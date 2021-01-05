В Федерации профсоюзов Киргизии завелся еще один (третий?) альтернативный председатель

21:09 06.01.2021

Новый глава Федерации профсоюзов о своей легитимности, кризисе и реформах

6 января 2021 - Виктория Гунгер



Новый глава Федерации профсоюзов о своей легитимности, кризисе и реформах



Недавно избранный глава Федерации профсоюзов Кыргызстана Сагын Бозумбаев рассказал в интервью VB.KG о будущем ФПК, реформах и нынешнем остром кризисе в организации.



- Сагын Бозумбаевич, для начала хотелось бы прояснить вопрос относительно проведенного вами съезда и вашего избрания главой ФПК. Вторая сторона заявляет, что их съезд от 25 декабря 2020 года также легитимен. Есть ли законное объяснение этому спору?



- Основой всех взаимоотношений в Федерации профсоюзов является Устав. Поэтому, проведение любых съездов должно оцениваться через призму устава. Это закон, который регулирует всю внутреннюю профсоюзную деятельность. Им руководствуется как центральный ФПК, так и отраслевые профсоюзы. В Уставе в пункте 12 написано, что съезд созывается только Советом Федерации профсоюзов Кыргызстана! Никакой другой орган или человек съезд созвать не может. Что касается "чрезвычайного" или съезда, то такого понятия, как "чрезвычайный съезд" в Уставе нет, есть только "внеочередной". В соответствии с пунктом 13 Устава, он также созывается большинством голосов членов Совета ФПК. 29 сентября 2020 года члены Совета, собравшись, постановили, созвать очередной Съезд ФПК на 4 декабря прошлого года. Но он не состоялся, так как руководители Федерации не смогли его организовать. При этом 29 сентября, когда было принято решение о проведение съезда, была оговорена норма представительства. От каждого отраслевого профсоюза должно было присутствовать по 8 человек, от региональных – тоже по 8 делегатов и от объединения профсоюзных комитетов – по четыре делегата - всего 207 человек. Они являются полномочными представителями трудовых коллективов. Что касается проведенного сторонниками Асанакунова "чрезвычайного съезда", то он однозначно не легитимен, так как постановление принимается общим собранием первичных организаций, членов совета, аппаратом Федерации. "Чрезвычайный съезд" и общее собрание – таких понятий в уставе нет, есть лишь Совет ФПК. Поэтому, они, постановив собрать такой чрезвычайный съезд, посчитали, что работники здравниц и своего центрального аппарата, что нонсенс, что являются делегатами. Тогда почему другие отраслевые профсоюзы представлены в меньшем количестве? Хотя в здравницах работают всего 300-400 человек в целом по Кыргызстану, а численность "отраслевиков" составляет не менее 5 тыс. членов профсоюза. Как так получилось, что представители наемных работников, стали делегатами того съезда? По Уставу тот съезд не легитимен. Что касается Внеочередного съезда, то он, опять же, созывается большинством членов Совета ФПК. 18 человек проголосовало за то, чтобы провести наш внеочередной съезд. На нем присутствовало более 100 делегатов, 85 процентов делегатов проголосовало за него. Поэтому, наш съезд был легитимен.



Вторая сторона на недавней пресс-конференции заявила, что главой ФПК был избран Асанакунов. Насколько такие заявления имеют под собой основания? Тем более, с учетом тех фактов, которые были приняты ранее судом в качестве аргументов в двухлетнем споре?



- Относительно назначения председателя, в Уставе, которые не отменен ни нами, ни внеочередным съездом, четко прописано, что "председатель ФПК избирается прямым большинством голосов". Меня избрали 75-ми процентами голосов поэтому я являюсь легитимным председателем профсоюзов. Поясню, что в связи с постановлением 29 сентября 2020 года было избрано 207 делегатов, 117 из них составляет 70 процентов, или большинство. И повторю, что Чрезвычайный съезд второй стороны не легитимен, следовательно, не легитимно и избрание на нем председателя.



Кризис в ФПК начал прогрессировать с февраля прошлого года, после Совета Федерации профсоюзов и проведенного ими съезда. Насколько аргументированы заявления ваших оппонентов и можно ли было решить тогда проблему "на берегу"?



- Мне, председателю, который избран 25 декабря 2020 года, давать оценку Совету ФПК, прошедшему 5 февраля 2020 года неэтично, но я поясню, что в организации сложилась практика, когда многие заседания Совета проводились по доверенности. В гражданском кодексе тоже есть такая норма – голосовать по доверенности. Именно их решением был снят с должности Мирбек Асанакунов. Но если он считал это несправедливым и не был согласен с действиями Совета ФПК, то вопрос разрешался очень легко – нужно было по требованию 1/3 созвать следующее заседание Совета ФПК и там консенсусом решить этот вопрос. Если подтвердилось бы, что Асанакунова уволили незаконно, Совет бы его поддержал, и такое решение Совета было бы окончательно. Но Асанакунов всячески избегал проведение подобного Совета, хотя юридически этот вопрос разрешился очень быстро. Видимо кому-то было выгодно затягивание вопроса, который вылился в такой жесткий кризис.



Каковы приоритеты вашей работы на должности главы профсоюзов Кыргызстана. Нужна ли эта организация и каковы ее основные цели?



- В последние годы систему профсоюзов сотрясали скандалы, доходящие до непреодолимых противоречий. Как не тяжело признать, но в настоящее время ФПК не выполняет свою основную задачу – выступать представителем трудящихся на рынке труда. Как следствие, профсоюзы стали непривлекательны для наемных работников. Сегодня в трудовых коллективах действуют тысячи независимых профсоюзов, которые не желают иметь дело с ФПК. Усугубило положение вмешательство внешних игроков, которые, воспользовавшись дрязгами, стали диктовать независимой организации свои условия, не считаясь с позицией членов Совета, подогревая конфликт. Например, чего стоит и какова цена нового проекта Закона КР " О профсоюзах". Он направлен на разрушение основного демократического принципа профсоюзного строительства. Поэтому, путем диалога необходимо обсудить всеми сплоченно весь спектр назревших вопросов, и принять решение по ним. Ради трудящихся, ради наемных рабочих надо сделать шаг навстречу друг другу. Ведь идеи трудового народа для профсоюзов должны стоять на первом месте. Поэтому, я буду стоять за их объединение сплоченность.



Нужны ли реформы Федерации профсоюзов? Если да, то какие?



- На съезде 25 декабря я заявил, что ФПК, сохранившаяся с 2005-го года - путь в прошлое. Необходимо проведение реформ. И 18 отраслевых профсоюзов стоят за такие реформы. Конечно, это сложный и болезненный процесс, но сделать это необходимо. Формы эксплуатации наемных работников серьезно изменились за это время. Сегодня на работу нанимает один работодатель, потом передает работника другому, а на самом деле он трудится на третьего. В случае, скажем, получения увечья, невыдачи заработной платы и др. положенных выплат по законодательству, очень трудно найти виновного. И, чтобы защищать трудящихся и предотвращать такие факты, нужна серьезная реформа ФПК. Прежде всего, методов и форм ее работы. За последние 10 лет у нас число граждан, живущих за чертой бедности, выросло на пять процентов, достигнув 40 процентов. При этом ФПК оказалась глухой и немой к нуждам людей. Подобные вопросы граждан за последние 5 лет в рамках ФПК почти никто не поднимает. Хотя это, повторюсь, ее первоочередная задача. Поэтому, должна быть перестройка работы всех аппаратных сотрудников Профсоюзные организации должны быть готовы к прогнозируемой атаке сторонних сил, предпосылки для этого есть. Сила ФПК только в единстве и солидарности. Только так они смогут добиться поставленных целей.



Когда Федерация профсоюзов КР сможет работать на полную мощность?



- Мы готовы к работе. Но пока нам не дают, попросту, это сделать. 4 января я пришел на свое рабочее место около 8.10 утра. Но на меня накинулась группа неизвестных мужчин и агрессивных женщин, начала не пускать в кабинет, рвать одежду, бить и провоцировать драку. В итоге все вылилось в страшный конфликт. Милиция, к сожалению, на наши заявления не реагирует. Хотя видео с нападением на нас предостаточно в качестве доказательств