У здания Капитолия идет стрельба. Волокут раненых

23:24 06.01.2021

В США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.



Звуки стрельбы раздаются во внутренних коридорах здания. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих.



Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.



Есть раненые -



фото тут

https://iz.ru/1108821/2021-01-06/smi-opublikovali-foto-ranenogo-v-kapitolii-cheloveka