Байденоиды побеждают трампистов на выборах в Джорджии и берут АмерСенат

18:17 06.01.2021

СМИ: демократы, вероятно, добились победы на выборах в Сенат от Джорджии

06 Январь, 2021

Русская служба "Голоса Америки"



Это, по-видимому, обеспечит Демократической партии контроль над верхней палатой Конгресса



"Я благодарю народ Джорджии за то, что он выбрал меня, чтобы я служил вам в Сенате Соединенных Штатов. Благодарю вас за доверие, которое вы мне оказали" – с такими словами утром в среду обратился к жителям Джорджии политик-демократ Джон Оссофф.



Джон Оссофф

Джон Оссофф

Оссоф, 33-летний кинорежиссер-документалист, по предварительным данным, одержавший победу с небольшим отрывом над действующим сенатором от Джорджии Дэвидом Пердью, станет, по-видимому, самым молодым сенатором в США.



Ранее в среду американские СМИ объявили о победе другого демократа – баптистского пастора Рафаэля Уорнока – во втором туре выборов в Сенат от Джорджии.



СМИ объявили Уорнока победителем, когда его преимущество над действующим сенатором – принадлежащей к Республиканской партии Келли Лефлер – составило более 40 тысяч голосов и почти все бюллетени были подсчитаны.



"Нам говорили, что мы не сможем победить на этих выборах, но сегодня мы доказали, что, благодаря надежде, упорной работе и людям на нашей стороне, возможно все", – сказал Уорнок в обращении к своим сторонникам.



Действующий сенатор Лефлер отказалась признать поражение в коротком обращении к сторонникам вскоре после полуночи.



Победа Оссоффа и Уорнока в Джорджии, по-видимому, обеспечит достижение демократами контроля над верхней палатой Конгресса США. В этом случае каждая из двух партий будет располагать 50 процентами голосов в Сенате, а решающий голос будет принадлежать Камале Харрис, избранной вице-президентом США.