Смог в Бишкеке. Город в черном...

18:27 06.01.2021

Смог в Бишкеке. Сжигание угля было основным источником загрязнений

6 января 2021 - Екатерина Улитина



Смог в Бишкеке. Сжигание угля было основным источником загрязнений



Сжигание угля было одним из основных источников выброса вредоносных частиц в Бишкеке. А вот работа столичной ТЭЦ хоть и внесла свой вклад в загрязнение атмосферы, но не была основной причиной смога. К такому выводу пришли члены молодежного экологического движения Move Green на основе проведенного мониторинга состояния воздуха в 2020 году.



"Из-за пандемии и принятых карантинных мер в 2020 году мы смогли провести анализ изменения качества воздуха в городе Бишкек при наличии и отсутствии общеизвестных источников загрязнения - таких как работа ТЭЦ в режиме обеспечения отопления, отопление частного сектора и автотранспорта", - говорится в сообщении организации.



В ходе исследования активисты проанализировали данные AQI (индекс качества воздуха) по РМ2.5 (загрязняющие частицы) с трех датчиков расположенных в разных частях города (район Ошского рынка, Посольства США и мкр Восток-5) в период с 15 марта по 15 апреля 2020 г. Кроме того при анализе учитывалась среднесуточная температура воздуха.



Активисты выявили следующие тенденции:



Заметное улучшение качества воздуха произошло после отключения отопления в столице 19 марта 2020 года. Однако в этом году из-за похолоданий и с целью профилактики заболеваемости COVID-19, отопление было повторно включено с 24 марта и отопительный сезон закончился только 4 апреля.



Кроме того, с 22 марта 2020 в городе был введен режим ЧС и карантин по 11 мая. Соответственно с этого числа в городе загрязнение воздуха от автотранспорта практически отсутствовало.



22 и 23 марта на графике показаны данные качества воздуха без центрального отопления (ТЭЦ) и без автотранспорта. Воздух в этот период не превышает допустимые нормы КР, и согласно AQI является "Удовлетворительным" (76 и 91). Но так как температура в эти дни составляла +11℃ и +9℃, мы предполагаем, что частный сектор частично отапливался.



С 24 по 27 марта наблюдается резкое ухудшение качества воздуха, превышающее гигиенические нормативы КР, в связи с возобновления отопления частного сектора из-за понижения среднесуточной температуры до +3℃ и повторного включения центрального отопления (ТЭЦ).



С 31 марта среднесуточная температура воздуха в городе Бишкек поднялась до +13℃, в связи с чем последовало значительное улучшение качества воздуха (в среднем до AQI 70). Мы предполагаем, что с этого числа большинство жителей частного сектора прекратили отапливаться или же отапливались не интенсивно. Но при этом необходимо отметить, что до 4 апреля ТЭЦ г. Бишкек продолжала обеспечивать центральным отоплением.



Затем с 8 по 11 апреля наблюдается понижение среднесуточной температуры от +8℃ до +2℃ градусов. Что приводит к постепенному ухудшению качества воздуха, пик приходится на 11 апреля, затем происходит резкое улучшение качества воздуха в связи с повышением температуры до +17℃ градусов 12 апреля. Скорее всего, в этом случае ухудшение качества воздуха связано с возобновлением отопления частного сектора. Центральное отопление в этот период уже было прекращено.



На основе наблюдений организация сделала следующие выводы (они релевантны только к периоду с 15 марта по 15 апреля 2020):



1. Сжигание твердого топлива (угля) было одним из основных источников РМ2.5 в Бишкеке.



2. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Бишкек твердыми частицами (РМ2.5) вносит отопление частного сектора.



3. Вне всякого сомнения работа ТЭЦ по обеспечению центрального отопления столицы вносит определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха РМ2.5, однако анализ данных показал, что его доля не столь велика в сравнении с выбросами РМ2.5 от отопления частного сектора. (См. период 31 марта по 4 апреля; 8 по 11 апреля).



4. В центре города даже после прекращения отопления качество воздуха было "Удовлетворительным" (AQI от 51 до 80), и не снизилось до показателя "Здоровый".