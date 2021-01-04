 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коммандос буров, которые силами сотен фермеров побеждали многотысячные армии
13:49 06.01.2021

Известно, что, когда англичане решили прижать буров в Африке, легкой прогулки у них не вышло. Ребятки в Трансваале оказались тертыми калачами и прекрасными бойцами, устроившими гостям с Островов показательную головомойку. Британцы воевали по науке и уставам, а одичавшие на африканских просторах голландцы применили технологии, ныне называемые тактикой малых войн. Суть идеи в том, что действия велись так называемыми коммандо (малыми подразделениями), которые занимались точечными ударами. Главное было, найти самое чувствительное место в налаженной военной машине и ударить. Что порой вызывало временный паралич британского боевого тяжеловоза.

Примерно тогда и стал модным термин "коммандо" (или "коммандос"), ставший ныне синонимом спецназа. А сама тактика войны небольшими подвижными соединениями появилась в техническом арсенале буров куда как раньше. И отработана она была на момент стычки с британцами без малого сотню лет.

Дело в том, что все время существования бурской территории, переселенцам приходилось сражаться. Иногда с англичанами, но куда чаще – с местными племенами. Которые никак не отличались дружелюбием к белым. А расстояния между фермами и администрацией, координировавшей передвижение вооруженных сил – немалые. Вот и приходилось в случае нападения зулусов и лиц, к ним приравненных, полагаться только на себя.

Буры же устроили все просто. Они создали свою милицию – добровольную вооруженную дружину самообороны. В которой полагалось служить всем лицам мужеского пола 16 лет отроду и старше. Время от времени людей собирали на сборы, где тренировали и обучали. Иногда отрабатывали навыки спешной мобилизации. А в целом все мирное время коммандо оставались такими же фермерами и крестьянами. Таких отрядов набралось немало. Вся территория делилась на области. И в каждой области имелся свой штаб, координировавший действия тех ополченцев, что проживали на этой территории. В результате отряды действовали там, где бойцы прекрасно знали местность. При этом они то собирались в довольно крупные соединения, то рассыпались и растворялись на местности, затрудняя работу возможным преследователям.

В теории буры могли использовать охотничье оружие. А на практике производились централизованные закупки вполне современного вооружения, в том числе и тяжелого. Такого, как полевые пушки.

В 1838 году состоялась показательная склока, в которой буры показали свое умение воевать. Началось все с того, что поселенцы пришли на территорию зулусов и послали парламентеров, которые планировали договориться о создании нескольких поселений на землях африканцев. Чернокожие ребята даже не стали слушать делегацию, а показательно перерезали ее. Буры, понятное дело, такое поведение не простили и быстро организовались с целью отомстить – устроили карательный рейд.

В поход пошли 460 человек на 57 фургонах, на которых размещался личный состав и необходимые припасы. На вооружении у подразделения имелись вполне современные ружья и даже две пушки. Зулусы быстро прознали про выдвижение таких крупных сил и решили перехватить их где-нибудь на маршруте, не давая продвинуться вглубь владений.

Против буров зулусы собрали немаленькую армию в 10 тысяч воинов. Очень храбрых. Хоть и плоховато вооруженных – одними копьями. А еще, слишком надеясь на свое количественное превосходство, они не торопились с нападением. И дали бурам устроить вагенбург. Благо, фургонов у них имелось в достатке.

Тактика воинства зулу была проста и незатейлива – просто идти как можно быстрее в сторону врага и как можно храбрее ему навалять. Вот только подобные фокусы с бурами не прошли – стрелять они умели. За три часа зулусы провели три атаки. Все безуспешные. В конце действа бестолковая настойчивость противника притомила буров. Настолько, что они отважились на контратаку. По итогам которой зулусы признали себя побежденными и побежали. Собственно, на этом битва на берегах Кровавой реки (зулусское название водоема – Нколе) и закончилась. Зулусы потеряли 3 тысячи убитыми. У буров же погибло то ли трое, то ли вообще ни одного.

С той поры в качестве эха до нас дошел праздник африканеров (отмечается 16 декабря) День Клятвы, который учредили именно в честь битвы 1838 года, а также обелиск и церковь. Еще полуапокрифичный текст молитвы. Которую африканеры читали перед тем как проучить слишком самоуверенных зулусов. В ней буры обещали богу построить храм в его честь, если только им достанется победа. Так что это скорее обет, который оказался исполнен в точности – церковь, как уже говорилось, стоит и сегодня.

Источник - Исторические Сражения
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609930140
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