквально вчера информационное поле Беларуси взорвала запись переговоров с якобы утечкой из белорусских спецслужб, на которой всерьез обсуждаются планы по физической ликвидации политических оппонентов Александра Лукашенко на территории Российской Федерации. Это серьезное обвинение, на которое явно обратили внимание и в Москве. Обратите внимание, сразу после появления скандальной записи в сети в Минск позвонил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

На мой взгляд, этот тревожный "звоночек" с просьбой "пояснить за утечку" и мог послужить причиной признания: "я из putinteam". Т. к. каждый раз, когда Александр Лукашенко зол на Россию и ее госаппарат, когда позволяет себе нахамить, наговорить лишнего, позже он всегда оправдывается, противопоставляя "плохих бояр" и "доброго друга/брата Путина".

"СП": - Можно ли говорить о том, что "загнали намертво"? Не слишком ли сильно сказано и не вернется ли "многовекторность"?

- Когда-то в интервью Путин вспомнил историю из своего детства о крысе, которую он пытался загнать в угол, а также рассказал, чему эта ситуация научила его.

"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет.

Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять", - резюмировал тогда Путин.

На мой взгляд, это яркое воспоминание из детства Путина как раз и характеризует политику России в белорусском направлении. В Кремле всегда дают шанс Лукашенко для маневра, предлагают варианты достойно уйти. Также и Запад: пока много говорит, но мало делает. Лукашенко чувствует эти колебания соседей и думает снова сыграть свою многовекторную шахматную 3D партию.

"СП": - В отношении Москвы к Лукашенко что-то изменится? Стали ли ему больше доверять? Денег вон дали…

- Нет ничего более постоянного, чем временное. Нет никаких гарантий, что завтра где-то в лесах под Гомелем вновь не найдут следы "трехсот вагнеровцев", а по белорусскому ТВ вновь не отправят Россию "теребить свое имперское эго" где-нибудь в другом месте.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609930020
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