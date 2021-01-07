Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления, - А.Забродин

08:32 07.01.2021 7 января 2021,

Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

Алексей Забродин



США ДОНАЛЬД ТРАМП ПРОТЕСТЫ МИТИНГИ КОНГРЕСС США

Захват Капитолия, где 6 января проходило заседание конгресса США по утверждению результатов президентских выборов, может обернуться серьезными проблемами для Дональда Трампа после его ухода с должности. Об этом заявили опрошенные "Известиями" эксперты. Еще за несколько дней до того, как действующий глава Белого дома объявил о протестном митинге в Вашингтоне, власти американской столицы выразили опасения, что такое мероприятие может закончиться беспорядками. В итоге все пошло по самому неблагоприятному сценарию: разгоряченная толпа сторонников республиканца ворвалась в здание на Капитолийском холме, вступила в схватку с полицией и на время оккупировала зал сената. Дональд Трамп призвал митингующих сохранять спокойствие, а вице-президент Майк Пенс пообещал, что все зачинщики бунта в Вашингтоне будут наказаны.



Цари холма



6 января палата представителей и сенат должны были поставить точку в эпопее с президентскими выборами – 2020 в США. Заранее было понятно, что гладко утверждение результатов голосования коллегии выборщиков не пройдет. Более 150 законодателей от Республиканской партии заявили о намерениях опротестовать итоги в нескольких спорных штатах. И хотя было очевидно, что победу демократа Джо Байдена в конечном итоге все равно утвердят, эффектный финал этого представления был неизбежен. Кроме того, в тот же день Дональд Трамп собрал в Вашингтоне своих сторонников на протестный митинг, чтобы продемонстрировать недовольство 75-миллионного электората республиканца, который два месяца убеждали в "украденной победе" и попрании основ американской демократии.



Многое зависело от вице-президента и по совместительству председателя сената Майка Пенса, который теоретически мог повлиять на итоговые результаты выборов. Другое дело, что в этом случае партнер Трампа пошел бы против традиций, а это, в свою очередь, запустило бы такую цепь непредсказуемых событий, что даже многие республиканцы наверняка пожалели бы о решении поддержать действующего президента. Одно дело зарабатывать очки в глазах избирателей, выражая несогласие с предопределенным итогом. И совсем другое - реально попытаться "через колено" сломать политическую историю и систему США. Пенс в итоге играть на стороне Трампа отказался, за что тут же получил от босса Twitter-пинок. По мнению пока еще хозяина Овального кабинета, вице-президенту просто-напросто не хватает смелости.



Бунт среди сторонников Дональда Трампа назревал два месяца. По разным оценкам, в "сфальсифицированные выборы" поверили более 75% электората республиканца. "Рвануло" в итоге 6 января. Сначала протестующие добрались до Капитолия, а затем и вовсе ворвались внутрь. То, что произошло дальше, ударило по всем и сразу. Насилие, охватившее здание конгресса, испугало и законодателей, спешно приступивших к эвакуации, и думающих на два хода вперед представителей республиканцев, смекнувших, что поведение электората бьет по самой партии, и даже мировую общественность.



Редко приходится слышать от различных международных институтов и властей западных стран призывы к руководству США мирным путем передавать власть и уважать демократический выбор народа. К бывшей колонии даже обратился премьер Великобритании Борис Джонсон, назвавший происходящее в Вашингтоне "постыдным".



От такой защиты демократии опешил, кажется, даже Дональд Трамп. Поначалу он призывал сторонников сохранять спокойствие, потом отдал приказ послать в Капитолий нацгвардию, а под конец и вовсе записал обращение. Действующий президент не смог отказать себе в удовольствии еще раз заявить, что выборы были украдены, однако попросил сторонников покинуть здание конгресса и разойтись по домам.



"Нам нужен мир", - аргументировал свои слова доселе воинственный Трамп.



За несколько минут до этого с обращением к нации выступил и Джо Байден.



"Угроза безопасности избранной власти - это не протест. Это мятеж. Мир наблюдает за происходящим. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту", - заявил демократ.



Капитолийский шторм



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И какие проблемы от этого может получить Америка

Захват трампистами Капитолия, где уже успели обезвредить самодельную бомбу, и разгром одного из главных символов американской государственности может обернуться серьезными последствиями для Дональда Трампа в ближайшем будущем. То, что поведение толпы спровоцировало именно поведение республиканца, так или иначе начинают признавать даже партийные боссы.



О том, что без двух недель бывший хозяин Белого дома рискует остаться в политическом одиночестве в своей борьбе за власть, говорят и действия Майка Пенса, который пообещал, что бунтовщики будут наказаны. Причем этим вице-президент не ограничился и нанес чувствительный удар по своему начальнику на его излюбленном поле битвы - в Twitter. На заставку своего официального аккаунта в сети микроблогов Пенс поставил фотографию Джо Байдена и Камалы Харрис.



По словам эксперта The Atlantic Council, профессора Андерса Ослунда, происходящее в Вашингтоне напоминает попытку госпереворота, "спровоцированную уходящим президентом".



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- Я думаю, что он зашел слишком далеко, и это положит конец трампизму. Поразительно, что даже такие республиканские лидеры, как Митч Макконнелл и Элизабет Чейни, теперь осуждают Трампа и его антидемократическую агитацию. Выступление Трампа (на митинге 6 января. - "Известия") было равносильно призыву к сепаратизму, - сказал политолог "Известиям".



По его мнению, в скором времени одним из главных вопросов станет то, какими будут последствия произошедшего для Дональда Трампа. Что произойдет дальше и как это отразится на судьбе республиканца, пока предсказать сложно, считает политолог Эдуард Лозанский. В целом многие ожидали, что 6 января станет беспокойным днем для американской столицы, но он оказался даже жарче, чем предсказывалось, заметил он.



- Разгоряченные речью Трампа у Белого дома об украденных выборах, десятки тысяч его сторонников двинулись к конгрессу. Как будут развиваться события, можно лишь догадываться. Однако демократы уже заявляют о попытке госпереворота, - подчеркнул в беседе с "Известиями" эксперт.



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Другими словами, вся эта история с рьяным непризнанием Дональдом Трампом своего поражения, а главное то, во что она вылилась, рискует обернуться для него серьезнейшими последствиями. 6 января республиканцы потеряли контроль над сенатом, проиграв второй тур выборов в штате Джорджия демократам. Теперь в ведении однопартийцев Джо Байдена оказались обе палаты конгресса. А значит, почти наверняка после 20 января - инаугурации нового президента - сенаторы и члены палаты представителей инициируют расследования случившегося. И можно не сомневаться, кто будет главным фигурантом этих разбирательств.



На момент публикации материала значительная часть сторонников Дональда Трампа вняла его призыву и покинула Капитолий. Однако на этом беспорядки не закончились. По данным американских СМИ, во время стычек пострадали как минимум пять человек. Одна девушка скончалась от полученных ран. К моменту публикации появились сообщения о том, что безопасность в здании Капитолия восстановлена, но беспорядки на улицах продолжались. Источник - известия

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