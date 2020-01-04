Таджикистан в 2021 году: в стране назревает транзит власти? - Хурсанд Хуррамов

18:22 06.01.2021

Таджикистан вступает в 2021 год с перспективой транзита власти и нерешенными социально-экономическими задачами, полагают эксперты. Сможет ли власть реализовать задуманное и захочет ли общество принять это?



2021 год для Таджикистана обещает быть годом больших испытаний на прочность. Страна вступает в тридцатилетие своей независимости. Рубеж или дата, которые не без помощи государственной пропаганды за последние несколько лет превратились в мерило деятельности действующей власти. К этой дате правительство планировало возведение десятки инфраструктурных объектов, создание новых рабочих мест, а президент даже утвердил символ "Тридцатилетия Государственной независимости Таджикистана".



Судя по принимаемым мерам властей и их риторике, в 2021 году власть должна была продемонстрировать высокую степень стабильности и доверия к себе со стороны общества. Однако пандемия коронавируса внесла существенные сложности в экономическое развитие страны. Тем не менее, эксперты не исключают, что этот год может стать отправной точкой для транзита власти наследнику.



Сейчас или никогда?

Журналист Раджаб Мирзо полагает, что действующий президент Эмомали Рахмон после победы на выборах в 2020 году примет участие в праздновании тридцатилетия независимости, а после чего уйдет в отставку, передав бразды правления старшему сыну Рустами Эмомали.



Свое мнение эксперт обосновывает тем, что такое решение должно стать ответом на изменения, начавшиеся на Ближнем Востоке десять лет назад и продолжающиеся до сих пор. "Эти изменения заставляют авторитарные и диктаторские страны искать решение, поскольку другого выхода у них нет, и существует вероятность схожих последствий для каждого из них. Поэтому каждый из них в соответствии со своим видением и умением проводит реформы или так называемые реформы", - пишет Раджаб Мирзо.



Близкие к правительственным кругам эксперты обычно либо отказываются комментировать темы, связанные с транзитом власти, считая их спекулятивными, либо полностью исключают такую вероятность.



Политический обозреватель Иршод Сулаймони не исключает такую вероятность в 2022 году, когда Эмомали Рахмону исполнится 70 лет, вместе с тем, по его словам, эту задумку с каждым годом становится тяжелее воплотить. "С социально-экономической точки зрения 2021 год будет тяжелым. В таких сложных условиях принимать судьбоносные решения кажется не совсем логичным. С другой стороны, с каждым годом вопрос передачи власти внутри семьи становится чувствительнее с точки зрения политических, экономических и региональных процессов",- говорит Сулаймони.



Скатывающийся рейтинг

Но годы влияют и на рейтинг власти. Пандемия коронавируса в значительной степени повлияла на сознание людей. Крупные монополии, которые по разным данным связаны с родственниками президента и другими властными группами, несмотря на сложившийся кризис, продавали свои товары и услуги в несколько раз дороже. Это касалось и лекарств, и продуктов питания, и авиабилетов и.т.д. Подорожание продуктов первой необходимости и угроза продовольственной безопасности с вытекающими социальными последствиями, как показала практика, особо не заботило околовластный крупный бизнес и ставило под вопрос способность президента контролировать близкие к нему бизнес круги.



Журналист Марат Мамадшоев связывает деятельность крупных монополистов с законами "дикого капитализма" и отмечает их аффилированность с властями. "С таким сознанием, если можно получить прибыль в 200% процентов, то эти люди постараются получить столько, невзирая на последствия своей деятельности. Сложно сказать, почему власть не контролирует их, поскольку они и есть сама власть", - говорит Мамадшоев. По его словам, в новом году, если не будут приняты меры ситуация будет все больше ухудшатся, а стабильность будет зависеть от терпения населения.



Риски для экономики

Об ухудшающейся экономической ситуации в стране можно узнать уже не только из местных СМИ. Издание Eurasianet в опубликованной 18 декабря колонке пишет, что если в обычный год треть страны страдало недоеданием, что сейчас возможно это прослойка увеличится. В материале, говорится о 40% снижении денежных потоков от мигрантов и 57% снижении миграционного потока из Таджикистана в Россию, что в совокупности отразится на жизни граждан страны.



Экс-заместитель министра экономики Таджикистана Каримджан Ахмедов отмечает, что при самом оптимистичном прогнозе развития событий, не стоит ожидать роста ВВП более чем на 4%:



- Соответственно, произойдет и рост бедности, что неминуемо отразится и на социальной стабильности в обществе. Обострятся проблемы взаимоотношений бизнес группировок во властвующей элите и попытки передела доступа к крайне ограниченным ресурсам. Другая проблема, это внешний долг, который может достичь 50% ВВП. Правительству будет трудней получать доступ к внешней финансовой помощи и заимствованиям. Обострится проблема погашения долгов по внешним обязательствам. Фактически можно ожидать, что в 2021 Таджикистан соприкоснется с рисками долгового дефолта. В 2021 будет ощущаться постоянная нехватка валюты, что негативно будет влиять на развитие частного предпринимательства. Уровень объема экспорта будет нивелироваться в основном продажей драгметаллов. Правительство не имеет ресурсов для того, что бы переломить сложившуюся ситуацию.



По словам эксперта, власть не смогла построить эффективную профессиональную систему управления государственными финансами и политически не готово к признанию своих ошибок и будет по-прежнему делать ставку на внешние заимствования, которые будут вести страну к долговому дефолту. Собеседник Радио Озоди не исключает, что в предстоящем году, в случае присоединения Узбекистана к ЕАЭС, возможно Душанбе также пересмотрит свое отношение к этой организации.



Пир во время чумы

Несмотря на указанные сложности, 2021 год обещает быть насыщенным на торжества. Помимо празднования тридцатилетия независимости страны, Таджикистан председательствует на саммите ШОС и, вероятно, с присущей пышностью встретит эти даты. В бюджете 2021 года на сферу культуры и спорта выделено более 1 млрд сомони. Это равно расходам на развитие сельского хозяйства, промышленности и строительной отрасли в совокупности.



Как воспринимаются такие решения властей обществом неизвестно. В стране не проводятся независимых социологических опросов. Однако, судя по организациям встреч главы государства с населением, особых отличий от докризисного периода не наблюдается.



Однако, эксперты не исключают, что ухудшение ситуации может расширить пласт недовольных граждан.



"Критикующих на самом деле становится все больше. Особенно на фоне проблем с электроэнергией и подорожанием стоимости продуктов. Логически ухудшение ситуации может привести к появлению подпольной оппозиции и "закручиванию гаек" со стороны властей под предлогом борьбы с экстремизмом", - полагает независимый политолог из Душанбе не пожелавший раскрыть свое имя по соображениям безопасности.



В 2020 г. осложнилось положение на севере Афганистана, граничащей с Таджикистаном, где, по словам афганских чиновников, скопились группы, в которых превалируют выходцы из Таджикистана.



ОБСЕ неоднократно критиковала власти Таджикистана за то, что под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом ущемляют права критикующих. Официальный Душанбе обосновывает свои действия исключительно поддержанием безопасности в стране.



Хурсанд Хуррамов

4.01.2020