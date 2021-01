Восстание в Америке еще даже не началось. А будет горячей, - С.Духанов

10:25 07.01.2021 Капитолий оказался в руках "презренных"



Сергей Духанов

Случилось то, что должно было случиться.

7.01.2021



Народ США ответил восстанием на наглую попытку узурпации власти, осуществленную американским истэблишментом в форме грубейшей, здесь ранее никогда не виданной, фальсификации президентских выборов.



Капитолий если не изнасиловали, то слегка обесчестили. Девственность он потерял значительно раньше - 14 августа 1812 в ходе войны за независимость от британской короны.



Около 11 часов утра 6 декабря 2021 года (прибавив 8 часов, читатель получит московское время), примерно за час до того, как объединенная сессия сената и палаты представителей США должна была сертифицировать коллегию выборщиков, внутрь Капитолия, смяв "ведомственную полицию" (Capitol police), вторглись протестующие. Терпеть фальсификацию итогов голосования они больше не могли и заняли помещения обеих палат конгресса. Один из них занял место президента сената (т.е. вице-президента США) Майка Пенса, другой - расположился в офисе спикера палаты Нэнси Пелоси.



Появился кустарно сделанный плакат с надписью "We"re not backing down" - "Мы не отступим".



Занявшие Капитолий были из тех сторонников Трампа ("презренных", как их в 2016 году называла Хилари Клинтон) и участников кампании "Stop the Steal" ("Остановить кражу" - имеется в виду кража итогов голосования), что тысячами - если не сотнями тысяч - съехались в американскую столицу на марш "Спасти Америку".



Обычно здания и помещения конгресса американцы называют "Домом народа" (The People’s House). (Когда автор этих строк в качестве российского журналиста с 1996 года по 2001 состоял членом сенатской пресс-галереи, ему, как и любому другому журналисту, приходилось проходить через рамку металлоискателя и предъявлять полиции Капитолия свои вещи для досмотра.) А простых американцев никто тогда обыскивать не смел. Им даже не нужно было заказывать никаких пропусков, чтобы попасть на прием к "своему" сенатору или члену палаты представителей. Для них, простых избирателей, вход всегда был свободен.



Вчера американцам пришлось проламываться в "Дом народа". Были разбиты несколько окон, пострадал один полицейский, огнестрельное ранение получила женщина, которая через несколько часов скончалась в больнице.



Американских законодателей, собиравшихся на совместную секцию, эвакуировали из Капитолия. Скорее всего, они ретировались по подземному метро, соединяющему Капитолий со всеми тремя зданиями сената и с одним из четырех зданий палаты представителей.



Пресститутки из CNN немедленно стали называть довольно спокойную и мирную толпу вокруг Капитолия, значительная часть которой состояла из довольно пожилых, зачастую совершенно неспортивного вида - главным образом, белых - женщин и мужчин "террористами", "мятежниками", "предателями", "бунтарями", "участниками госпереворота", "головорезами", "толпой Трампа" и подобными определениями. За восстание (титул 18 уголовного кодекса США § 2383) полагается штраф или 10 лет тюрьмы, или и то, и другое.



Никто из пресституток CNN даже и не думал вспомнить о волне насилия, прокатившейся по всей стране, когда вандалы из Black Lives Matter и Antifa громили и грабили бизнесы по всей Америке, захватывали целые города и избивали тех, кто пытался защищаться.



Пресституток из CNN сильно беспокоило: как же это произошло у них, словно "в какой-то стране"? Зато пресституток из CNN никогда не беспокоило, когда аналогичные вещи происходили на Украине, в Киргизии или в других странах - они словно воронье слетались на бедствия "других стран" и с наслаждением смаковали происходившее.



А вот наглые фальсификации выборов имевшие место во всех городах и весях США, когда сотни тысяч голосов крали у Трампа и зачисляли Байдену, пресституток из CNN не заботили. Все и любые факты, доказывающие эти гигантские фальсификации, пресститутки из CNN ничтоже сумняшеся называли "ложью" и "теорией заговора" - даже когда в Интернете демонстрировались видеоролики, неопровержимо доказывавшие вбросы бюллетеней.



И как-то не пришло им в их головы вспомнить о том, как 11 сентября 2001 года два самолета врезались в два небоскреба, а упало небоскребов три. А потом быстренько приняли уже заранее заготовленный "Патриотический акт", создали американское гестапо - Департамент внутренней безопасности - и вторглись в Афганистан, а потом и в Ирак. Так кто же плел "заговоры"?



А потом еще пресститутки из CNN издевательски комментировали предупреждение властей Турции, оповещавших своих граждан, оказавшихся в США, о том, чтобы они избегали тех мест, где наблюдается скопление людей. И все недоумевали - как это Турция могла издать такое же предостережение, которое обычно издает госдеп США, когда дестабилизация обстановки происходит в странах "третьего мира"?



Как всегда своим запредельным лицемерием поражает "спящий Джо (Байден)". В стиле, напоминающем ханжу-телепроповедника, заламывая руки и закатывая глаза, он из удаленного Уилмингтона, что в штате Делавар, после 12 часов дня призывал: "Президент Трамп, поднимитесь… В этот час наша демократия подвергается такому беспрецедентному нападению, какого мы видели в наше время. … Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с крамолой. …Скажу очень ясно, сцены в Капитолии не отражают истинную Америку. …"



Интересно, что отражает "истинную Америку"? Головорезы Black Lives Matter и Antifa? Военные преступления американских вояк в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии? А до того - во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Гренаде и в десятках других стран? "Истинную Америку" отражала политика Обамы, сотнями убивавшего людей ракетными ударами с беспилотников?



Ближе к часу дня с одноминутным записанным видеороликом выступил президент Трамп: "Я знаю вашу боль. Я знаю, что вас унизили. У нас были выборы, которые у нас украли. Это были убедительные выборы, и все это знают, особенно другая сторона, но сейчас вам нужно идти домой. Нам нужен мир. У нас должен быть закон и порядок. Мы должны уважать наших отличных блюстителей закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Это очень тяжелый период. Никогда еще не было такого времени, чтобы такое происходило, чтобы они могли забрать это у всех нас, у меня, у вас, у нашей страны. Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что, идите домой. Мы вас любим. Вы особенные. Вы видели, что происходит. Вы видите, как обращаются с другими, так плохо и так плохо. Я знаю, что вы чувствуете. Но идите домой и идите домой с миром."



На каком-то этапе проявились расхождения между Трампом и Пенсом. Президент довольно сурово упрекнул своего "вице" в том, что он не особо-то поддерживает его.



Позднее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 6 вечера до 6 утра. Появилась информация о том, что к ликвидации протестов будет привлечена столичная полиция. Ее численность, по разным данным, составляет от 1100 до 2000 чел. Губернаторы штатов Вирджиния и Мэрилэнд пообещали направить свою национальную гвардию. Каких-то несколько километров "гвардейцы" преодолевали несколько часов. Почему? Фильм "Рэмбо: первая кровь" видели. Вспомните толстяков-неумех в зеленых пончо. Утром они просиживали штаны и отращивали животы в офисах, а к вечеру их "мобилизовали" на войну с Рэмбо. Вот такие они, национальные гвардейцы США.



Примерно в пять часов вечера занявших Капитолий начали медленно и мирно вытеснять. Уходившие кричали: "Не вы взяли Капитолий, а мы его отдали!" и "Все еще только начинается!"



В шесть вечера противостояние продолжилось. Протестующие и не думали расходиться. Тут и там раздавалась словесная брань в адрес полицейских, облаченных в пластиковые латы, шлемы, оснащенные щитами, дубинками и пластиковыми наручниками. Чаще всего встречались "космонавты", у которых на затылочной части шлемов была надпись MPOC. Это значит Municipal Police Officers Class. Вы смотрели фильмы про "Полицейскую академию"? MPOC - такой же спецназ, что и те "академики".



Уже в начале девятого конгресс начал свою работу.



Можно почти не сомневаться, что после произошедшего истэблишмент всех собак повесит на Трампа. Уже ведутся разговоры о том, чтобы вице-президент Пенс ввел в действие 25-ю поправку к конституции США.



Согласно четвертому разделу этой поправки, для смещения президента потребуется всего 14 человек - вице-президент Майк Пенс и 13 из 24 членов кабинета Трампа.



Раздел IV гласит: "Каждый раз, когда вице-президент и большинство главных должностных лиц исполнительных департаментов или такого другого органа, который конгресс может предусмотреть по закону, передают временному президенту Сената (обычно самый старший сенатор от партии, получившей большинство - С.Д.) и спикеру Палаты представителей их письменное заявление о том, что Президент не может выполнять свои полномочия и обязанности, Вице-президент немедленно принимает на себя полномочия и обязанности должности исполняющего обязанности Президента".



Никакой процедуры импичмента в этом случае не требуется.



Вопрос: успеют ли они провернуть это в дни, оставшиеся до инаугурации Байдена 20 января?



Как бы то ни было, ясно одно: Трампа ожидает незавидная судьба.



Но если кто-то считает, что восстание американского народа подавлено, он глубоко заблуждается. Это не конец восстания; это только его начало.



Но и не надо ждать, что сейчас в США начнется гражданская война между демократическими штатами Западного и Восточного побережий с одной стороны и той трампистской Америки, что лежит между ними - с другой.



У нынешнего противостояния внутри Америки нет границ и фронтов.



Водораздел проходит внутри каждого крупного города и внутри маленького местечка, внутри каждого бизнеса, внутри каждой военной базы, каждого полка и батальона.



Гражданская война, у которой есть фронты, заканчивается победой одной из сторон. Война без фронта может не закончиться никогда.



И "презренные" в "Доме народа" это только начало процесса. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610004300

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- "Независимость превыше всего"

- Н.Нигматулин: статья Президента отражает ключевые ценности Независимости

- Инфляция в Республике Казахстан в 2020 году

- Бекшину - 63! Но уволить нельзя, ибо заменить некем - Ашимбаев

- "Нам важно, что "Ак жол" поднимает вопросы строительства доступного жилья для молодежи"

- Заседание Центризбиркома об итогах организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса

- Министерский прием

- В Китае за двоеженство и взяточничество казнят экс-главу крупнейшей компании

- В Алматы осудили организаторов транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой биоресурсов