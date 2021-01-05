 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В схватке за Капитолий погибло 4 человека
08:29 07.01.2021

Полиция заявила о четырех погибших в столкновениях на Капитолии
В результате столкновений в районе здания Конгресса США в Вашингтоне с участием сторонников Дональда Трампа погибли четыре человека. Об этом, как передает Reuters, заявил руководитель департамента полиции Вашингтона.

Среди погибших есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Ранее полиция подтвердила гибель женщины, которая была в числе ворвавшихся в здание конгресса США сторонников Дональда Трампа.

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Женщина, погибшая при штурме здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа, оказалось ветераном из Сан-Диего. Об этом сообщил местный телеканал KUSI News. Также об этом сообщает телеканал Fox News.

Погибшую звали Эшли Бабитт, она 14 лет служила в американских ВВС и жила в Сан-Диего. По словам ее мужа, она была ревностной сторонницей Дональда Трампа.

Как передает Fox News, полиция Вашингтона пока никак не прокомментировала обстоятельства смерти женщины.

Ранее стало известно о том, что после стрельбы в Капитолии погибла женщина. Вскоре появилась видеозапись, на которой слышны звуки стрельбы, после чего в кадре появляется падающая на пол женщина, которая истекает кровью и теряет сознание.

видео тут -
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ff679b19a79473d0e4aeb9d?

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Ночь перед Рождеством в США
сторонники Трампа взяли штурмом Конгресс
Андрей Фефелов

Как известно, здание Конгресса в Вашингтоне было захвачено сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Причина - протест против крупномасштабных фальсификаций на президентских выборах, против всевластия так называемого "глубинного государства", с грубыми нарушениями закона протащившего на высший пост в стране своего кандидата.

После прихода улицы в Конгресс законодатели срочно разбежались. Зал опустел.

Формально победивший на выборах Джо Байден заявил следующее:

"Я обращаюсь к этому сброду с требованием отступить и позволить демократической системе продолжить функционировать".

"Мы видим небольшую группу экстремистов, пренебрегающих законами, - продолжил политик. - Это не проявление разногласий. Это беспорядок, хаос. Это граничит с восстанием".

Где ты был, дружок, со своими реляциями, когда запылали по всему миру "оранжевые революции", и начал потихоньку коптить небо Майдан на Украине?

Говорят, что белорусский лидер Александр Лукашенко призвал власти США воздержаться от применения насилия против демонстрантов.

https://zavtra.ru/blogs/noch_pered_rozhdestvom_v_ssha

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Шоу в Вашингтоне
три подарка Кремлю от "глубинного государства"
Денис Тукмаков
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В эту ночь Кремль получил от "глубинного государства" США, столь элегантно подставившего Трампа, аж три подарка к Рождеству.

Первый - карт-бланш на разгон любой оппозиционной движухи: достаточно назвать ее мятежом. Не, так-то понятно, что зачистка гипотетического майдана в центре Москвы - "это Другое". И все же Кремль отныне может отвечать на любые наезды, просто цитируя сегодняшние речуги Байдена, Пелоси и Ко про "покушение на демократию" и "восстановление порядка". Грех не воспользоваться.

Второй - наглядное пособие, как быстро и эффектно маргинализировать протест. Никаких дубинок на площадях, где протестующие всегда выглядят как жертвы. Только погромы, только хардкор. Впусти толпу в правительственное здание, обеспечь медиа-сопровождение - и через час делай с ней, что хочешь. Надо Батьке рассказать.

Третий - если улица отчего-то не захочет записываться в погромщики, нагони фриков под фотокамеры. Правда, чувака в шкурах с рогами переплюнуть будет трудно, но можно поэкспериментировать с образом russkoi mafii.

Увы, не все из сегодняшнего шоу можно заимствовать. Скажем, "вскрытая почта Пелоси" с письмом, кажется, про "русских хакеров" - тут я снимаю шляпу. Круче были только паспорта террористов среди обломков "Боингов" 9/11, но то - недосягаемая высота.

Зато есть вишенка на торте - призыв МИД Украины к США "восстановить верховенство права". Без этого вскукарека день, считай, прошел бы впустую. А так - любо-дорого.

Денис ТУКМАКОВ
https://www.facebook.com/tukmakov/posts/3804062699657587

Источник - rbc.ru
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