В Вашингтоне полный бардак. Трамп открыто призывает к мятежу

00:01 07.01.2021 Выборы президента США: сторонники Трампа вошли в здание конгресса, который утверждает победу Байдена



В среду конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа вошла в здание конгресса.



Уходящий президент Дональд Трамп надеется сорвать процедуру, и незадолго до начала заседания он выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, снова отказался признать поражение и призвал своих сторонников идти к зданию Капитолия.



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Live: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения президента Байдена



Совместная сессия Палаты представителей и Сената началась после 18:00 по Гринвичу (21:00 по московскому времени). Вскоре республиканцы выразили протест против утверждения результатов выборов в Аризоне, и сессия была прервана для дебатов в каждой из палат.



Но после того, как несколько сотен сторонников Трампа поднялись на ступени здания конгресса, совместная сессия была прервана, сообщается, что председательствующий Майк Пенс покинул здание из соображений безопасности.



Затем демонстранты вошли в здание. Американское телевидение демонстрировало кадры, на которых видно, как люди с американскими флагами и лозунгами в поддержку Трампа ходят по коридорам парламентского комплекса. Часть демонстрантов вошли в зал заседаний. На территории комплекса прозвучали выстрелы.



Протестующие прорвали кордоны и проникли в Капитолий



Как передает агентство Франс пресс со ссылкой на одного из членов конгресса, сотрудники полиции в здании парламентского комплекса пригрозили демонстрантам оружием для защиты конгрессменов.



Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила, что в городе с 18:00 и до 06:00 будет введен комендантский час.



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"Демократы украли у нас победу"

Кирилл Белянинов, Русская служба Би-би-си, Вашингтон



Сторонники президента Трампа прорвали металлические барьеры, установленные полицией вокруг зданий Сената США, около 13:00 по времени американской столицы. Накануне несколько десятков тысяч человек приехали в Вашингтон для того, чтобы высказать свой протест против результатов выборов.



Конгресс эвакуировали из-за вторжения протестующих



"Демократы украли у нас победу, но мы будем поддерживать Дональда Трампа и никогда не согласимся с результатами", - сказал Русской службе Би-би-си Дрисколл Хиггинс, приехавший в столицу из штата Северная Дакота.



Через час после того, как первые протестующие попытались ворваться в Капитолий, полицейские барьеры все же были сметены и несколько сотен сторонников Трампа вошли в здания. Несколько тысяч человек, пришедшие с флагами и лозунгами в поддержку действующего президента, оставались снаружи, выкрикивая оскорбления полицейским и называя их "предателями".



Вскоре после этого правоохранители официально сообщили о том, что вице-президент Пенс, который вел заседание по сертификации результатов выборов, был эвакуирован из здания через один из тоннелей.



Законодателям было рекомендовано укрыться в своих офисах, забаррикадировав двери. По распоряжению полиции были эвакуированы несколько правительственных зданий в районе Капитолия. Сотрудникам правительственных учреждений, находящихся неподалеку, рекомендовали укрыться в офисах и не выходить на улицу.



По неподтвержденной информации, во время штурма была ранена женщина, которая сейчас находится в критическом состоянии.



В 15:30 по местному времени полиция вытеснила протестующих из зала заседаний Сената. До этого они пытались вступать в потасовки с полицией, при этом с обоих сторон применялся горчичный газ. Чуть позже в район Капитолийского холма прибыли подразделения Национальной гвардии, присланные губернаторами близлежащих штатов Вирджиния и Мэриленд.



Ближе к вечеру отдельные группы демонстрантов продолжали попытки прорвать ограничительные барьеры, установленные полицией вокруг правительственных зданий.



До этого сторонники Трампа, в том числе из крайне правых групп, несколько раз вступали в силовое противостояние с полицией. На некоторых участниках демонстрации были бронежилеты, однако им было запрещено приносить с собой оружие. Группа демонстрантов попыталась прорваться к зданию конгресса, полиция применила слезоточивый газ.



По данным полиции, во вторник и среду несколько сотрудников правоохранительных органов были ранены, 10 человек арестованы.



Ряд законодателей-республиканцев во главе с сенатором от Техаса Тедом Крузом отказываются сертифицировать результаты, но их голосов недостаточно, чтобы изменить ход событий. Они могут лишь затянуть процесс.



Трамп, однако, не оставляет попытки оспорить результаты голосования. Несмотря на пандемию и отсутствие очевидных перспектив добиться другого результата выборов, Трамп собрал в столице своих сторонников на "Митинг за спасение Америки".



Трамп пообещал никогда не признавать поражение



Он пообещал никогда не признавать поражение - и выставить альтернативных кандидатов на следующих республиканских праймериз против всех своих однопартийцев в Конгрессе, которые не поддержат его усилия.



Кроме того, Трамп утверждает, что вице-президент Майк Пенс - по традиции председательствующий на заседании конгресса - может единолично остановить утверждение выборов.



Но Пенс отверг это предположение - и заявил, что он не имеет права решать исход президентских выборов, и это противоречило бы принципу разделения власти. Ведущие американские юристы также сходятся во мнении, что конституция не дает вице-президенту таких полномочий.



Последний акт политической драмы



Тысячи сторонников Трампа съехались в Вашингтон, чтобы поддержать президента и выразить недоверие результатами выборов. Выступая перед ними, президент потребовал от Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов и пообещал сделать все, чтобы осложнить жизнь тем законодателям-республиканцам, которые не поддержат его попытку.



Пенс отказался влиять на исход выборов вопреки призывам Трампа



"Если Майк Пенс поступит правильно, мы победим на этих выборах!", - заявил Трамп. "Все, что требуется от вице-президента Пенса, - отправить [результат выборов] обратно в штаты, чтобы их заново сертифицировали, и мы станем президентом, а вы - самыми счастливыми людьми", - заверил он сторонников, говоря о себе во множественном числе.



Но независимые эксперты и юристы сходятся на том, что у вице-президента нет полномочий остановить подсчет голосов, а у Трампа - доказательств нарушений, которые повлияли на исход выборов.



Сам Пенс также заявил, что у него нет такой власти. "Наши [отцы]-основатели крайне скептически относились к концентрации власти и создали республику, основанную на системе разделения властей, сдержках и противодействиях, - говорится в заявлении вице-президента. - Предоставление [вице-президенту] единоличной власти решать исход президентских выборов было бы абсолютно несовместимым с этими идеями".



Митч Макконнелл был верным союзником Трампа, но признал победу Байдена



Трамп утверждает, что президентские выборы в ноябре 2020 года, на которых он проиграл, прошли с серьезными нарушениями - но суды отвергли все иски его юристов за отсутствием доказательств, а в ряде штатов провели пересчет голосов и также не нашли признаков махинаций.



В этих условиях усилия Трампа поддерживают только самые верные ему конгрессмены и сенаторы, в то время как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже поздравил Байдена с победой - и призвал своих однопартийцев не оспаривать результат.



Макконнелл был верным союзником Трампа на всем протяжении его президентского срока, поддерживал инициативы президента и гарантировал лояльность республиканцев в Сенате во время процедуры импичмента в конце 2019 года. Однако в среду он выступил с эмоциональной речью, в которой раскритиковал усилия президента и оставшихся верными ему законодателей.



"Если бы результат этих выборов был изменен на основе одних лишь обвинений проигравшей стороны, над нашей демократией нависла бы смертельная угроза", - сказал Макконнелл.



Доверие к демократии под вопросом



Лидер республиканцев в Сенате также заявил, что отрыв Байдена от Трампа на этих выборах не был минимальным - и что сам Трамп победил в 2016 году с почти таким же отрывом в числе голосов выборщиков.



Однако отколовшееся от остальных республиканцев крыло во главе с Тедом Крузом, сенатором от Техаса, требует отложить утверждение результата выборов на 10 дней - чтобы еще раз изучить обвинения в нарушениях на выборах в трех штатах - Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Во всех трех победил Байден.



Их голосов недостаточно для того, чтобы сорвать утверждение результатов выборов, но они уже значительно затянули процедуру, которая прежде считалась формальностью.



Дебаты, инициированные союзниками Трампа в конгрессе, не изменят результата выборов, но посеют сомнения в реальности демократии у многих американцев и сделают Байдена нелегитимным президентом в глазах части сторонников Трампа, пишет издание Axios. Источник - BBC

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