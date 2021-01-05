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|Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом
12:18 07.01.2021
Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Об это сообщает РИА Новости.
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
Байден набрал более 270 голосов выборщиков.
Заседание Конгресса продолжалось 10 часов. Оно стало одним из самых долгих в истории.
6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.
По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.