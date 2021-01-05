Дарига Назарбаева даст последний бой Токаеву в борьбе за Казпрестол, - А.Дубнов

22:11 06.01.2021

В Казахстане становится интересно…



Аркадий Дубнов

журналист-международник

Сегодня президент Казахстана Камым-Жомарт Токаев опубликовал большую статью на казахском языке, в которой подверг жесткой критике высказывания думских депутатов, Никонова и прочих, повторявших в декабре путинские тезисы о "подарках русского народа" республикам бывшего СССР, но уже применительно к территориям северного Казахстана.



Впрочем, Токаев не называл российских депутатов по имени, упомянув их, как неких "иностранцев"...



Президент Казахстана вспомнил и трагические времена голодомора начала 1920-х годов при советской власти, приведшего к гибели миллионов его соотечественников.

Напомнил Токаев и о приближающемся 35-летии "знаменитого декабрьского восстании 1986 года, ("Желтоксан"), когда наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь нации".



Президент Казахстана выступил с этой статьей за 5 дней до парламентских выборов, первых за время его пребывания в президентском кресле. В стране наблюдатели расценивают это как попытку Токаева перехватить политическую инициативу у Дариги Назарбаевой, которую он отставил в прошлом году с поста спикера Сената, но снова готовую вернуться во власть. Старшая дочь национального лидера страны баллотируется на выборах по списку правящей партии "Нур Отан" и, скорее всего, займет пост спикера Мажилиса, нижней палаты парламента.



Неминуемое противостояние политических элит будет происходить, в том числе, и по линии раздела между постсоветскими поколениями казахстанцев, видящими угрозу национальному суверенитету страны со стороны "Старшего брата" с Севера и Поднебесной с Востока, и теми, кто стремится сохранить лояльность по отношению к бывшей российской метрополии.



Токаев стремится оседлать национальную повестку дня и имперские инвективы, идущие из Москвы, ему на руку, - антироссийские фобии в Казахстане, усилившиеся после выступления Никонова и проч. стали обыденным контентом казахоязычного сегмента социальных сетей страны.



Российские информагентства пока никак не реагируют на происходящее в Казахстане. Видимо, делают свой перевод статьи Токаева на русский язык.



Или ждут реакции Кремля))...