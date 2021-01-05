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Смог в Бишкеке. Город в черном...
18:27 06.01.2021

Смог в Бишкеке. Сжигание угля было основным источником загрязнений
6 января 2021 - Екатерина Улитина

Смог в Бишкеке. Сжигание угля было основным источником загрязнений

Сжигание угля было одним из основных источников выброса вредоносных частиц в Бишкеке. А вот работа столичной ТЭЦ хоть и внесла свой вклад в загрязнение атмосферы, но не была основной причиной смога. К такому выводу пришли члены молодежного экологического движения Move Green на основе проведенного мониторинга состояния воздуха в 2020 году.

"Из-за пандемии и принятых карантинных мер в 2020 году мы смогли провести анализ изменения качества воздуха в городе Бишкек при наличии и отсутствии общеизвестных источников загрязнения - таких как работа ТЭЦ в режиме обеспечения отопления, отопление частного сектора и автотранспорта", - говорится в сообщении организации.

В ходе исследования активисты проанализировали данные AQI (индекс качества воздуха) по РМ2.5 (загрязняющие частицы) с трех датчиков расположенных в разных частях города (район Ошского рынка, Посольства США и мкр Восток-5) в период с 15 марта по 15 апреля 2020 г. Кроме того при анализе учитывалась среднесуточная температура воздуха.

Активисты выявили следующие тенденции:

Заметное улучшение качества воздуха произошло после отключения отопления в столице 19 марта 2020 года. Однако в этом году из-за похолоданий и с целью профилактики заболеваемости COVID-19, отопление было повторно включено с 24 марта и отопительный сезон закончился только 4 апреля.

Кроме того, с 22 марта 2020 в городе был введен режим ЧС и карантин по 11 мая. Соответственно с этого числа в городе загрязнение воздуха от автотранспорта практически отсутствовало.

22 и 23 марта на графике показаны данные качества воздуха без центрального отопления (ТЭЦ) и без автотранспорта. Воздух в этот период не превышает допустимые нормы КР, и согласно AQI является "Удовлетворительным" (76 и 91). Но так как температура в эти дни составляла +11℃ и +9℃, мы предполагаем, что частный сектор частично отапливался.

С 24 по 27 марта наблюдается резкое ухудшение качества воздуха, превышающее гигиенические нормативы КР, в связи с возобновления отопления частного сектора из-за понижения среднесуточной температуры до +3℃ и повторного включения центрального отопления (ТЭЦ).

С 31 марта среднесуточная температура воздуха в городе Бишкек поднялась до +13℃, в связи с чем последовало значительное улучшение качества воздуха (в среднем до AQI 70). Мы предполагаем, что с этого числа большинство жителей частного сектора прекратили отапливаться или же отапливались не интенсивно. Но при этом необходимо отметить, что до 4 апреля ТЭЦ г. Бишкек продолжала обеспечивать центральным отоплением.

Затем с 8 по 11 апреля наблюдается понижение среднесуточной температуры от +8℃ до +2℃ градусов. Что приводит к постепенному ухудшению качества воздуха, пик приходится на 11 апреля, затем происходит резкое улучшение качества воздуха в связи с повышением температуры до +17℃ градусов 12 апреля. Скорее всего, в этом случае ухудшение качества воздуха связано с возобновлением отопления частного сектора. Центральное отопление в этот период уже было прекращено.

На основе наблюдений организация сделала следующие выводы (они релевантны только к периоду с 15 марта по 15 апреля 2020):

1. Сжигание твердого топлива (угля) было одним из основных источников РМ2.5 в Бишкеке.

2. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Бишкек твердыми частицами (РМ2.5) вносит отопление частного сектора.

3. Вне всякого сомнения работа ТЭЦ по обеспечению центрального отопления столицы вносит определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха РМ2.5, однако анализ данных показал, что его доля не столь велика в сравнении с выбросами РМ2.5 от отопления частного сектора. (См. период 31 марта по 4 апреля; 8 по 11 апреля).

4. В центре города даже после прекращения отопления качество воздуха было "Удовлетворительным" (AQI от 51 до 80), и не снизилось до показателя "Здоровый".

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609946820
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