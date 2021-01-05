МОЛНИЯ: Американский Майдан начался, сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий

23:07 06.01.2021

МОЛНИЯ: Американский Майдан начался, сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий



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https://rusvesna.su/news/1609960318



Сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались через ограждения возле Капитолия в Вашингтоне и вошли в одно из зданий.



Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона протестующих.



Ранее группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.



После этого вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.