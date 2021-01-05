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Голодную стачку объявили Карачаганакские каз-пролетарии
22:07 06.01.2021

Голодовку объявили рабочие в ЗКО
Сейтказин Ардак

Они требуют повышения зарплаты

Около 300 работников иностранной фирмы с 11.00 остановили работы и вышли на забастовку с требованием повысить им зарплату на 50%. Разговаривать с возмущенными людьми приехал заместитель акима Бурлинского района Алпамыс Кушкенбаев. Однако получить официальный комментарий от руководства района не удалось, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на mgorod.kz.

Как выяснилось позже, рабочие объявили голодовку и отказываются от пищи до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Они сняли видео, в котором говорят о своих требованиях.

"Мы, работники компании Bonatti Карачаганакского месторождения, сегодня выдвинули требования повысить заработную плату. Но наши просьбы остались без ответа, поэтому мы вынуждены объявить голодовку. Более того, нас хотят уволить за то, что мы отсутствовали на рабочих местах более трех часов. Мы не согласны с этим, рабочие места мы не покидали, находились на объекте. Более 300 рабочих сегодня не обедали, и мы приняли общее решение о том, что отказываемся от пищи", - говорится в видеообращении.

Между тем получить комментарий от руководства района до сих пор не удалось. На звонки не отвечают ни заместитель акима Алпамыс Кушкенбаев, ни сам аким района Миржан Сатканов.

Источник - rus.azattyq-ruhy.kz
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