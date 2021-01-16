Сбежавшая невеста: как принцесса Шри-Ланки нашла свою любовь в России

13:52 06.01.2021 Наследница королевской династии Шри-Ланки должна была выйти замуж за знатного ланкийца, посвятить себя семье и жить в соответствиями с традициями государства, однако Фариида Маддалигэ сломала стереотипы, выбрав для себя иную судьбу.



История любви принцессы Фарииды Маддалигэ и ее русского "принца", бизнесмена Михаила Бондаренко, похожа на сказку со счастливым концом. Однако в начале их отношений все могло сложиться совсем по-другому - будущее наследницы древнейшего рода Шри-Ланки, чьим предком был Раджи Сингх, Король-Лев, было предрешено заранее, и на родине королевскую особу ждала иная судьба, в которой место настоящей любви занимает брак по расчету и жизнь по законам патриархальных традиций.



Фариида Джин Раджа Пахша Моддалигэ родилась в семье аристократов на Шри-Ланке, и ее вся ее жизнь была распланирована заранее, как только девушка появилась на свет. В возрасте пяти лет мать Фарииды выбрала для нее подходящую партию - будущим избранником наследницы династии должен был стать представитель знатного рода и уважаемый человек, близкий к семье Фарииды.



Позже девушка была отправлена на учебу в закрытую католическую школу для девочек, которая находилось при одной из церквей Шри-Ланки. Там Фариида провела все свое детство, получая начальное образования и познавая азы традиций и норм поведения страны. Окончив школу, наследница отправилась в университет в пригород Канди Перадению, а позже поступила в престижное учебное заведение Великобритании - Оксфордский Университет.



Именно учеба в британском университете открыла для девушки новые горизонты и именно в то время Фариида встретила своего будущего супруга, российского бизнесмена Михаила Бондаренко. В 1996 году Бондаренко, который, к слову, был далек от аристократии и занимался предпринимательской деятельностью, прибыл на один из светских раутов в столице Соединенного Королевства. Среди многочисленных гостей дипломатического приема Михаил заметил девушку с необычной восточной внешностью и очаровательной улыбкой - это была Фариида.



Будущие влюбленные поговорили несколько минут, однако в тот день их общение продлилось всего ничего - бизнесмену необходимо было уделить время деловым контактам, а ланкийская принцесса вскоре ушла, так и не дождавшись будущего супруга.



Но, по всей видимости, будущее этой пары было предопределено, и вскоре они встретились вновь. Спустя несколько месяцев после знакомства с Михаилом Бондаренко, Фариида отправилась на Кипр, чтобы навестить своего родного дядю и провести немного времени у моря. К сожалению, родители девушки не поддерживали ее желание путешествовать по миру и настоятельно требовали возвращения на родину, где ее уже ждал жених и пышная свадьба.



Фарииду ни капли не привлекала перспектива возвращения домой, и тогда она решилась на довольно смелый поступок - вопреки наставлениям родителей, ланкийская принцесса отказалась лететь на родину, и, оставшись без финансовой и моральной поддержки родителей, обосновалась на Кипре.



Девушка устроилась на работу в один из супермаркетов города - обаятельную Фарииду взяли продавщицей в отдел сладостей, и там наследница монаршей семьи Шри-Ланки стала зарабатывать себе средства на оплату жилья и питания. К слову, это уже второй судьбоносный поворот в жизни девушки, который обернулся для нее неожиданными переменами.



Однажды Фариида, как обычно, торговала сладостями в своем магазине, когда туда зашел Михаил Бондаренко. Будущие супруги не сразу узнали друг друга, но довольно быстро поняли, что встречались на дипломатическом приеме в Лондоне. В тот же вечер российский бизнесмен встретил Фарииду после работы с букетом цветов и договорился о свидании.



Вскоре состоялся их первый официальный романтический ужин, на которой возлюбленная Михаила прибыла не одна - вместе с ней в ресторан пришла близкая подруга Фарииды. Как позже признался возлюбленный ланкийской принцессы, его не сильно удивило присутствие третьего человека на свидании - возможно, девушка хотела удостовериться с надежности своего спутника и обезопасить себя.



Но, когда втроем прошло уже десятое свидание пары, российский бизнесмен забеспокоился. Он решил узнать у своих знакомых, почему его возлюбленная из Шри-Ланки не хочет встречаться с ним наедине. Тогда он впервые услышал, что подобная практика распространена среди членов королевских семей.



Михаил прямо спросил Фарииду о ее происхождении, и девушке пришлось признаться, что она принцесса. Возлюбленного Фарииды никак не смутило ее откровение, и уже через месяц российский бизнесмен предложил ей выйти за него замуж.



Ровно тогда же с Фариидой вновь связались родители, чтобы отправить ее на родину. Юная принцесса решила лететь домой, чтобы сообщить родителям правду, однако, прибыв домой, она не решилась рассказать родне о ее любимом на Кипре и стала готовиться к побегу.



К слову, в это самое время мать Фарииды начала планировать свадьбу дочери - на повестке дня был выбор свадебного наряда, украшений и прочих неотъемлемых атрибутов свадебного торжества, о которых самой ланкийской принцессе хотелось думать меньше всего на свете.



Так и не осмелившись сказать родителям правду, девушка соврала матери, что собирается поехать в один из свадебных салонов для примерки платья. В магазин Фариида отправилась вместе со своей близкой подругой, и уговорила ту помочь ей бежать. Девушки вышли через черный выход салона и направились в аэропорт, откуда возлюбленная Михаила позвонила ему, и сообщила, что скоро будет на Кипре. У принцессы едва хватило денег на билет, к тому же, она сильно рисковала, улетая в другую страну без средств и возможности вернуться к оскорбленной семье.



К счастью, как только Фариида приземлилась на Кипре и сошла с трапа самолета, она увидела своего будущего супруга Михаила. Он стоял неподалеку с букетом цветов и ждал ее.



Вскоре влюбленные поженились - российский бизнесмен устроил пышное торжество в одном из самых роскошных ресторанов на Кипре. Среди гостей невесты было всего два человека - ее подруга, которая сопровождала ее на свидания с Михаилом, и ее дядя, который жил на Кипре. Никто из членов семьи Фарииды не пожелал посетить свадьбу - по мнению ее родителей и родственников, девушка предала их и предала свое происхождение, сбежав в тот день.



Тем не менее, супруги были по-настоящему счастливы. Прожив какое-то время на Кипре, пара перебралась в Москву, где у Михаила был свой бизнес. Фариида стала привыкать к местному быту, учить язык, и ей понравилась Россия.



В 2000 году у супругов родилась дочь Сунита, которую крестили в православной церкви под именем Софья. Тогда Фариида выразила надежду, что ее родители смягчатся и разрешат ей навестить их в Шри-Ланке, но надежды принцессы не оправдались - ее мать разрешила ей приехать на родину вместе с дочерью, однако даже обсуждать не стала возможный визит супруга Фарииды Михаила.



Правда, все изменилось после трагедии в театральном центре на Дубровке в 2002 году, когда террористы взяли в заложники посетителей мюзикла "Норд-Ост". После страшных событий, произошедших в Москве, мать Фарииды первая позвонила дочери и предложила той приехать домой вместе с мужем и дочкой.



С тех пор отношения принцессы с родителями наладились, и семья стала курсировать между Россией и родиной Фарииды. Правда, сама представительница королевского рода признается, что давно считает своим домом Россию.



"Раньше я думала, что Россия - это постоянный мороз и вьюги, дикие животные на улицах и непроходимые леса Сибири. Сейчас я действительно люблю эту страну и не представляю своей жизни где-то в другом месте. А еще я люблю сало, соленые огурцы и квашеную капусту!"



Сегодня супруги вместе с дочерью до сих пор живут в России, и Фариида уже не представляет себе другой жизни. К слову, ее история по-настоящему уникальна - она стала первой принцессой в истории Шри-Ланки, которая вышла замуж за русского человека и оставила семью и титул ради любви и жизни в другой стране.



В Москве ланкийская принцесса занимается не только семьей, но и уделяет время благотворительности - супруга Михаила Бондаренко участвует в деятельности благотворительных фондов, курирует несколько детских домов, занимается сбором средств для реставрации памятников культуры, икон и храмов.



Фариида признается, что ни капли не жалеет о своем решении, и теперь ее жизнь действительна похожа на сказку.



ТЕКСТ: ДАРЬЯ ЧЕРНОВА Источник - marieclaire.ru

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