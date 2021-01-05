 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как на елку... Назарбаеву вручили высший орден Православной Церкви Казахстана - "Алгыс"
13:22 07.01.2021

Елбасы поблагодарил митрополита Александра за высокую оценку его усилий в деле сохранения межрелигиозного и межэтнического мира и согласия.

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр вручил Первому Президенту Казахстана орден "Алғыс", подчеркнув вклад Елбасы в укрепление межрелигиозного согласия в стране, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Вы сделали очень многое для процветания страны. Самое главное – это межрелигиозный мир и межнациональное согласие. Это две опоры, которые позволяют развиваться государству так, чтобы людям было уютно, комфортно, благодатно и хорошо жить. Позвольте сказать Вам огромное спасибо от многих людей. Вы посвятили свое сердце, всего себя служению родной земле, - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил митрополита Александра за высокую оценку его усилий в деле сохранения межрелигиозного и межэтнического мира и согласия.

С первых дней обретения независимости мы объявили своей политикой укрепление толерантности, дружбы и доверия всех этносов и религиозных конфессий. Именно в этом единстве и дружбе заключается стабильность и развитие, - сказал Первый Президент Казахстана.
Елбасы поздравил православных христиан и всех казахстанцев с праздником Рождества Христова.

Поздравляю с праздником Рождества всех православных граждан Казахстана. Они вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление дружбы и стабильности. Желаю всем благополучия, светлого праздничного настроения и семейного счастья, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил, что сегодня мир, спокойствие и доверие являются неотъемлемой частью общественной атмосферы Казахстана.

Пандемия коронавируса охватила весь мир. Она не обошла нас стороной. Однако благодаря единству мы преодолеваем текущие трудности. Уверен, что мы выйдем из них с победой, - сказал Елбасы.
Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев принять активное участие в предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

Выборы – это очень важное событие, которое будет определять наше дальнейшее развитие. Призываю всех казахстанцев принять участие в выборах и выбрать ту программу, которая обеспечит процветание Казахстана, движение нашей страны вперед, укрепление межрелигиозного согласия, дружбы, братства, взаимопонимания всех этносов и народов, - заключил Первый Президент Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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