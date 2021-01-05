Зарплаты мигрантов оказались выше, чем у москвичей, - "МК"

09:13 07.01.2021 Что у гастарбайтеров с деньгами



В пандемию в Москве возник дефицит трудовых мигрантов - многие застряли на родине и не могут приехать на работу, многие боятся коронавируса. Мы выяснили, сколько зарабатывают мигранты - результат удивил. Оказалось, в среднем они получают больше москвичей.



Что у гастарбайтеров с деньгами



Еще год назад московские торговые центры в декабре были переполнены почти как вагоны метро. А как обойтись без подарков и "новогоднего настроения"? И почти в любом ТЦ - обычно на первом этаже, поближе к входу да понезаметнее - получалась такая специальная зона, где толпились мужчины в неказистых черных куртках и женщины в неброских платках на голове. Как правило, в этой зоне стоят банкоматы, а самое главное - находится окошко системы денежных переводов. Сюда-то и приходили, в основном, люди с ближайших строек и с других непрестижных работ - отослать денег на родину, поменять валюту…



Сейчас людей, которые стоят, чтобы отправить перевод на родину, стало заметно меньше.



- Зарплату дали - купил кроссовки! - улыбается Алик (по-настоящему Ахтарбек), высокий молодой парень из Кыргызстана, работающий здесь же на первом этаже, в продуктовом. Кроссовки - той же самой модной фирмы, за изделиями которой гоняются подростки-москвичи. Cпросил у Алика про зарплату с премией.



- Зачем это вам?



- Ну, сколько, шестьдесят тысяч?



- Ну, немножко побольше, конец года!



Два модных смартфона



Рахматулло, 31-летний продавец сухофруктов, только что купил два неплохих смартфона: подарки себе и своей молодой жене, которая осталась в Худжанде. Обе модели с большим экраном, но его чуть мощнее. Общий чек больше 40 тысяч рублей.



Ребята женаты всего несколько месяцев. На свадьбу пришлось продираться "козьими тропами" на полулегальных и вовсе нелегальных маршрутках, а через два месяца тем же способом удалось вернуться на заработки. Потому что если остаться с семьей - денег не будет вовсе.



- Я телефон жене передам через ее брата, он ездит в Москву на фуре, вот сейчас поедет снова обратно, - говорит Рахматулло. - Он хороший человек, передаст. Без телефона совсем плохо: мы постоянно на видеосвязи с женой, вацап! И как будто вместе.



- Мигранты берут, конечно, больше дешевые модели, - рассказывает Роберт, сотрудник сетевого салона связи. - Обычно - от 7 до 15 тысяч за "трубку". Беспроводные гарнитуры при этом почти не берут - обходятся проводами.



По словам Роберта, у мигрантов есть свои любимые тарифы, а некоторые подключаются "неуставным способом" - к корпоративным и внутренним тарифам от операторов. В целом 500-700 рублей в месяц они тратят при куда более активном использовании смартфона, чем москвичи.



Покупаемые модели телефонов зависят прежде всего от поколения, а не от происхождения покупателей, уверен Роберт. "Очень часто приходит прямо стайка ребят - или стайка мигрантов - и покупают одно и то же, - рассказывает он. - Значит, получается, именно этот телефон в этой компании признан модным". Старые бренды мобильной техники в этом году покупают гораздо слабее, признает продавец - и здесь тоже мигранты и москвичи показывают примерно одинаковую степень расчетливости.



"Куплю машину за двести рублей"



"Срочно куплю вашу машину!", - парень в красной куртке кладет объявления под "дворники" всех средней потертости автомобилей на парковке торгового центра. Парня зовут Батыр, он из Кыргызстана, а машина ему и троим друзьям нужна прямо сейчас, чтобы ехать на праздники на родину. Ну, а дальше как пойдет: в регионах можно на ней и "таксовать", там требования к возрасту и виду авто не такие строгие, как в столице.



- Ищу машину за 150 - 200 рублей! - Батыр, похоже, переобщался с теми, кто часто покупает машины, это их сленг - называть тысячи рублями. - Нас четверо, с каждого по 50 - недорого. А там, может, продадим, а, может, и нет. Но уехать очень хотим.



По словам Батыра, интернет-объявления он с друзьями тоже мониторит - но, услышав акцент, многие хозяева бросают трубки: боятся перекупщиков, которые будут нещадно торговаться и не дадут хорошей цены. А где не бросают - там уже, как правило, перекупщики и есть: продавать будут дороже, чем можно было бы. Какая машина нужна? Да попроще, из бюджетных, но крепкая, чтобы доехала без проблем.



- Мой отец очень любил гайки крутить, дядя тоже, у них "уазики" были, - смеется парень, занимающийся в Москве ремонтом квартир. - А я нет, я машины люблю ездить, а не чинить. Поэтому нет, плохая машина не подойдет. Лучше чуть переплатить, но купить хорошую.



Рынок фальшивых справок "без коронавируса" пышно расцвел



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Лепешка для своих



- Где лучшая самса в Москве? - спрашиваю Бободжона, водителя такси.



- Рязанский проспект знаешь? Метро? Ну, вот - в область от метро метров двести, такая палаточка… Это реально лучшая самса, обалденная! Мясо туда мой дядя раньше возил. Для своих!



Обычные мигранты либо голосуют за интернациональный фастфуд с бургерами и курятиной, либо знают такие "палаточки для своих". Конечно, сейчас тандыров стало меньше, чем было лет десять назад, но они не пропали вовсе: просто стали менее заметными. Отличительная особенность хорошего тандыра: выпечка, не смазанная сверху яйцом до глянцевого блеска. Если внутри еще и настоящая глиняная печь - будет гарантированно вкусно.



- Мне десять лепешек! - заказывает паренек у пекаря. Лепешки дымятся, источают божественный аромат. Паренек - помощник водителя фуры, которая уходит на юг, лепешки - их провиант до самого Умета, знаменитого "села-общепита" в Мордовии. Самсу не берут, потому что Рождественский пост: водитель, хоть и родом из Узбекистана, православный.



- У нас можно поесть на 100 рублей, за 200 ты уже из-за стола не встанешь! - веселится пекарь, который продает в день около 300 лепешек. - Поэтому у нас и берут. Дешево и натурально, мы отвечаем за то, что продаем. Ведь каждый день здесь сидим, поэтому нас все знают. Даже когда был локдаун весной, мы работали - только с доставкой. Но закрыть нас никто не закрыл и даже не пытался - все ведь у нас едят, и полиция тоже.



Зарплата выше местной



По состоянию на середину 2020 года мигранты в Москве не были однозначно социально уязвимой группой, хотя в начале пандемии многие эксперты прогнозировали масштабную гуманитарную катастрофу среди приезжих работников. К такому выводу пришли научные сотрудники РАНХиГС Евгений Варшавер, Наталия Иванова и Анна Рочева, которые минувшим летом провели соцопрос в разных регионах России. Самыми крупными группами мигрантов в Москве оказались узбеки и киргизы, причем между диаспорами наблюдался ряд различий в части профессий, благосостояния и уровня образования.



"Ожидалось, что экономические потери мигрантов будут серьезней, чем потери прочих групп населения, что для многих встанет вопрос физического выживания, - отмечают социологи. - Некоторые эксперты прогнозировали, что мигранты изберут криминальные стратегии – пойдут воровать и грабить".



Но по данным группы Евгения Варшавера получилось, что доходы мигрантов выше, чем у местных респондентов – как в России в целом, так и в Москве.



У россиян в столице медианная зарплата (то есть число, которое делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины - ниже) составляет 25 000 рублей в месяц, а у мигрантов - 33 000 рублей (средние зарплаты, соответственно, 33 526 и 33 751 рублей в месяц). "Такой разрыв, - предполагают социологи, - может объясняться тем, что мигранты работают в целом больше часов, чем местные, а кроме того – мигранты чаще живут в больших городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге".



Превалирующая сфера работы для мигрантов - торговля и услуги, за ними сразу следуют неквалифицированные рабочие всех отраслей (а среди местных жителей второе место занимают специалисты высшего уровня квалификации). Таким образом, в столице наиболее заметен "классовый разрыв" между местными и мигрантами.



При этом, по наблюдениям социологов, мигранты из Киргизии в Москве особенно сконцентрированы в сфере торговли и услуг, а за ними с большим отставанием следуют квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом, и неквалифицированные рабочие. А мигранты из Узбекистана в Москве реже, чем целом по России, работают в сфере торговли и услуг и чаще занимаются неквалифицированным трудом.



После начала пандемии работу потеряли (или ушли в неоплачиваемый отпуск) 76% мигрантов против 43% местных, фиксирует группа Евгения Варшавера. Оплачиваемый отпуск получили всего 3% мигрантов против 19% местных, 7% мигрантов против 22% местных перешли на удаленную работу.



54% московских мигрантов, по результатам опроса, потеряли все источники дохода, еще у 29% доход уменьшился, и лишь 17% мигрантов отметили, что доход их не уменьшился, а может быть, и увеличился с пандемией. Для сравнения, материально не пострадали, по результатам того же опроса, 38% москвичей.



Конечно, москвичам чаще, чем мигрантам, есть на кого рассчитывать в случае потери дохода: во время пандемии местные, по результатам опроса, в 45% случаях заявили, что могут рассчитывать на доходы членов семьи, а в случае мигрантов этот процент вдвое ниже - 23%. Что касается накоплений - то они есть примерно у 40% и местных, и мигрантов, правда, на трехмесячный карантин сбережений хватило у 22% местных и лишь у 10% мигрантов. В этом, возможно, кроется основной ответ на вопрос - "почему у нас нет второго локдауна". Потому что у людей больше нет сбережений, чтобы его пережить…



"Как местные, так и мигранты сильно потеряли в том, что касается положения на рынке труда, однако потери мигрантов – больше по всем основным исследованным переменным, - резюмируют социологи. - Более того – разрыв между местными и мигрантами в Москве больше, чем в России в целом, однако это объясняется, прежде всего, тем, что мигранты в России концентрируются в крупных городах, и таким образом предположительная уязвимость компенсируется более высоким доходом и прочими преимуществами проживания в экономических центрах. Вместе с тем, судя по данным, если взять отдельно мигрантов – их положение на момент опроса было крайне плачевно".



В числе мер, которые стоило бы воплотить сейчас применительно к мигрантам, по мнению группы исследователей РАНХиГС - введение федеральных патентов для трудовых мигрантов: сейчас этот документ привязан к региону, и даже работа мигрантов-таксистов с московским патентом в Подмосковье оказывается незаконной. "Отвязка" от регионов может сделать ситуацию более гибкой, а рабочую силу - более мобильной, считают социологи.



Пока же за оформлением московских, не федеральных, патентов всем мигрантам приходится "ногами" идти в миграционный МФЦ "Сахарово", это далеко в Новой Москве, за первой "бетонкой". По дорожке от метро "Лесопарковая" к специальному автобусу "МЦ" почти круглые сутки - поток людей. По их виду сразу можно распознать, кто приехал давно, а кто недавно. По мере "обживания" в Москве - тертые черные куртки заменяются на столь же немаркие, но модные пуховики, а кожаные ботинки старомодных фасонов - на кроссовки. А на молодых ребятах - и вовсе невидальщина! - все чаще видны яркие куртки: мегаполисная мода сильная штука.



Антон Размахнин Источник - московский комсомолец

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