Персидскому заливу добавили согласия. Катарский мир, - М.Беленькая

19:57 06.01.2021 Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет подписали Заявление о примирении с Катаром



Три арабские монархии и Египет во вторник подписали Заявление о примирении с Катаром и сообщили о полном восстановлении дипломатических отношений после трех лет конфликта. Первым о снятии с Катара блокады еще накануне объявил Эр-Рияд. Как подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, "существует острая необходимость" для стран региона объединить усилия на фоне иранской угрозы.



С распростертыми объятиями



Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который прошел во вторник в саудовском городе Аль-Ула, подписали Заявление о примирении между Катаром и четырьмя арабскими странами - Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. По словам председателя саммита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, в документе подчеркивается "солидарность и стабильность" между странами Персидского залива. Примерно в том же духе высказались и другие участники встречи. Они уже успели вернуться домой, а детали достигнутых договоренностей все еще не были опубликованы. Накануне саммита Эр-Рияд официально объявил о снятии блокады с Катара, в том числе об открытии для него своего воздушного пространства и границ. Ожидалось, что на саммите станет известно, последуют ли примеру Саудовской Аравии еще три страны.



Хотя Заявление о примирении было подписано еще днем, интрига сохранялась до вечера, пока к журналистам не вышли глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и генсек ССАГПЗ Найеф аль-Хаджраф. В зачитанном ими заявлении по итогам саммита шла речь об укреплении сотрудничества между странами региона, в том числе военной интеграции и завершении всех общих экономических проектов. В документе говорится об обязательствах стран региона не нарушать суверенитет друг друга и вместе бороться с терроризмом и пандемией коронавируса. Однако журналистам хотелось не общих слов, а конкретики, и в ходе пресс-конференции они не раз уточнили у обоих спикеров, точно ли идет речь о полном прекращении конфликта в Заливе, а не только о восстановлении саудовско-катарского сотрудничества.



То, что произошло сегодня,- это полный развал конфликта с Катаром и полное восстановление дипломатических отношений",- подчеркнул Фейсал бен Фархан.



По его словам, речь идет о возобновлении авиасообщения между странами и о других совместных проектах.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман впервые председательствовал на подобном мероприятии. Хотя формально принц и выступал от имени своего отца короля Сальмана бен Абдель Азиза, который не присутствовал лично (скорее всего, из-за коронавирусных ограничений и состояния здоровья), было понятно, что все бонусы от результатов саммита достанутся наследнику. По просьбе отца принц Мухаммед подчеркнул, что 41-й саммит ССАГПЗ посвящен памяти умерших в прошлом году эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, которые были основными посредниками между поссорившимися арабскими странами. Султан Омана был также последним лидером, лично принимавшим участие в создании ССАГПЗ в 1981 году, так что в этот раз саммит впервые прошел без благословения отцов-основателей.



Как делегация Катара посетила Москву впервые после начала пандемии

Зато эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани первый раз за три года почтил своим присутствием региональную встречу. Решение о его приезде в королевство было принято сразу после того, как стало известно о прекращении саудовской блокады. В последний раз Тамим бен Хамад Аль Тани принимал участие в этом мероприятии в декабре 2017 года, но тогда ни один из лидеров бойкотирующих Катар государств в Кувейт, где проходил саммит, не приехал. В этот раз наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман ждал эмира у трапа самолета и буквально принял его в объятия, несмотря на пандемию коронавируса (оба лидера были в масках). Нарушению социальной дистанции поспособствовало то, что оба лидера уже успели сделать прививки. Уже после саммита они провели отдельные переговоры и совершили прогулку по достопримечательностям Аль-Улы.



На фоне саудовско-катарских объятий обращало на себя внимание отсутствие в Аль-Уле до сих пор лучшего друга Мухаммеда бен Сальмана и одновременно заклятого соперника эмира Тамима - наследного принца Абу-Даби и фактического правителя ОАЭ Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна. ОАЭ были представлены вице-президентом страны и правителем Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Бахрейн также ограничился только наследным принцем Сальманом бен Хамадом аль-Халифой. Египет, который не входит в ССАГПЗ, хотя и активно участвует в его делах, отправил в Аль-Улу главу МИДа Самеха Шукри. От "не враждующих" государств в королевство приехали эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах и вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд ас-Саид.



Попавший в блокаду



Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром летом 2017 года. Они обвинили Доху в дестабилизации ситуации в регионе, поддержке террористической и экстремистской деятельности, финансировании группировок, связанных с Ираном, а также в укрывательстве лидеров исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" и распространении идеологии "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (все три организации запрещены в РФ). Тогда же Катару был предъявлен ультиматум - в десятидневный срок выполнить 13 требований "арабской четверки". Среди них:



- понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном и прекращение с Тегераном всей коммерческой деятельности, противоречащей санкциям США;

- закрытие турецкой военной базы в стране и в целом остановка военного сотрудничества с Анкарой;

- прекращение финансирования организаций, включенных в террористические списки "арабской четверки" и США, в том числе прекращение отношений с "Братьями-мусульманами", "Исламским государством", "Аль-Каидой" и ливанским движением "Хезболла";

- отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран и поддержки оппозиционных деятелей;

- остановка вещания телеканала "Аль-Джазира", который обвинили в подстрекательстве беспорядков в регионе, и закрытие всех СМИ, прямо или косвенно финансируемых Дохой (в том числе интернет-изданий Al Arabi Al Jadeed, The Middle East Eye).

Кроме того, от Катара требовали заплатить компенсацию "четверке" за вред, нанесенный политикой Дохи, а также в течение десяти лет отчитываться о своей деятельности. Ни одно из этих требований так и не было выполнено. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было.



Блокада дорого обошлась Катару, учитывая, что единственный сухопутный путь для этой страны лежит через Саудовскую Аравию, а самый короткий путь для большинства авиаперевозок проходит через воздушное пространство королевства и ОАЭ. Были разорваны сотни деловых и личных (учитывая многие смешанные семьи) связей. Возникла проблема с доставкой товаров в Катар. Еще в 2018 году Доха подала в Международный суд ООН иск против ОАЭ, обвинив их в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на основании высылки всех катарцев из ОАЭ и лишения их имущества.



Были начаты и другие судебные разбирательства. В частности, Катар подал в судебные инстанции Лондона и Нью-Йорка иски против саудовского, эмиратского и люксембургского банков, обвинив их в подрыве доверия к катарской валюте и облигациям. Компенсацию в $5 млрд за ущерб, нанесенный закрытием воздушного пространства, от арабской "четверки" потребовал и национальный перевозчик Qatar Airways. При этом суд ООН встал на сторону Катара. Доха также постоянно обвиняла своих оппонентов в хакерских атаках. Последний скандал разгорелся несколько недель назад, когда стало известно о происшедшем еще летом заражении шпионским программным обеспечением Pegasus израильской компании NSO Group телефонов десятков журналистов "Аль-Джазиры" и других катарских СМИ. Подозрения пали на Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые уже не раз пользовались израильскими технологиями для слежки.



Путь к примирению



Разговоры о примирении, прежде всего между Эр-Риядом и Дохой, начались еще год назад. Глава МИДа и премьер-министр Катара приезжали в королевство. По данным американской газеты The Wall Street Journal, Катар тогда согласился повлиять на вещание "Аль-Джазиры", однако программы, которые приводили в ярость арабских лидеров, не прекратились. The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне рассказала, что арабские монархии обратились в прошлом году к советнику президента США Дональда Трампа и его зятю Джареду Кушнеру с просьбой о помощи. Впрочем, господину Трампу изначально не нравился конфликт в Заливе. Это мешало созданию единого антииранского фронта - одной из главных внешнеполитических задач его администрации. Стремлению отменить блокаду Катара способствовало и то, что Доха ежегодно выплачивала Тегерану $133 млн за использование его воздушного пространства, чтобы облетать Саудовскую Аравию и ОАЭ. На фоне американских санкций в отношении Ирана эти деньги были лишним раздражителем для Вашингтона.



В ходе саммита саудовский принц и другие участники встречи выразили благодарность посредническим усилиям Кувейта, а также США.

The Wall Street Journal не исключает, что процессу примирения в Заливе поспособствовало одобрение администрацией Трампа многомиллионных сделок по продаже оружия Саудовской Аравии и Египту. Впрочем, версий того, почему формальный акт примирения наконец состоялся, достаточно много. Если изначально давление Вашингтона могло сыграть существенную роль, то после поражения президента Трампа на выборах это уже не столь актуально. С другой стороны, Саудовскую Аравию, да и Египет, скорее всего, ждет непростой период в отношениях с новой американской администрацией Джо Байдена, которая будет активно уделять внимание вопросу о соблюдении прав человека. Кроме того, Вашингтон намерен наладить контакты с Тегераном, и на этом фоне раздувать лишний конфликт в Заливе явно не стоит.



Тем не менее иранский фактор по-прежнему значим для Эр-Рияда. "Сегодня мы остро нуждаемся в объединении усилий для развития нашего региона и противодействия окружающим нас вызовам, особенно угрозам, создаваемым ядерной программой иранского режима, его программой баллистических ракет и его проектами саботажа и разрушений, включая террористические и религиозные действия, направленные на дестабилизацию безопасности и стабильности в регионе",- заявил на открытии саммита Мухаммед бен Сальман. При этом некоторые арабские монархии, в частности Катар, Кувейт и Оман, поддерживают тесные контакты с Ираном. Не прерывалось, несмотря на гневную риторику, и сотрудничество между Тегераном и Абу-Даби. Так что антииранский фронт в регионе весьма условен, и Эр-Рияд стремится быть готовым к любому сценарию.



"Если для Катара примирение важно с точки зрения экономики (хотя во многом Дохе удалось преодолеть последствия блокады, в том числе и благодаря достаточно удачному процессу импортозамещения), то для других участников конфликта (в первую очередь, Саудовской Аравии), значение имеет прежде всего политический фактор",- сказал "Ъ" старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Кожанов. По его словам, есть здесь и желание сплотить ряды арабских государств против Ирана, а также попытаться снизить влияние Турции, хотя Анкара как была, так и останется ключевым союзником Дохи в регионе.



Но главный фактор - это разочарование в США. Каковы будут действия новой администрации в Вашингтоне, пока неясно, но очевидно, что интересы арабских монархий Персидского залива не будут на первом месте и им нужно самим решать свои проблемы",- добавил господин Кожанов.



Среди других факторов эксперт назвал проблему транзита власти от короля Саудовской Аравии к Мухаммеду бен Сальману. "Наследнику важно продемонстрировать успехи на международной арене, а также заручиться поддержкой Дохи, в том числе снизить критику в свой адрес со стороны "Аль-Джазиры", тем более что в последнее время появляется все больше расхождений между Мухаммедом бен Сальманом и его основным союзником в регионе - наследным принцем Абу-Даби",- сказал Николай Кожанов. Что касается экономики, то, по мнению эксперта, совместные проекты стран Залива возможны только в случае восстановления доверия между ними, а до этого еще далеко. "Было очень много планов - и создание единого хаба для рынка электроэнергии, и единая валюта, и другие интеграционные протесты. Но все это больше на бумаге. Кроме того, ССАГПЗ шел по примеру Евросоюза, а сейчас опыт ЕС несколько разочаровывает",- отметил Николай Кожанов.



В любом случае пока еще только предстоит понять, как в реальности работают заключенные в Аль-Уле договоренности. Как заявил еще накануне саммита государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш, "предстоит еще много работы". Некоторые признаки потепления уже видны. Впервые с начала кризиса в Заливе министр финансов Катара прибыл в Каир для открытия отеля на Ниле, построенного компанией Qatar`s Diar. Он вылетел прямо из Дохи на частном самолете через воздушное пространство Саудовской Аравии. Но это еще не значит, что интриги и игры друг против друга между региональными игроками прекратились.



Марианна Беленькая

5.01.2021, Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609952220

