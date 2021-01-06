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|У здания Капитолия идет стрельба. Волокут раненых
23:24 06.01.2021
В США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.
Звуки стрельбы раздаются во внутренних коридорах здания. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих.
Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.
Есть раненые -
фото тут
https://iz.ru/1108821/2021-01-06/smi-opublikovali-foto-ranenogo-v-kapitolii-cheloveka