Абсолютный рекорд КазКадрЧехарды. В Атырауской области назначен восьмой за 1 год главный санврач

13:08 07.01.2021

Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов.



В Атырауской области назначили нового главного санврача - руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает zakon.kz.



Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов, пишет azh.kz.



Мадениет Танауов родился в 1971 году, в 1997-м окончил КазНМУ им С. Д. Асфендиярова (санитарно-гигиенический факультет). До нынешнего назначения работал главным санитарным врачом Уральска.



Его предшественник Амантай Жумагалиев вернулся на свою прежнюю должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области.



С начала пандемии COVID-19 в Атырауской области это уже восьмой по счету главный санврач.