За нерадивость уволен глава МинЖКО Узбекистана Салиев

14:35 07.01.2021

Глава МинЖКО уволен, председатель Комитета по автодорогам получил выговор, глава Минстроя предупрежден

По итогам совещания под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова и руководителя Администрации президента от должности освобожден министр ЖКО Музаффар Салиев, председателю Комитета по автодорогам Абдурахмону Абдувалиеву объявлен выговор, а министру строительства Батыру Закирову вынесено предупреждение.



Премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов 4 января по поручению главы государства провели в Кабинете министров совещание, посвященное итогам 2020 года и приоритетным задачам 2021 года. Об этом "Газете.uz" рассказал источник в правительстве.



В мероприятии приняли участие руководители министерств и хозяйствующих субъектов из Комплекса по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где руководителем является первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов.



В комплекс входят Министерство ЖКО, Министерство строительства, Министерство транспорта (в него входит Комитет по автомобильным дорогам), Госкомэкологии, компании Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, "Узбекистон темир йуллари", "Узпромстройматериалы", "Тошшахартрансхизмат", "Узшахар курилиш инвест" и другие.



"По итогам совещания, прошедшего в критическом духе, предоставлена информация президенту. На основе этого глава государства 5 января принял указ об освобождении министра ЖКО Музаффара Салиева за недостатки в работе, неоднократные предупреждения, по которым не были сделаны выводы. Он также объявил выговор председателю Комитета по автодорогам Абдурахмону Абдувалиеву и вынес предупреждение министру строительства Батыру Закирову", - уточнил источник "Газеты.uz".



Абдурахмону Абдувалиеву поручено в течение шести месяцев устранить недостатки в работе. В противном случае будет рассмотрен вопрос о его соответствии занимаемой должности.



16 декабря президент Шавкат Мирзиеев провел расширенное совещание, посвященное критическому анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросам продовольственной безопасности. На нем глава государства подверг критике руководителей министерств и отраслей, в том числе Музаффара Салиева, сообщает корреспондент "Газеты.uz", наблюдавший за ходом совещания.



Президент тогда спросил, какие вопросы и проблемы есть у МинЖКО. Музаффар Салиев сказал, что в трех районах Ташкентской области имеются проблемы с отоплением, но заверил, что они будут решены в течение недели. Шавкат Мирзиеев задался вопросом, почему работы не были выполнены в срок, несмотря на то, что подготовка велась с начала года.



"Мы починили котельную, но в это время выяснилось, что труба под ней прогнила… Долгое время не менялись трубы… Деньги выделены, мы устраним проблемы в ближайшее время", - ответил теперь уже бывший глава МинЖКО.



Музаффар Салиев (1975 года рождения) возглавлял МинЖКО с 5 июля 2017 года. До этого занимал должность заместителя министра обороны по тылу и капитальному строительству (2010−2015), а затем - замминистра обороны по работе с личным составом (2015−2017).