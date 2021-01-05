Финишная прямая к мировому кризису,- М.Хазин

19:14 06.01.2021

или сколько стоит свобода



Михаил Хазин



В США выборщики выбирают нового президента страны. Вроде бы, важное событие, но в реальности, оно совершенно не принципиально в стратегическом контексте. Почему? По нескольким причинам...



- Первая, самая простая. Все, кто подписан на обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина знают, что предвыборные коллизии практически не отразились на макроэкономических тенденциях. Почему – чуть ниже расскажу, нам же принципиально важно, что не отразились. А значит, интереса не представляют!



- Вторая же причина – почему. Собственно, это главный вопрос, который вообще отсутствует в современном политологическом дискурсе. Судя по всему, политолухи, которые его реализуют, не читали знаменитое стихотворение Киплинга в переводе Маршака ("Я их гоняю как собак. В ненастье дождь и тьму, Пять тысяч "Где?", Семь тысяч "Как?", Сто тысяч "Почему?"). И потому, таких вопросов не задают.



А вопрос вполне актуальный. Как будет развиваться экономика США? Где будет формироваться новая экономическая политика США? Почему те программы, которые высказывают кандидаты (оба!) приведут к успеху? Собственно, исследования Фонда Хазина как раз показывают, что вопрос стоит несколько иначе, а именно, будет ли спад управляемым или нет, но вовсе не о том, каким будет восстановление экономики и величия США. Но – объяснить это сегодня политическим элитам в США невозможно.



К вопросу о силе слова. Когда появилась первая книжка о распаде мировой долларовой (бреттон-вудской) системы ("Закат империи доллара и конец "Pax Americana", вышла в 2003 году), она сильно не понравилась адептам либеральных идей. И они решили ее опошлить, а нас, в свою очередь, маргинализировать. Соответственно, книгу про распад долларовой валютной зоны стали называть книгой о "крахе доллара" и "распаде США". Результат – налицо: совершенно безумные на момент написания нашей первой книги идеи на сегодня стали вполне реальными. И это сделали не мы, а они.



Таким образом, можно констатировать, что от результатов выборов и сегодняшних коллизий практически ничего не зависит с точки зрения развития стратегических экономических процессов. Может быть, на них и можно было бы влиять, но сегодня нет ни соответствующих институтов, ни альтернативных либеральным идеям направлений, а так же нет людей, из которых эти институты можно было бы сформировать. Ну, точнее, идеи и люди есть, но – не на Западе, а в России.



Почему нет людей? Это можно, в общем, довольно просто объяснить. Дело в том, что экономическая модель – это механизм создания добавленной стоимости. Нет добавленной стоимости (в объеме, достаточном для воспроизводства экономики), нет и экономического роста. Так вот, проблема в том, что с 1944 года основным механизмом создания добавленной стоимости был механизм финансовый, стимулирование спроса за счет эмиссии доллара. Это механизм довольно серьезно адаптировался в процессе своего существования, но, в целом, его эффективность все время падала (см. М.Хазин, "Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики").



Ну и упала до такого состояния (в 2008 году), когда стало невозможно воспроизводить экономику. Этот эффект больше не работает. Стало быть, нужно искать новый. Беда в том, что за время монополии финансовых механизмов, всех экономистов выучили именно под них. То есть они все время стараются изменить или вернуть назад старые варианты финансовых механизмов, но под неизменный формат создания добавленной стоимости. А он больше не работает… Пичалька!



Изменить мышление в зрелом возрасте сложно, отказаться от социального и научного статуса просто невозможно. И что делать в такой ситуации? Силовым образом менять старых авторитетов на молодых гениев? Но откуда их взять, если их всех учили в логике "единственно правильного" финансового учения? Они и начинают воспроизводить ту же самую парадигму, которая уже не работает.



Иными словами, замена "шила на мыло" уже не работает. Я уже писал, что кандидаты в президенты США такие пожилые потому, что они сформировались до того, как монополия финансистов в американском образовании стала тотальной (то есть до 1974 года). Все более молодые выглядят с этой точки зрения как китайские болванчики: совершенно одинаково качают головами и говорят абсолютно одни и те же экономические высказывания. Которые, к слову, к современной реальности особого отношения уже не имеют.



Остаются только вопросы. Кто поднимется, чья карьера будет разрушена, кто сядет в тюрьму… Ну и когда начнется обвал, завтра или послезавтра. С нашей точки зрения, это не очень актуально. Все это выглядит как спектакль. Ну или точнее, спортивный матч. В котором, независимо от результата, проигрывает народ, проживающий в США.



И ничего сделать тут нельзя.



Собственно, больше тут и сказать нечего. Жизнь во всем мире продолжается и вывод можно сделать только один: теперь всем придется жить своим умом. Не американским, а своим собственным. Это очень тяжело и шишек на первом этапе будет набито колоссальное количество. А может быть, будут и опасные травмы. Но – никуда не денешься, пришло время реальной свободы.