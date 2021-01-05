Скончался экс-мингео Узбекистана Тулкун Шаякубов

14:43 07.01.2021

Скончался бывший глава Госкомгеологии Тулкун Шаякубов

Бывший министр геологии Узбекской ССР и экс-председатель Госкомгеологии (1991−1999) Тулкун Шаякубов скончался на 88-м году жизни.



Бывший министр геологии Узбекской ССР и экс-председатель Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам Тулкун Шаякубович Шаякубов скончался 3 января на 88-м году жизни.



Тулкун Шаякубов родился в 1933 году в Ташкенте. Трудовую деятельность в отрасли геологии и минерально-сырьевых ресурсов начал в 1955 году. В 1982 году стал заместителем министра геологии Узбекской ССР, а в 1986-м - министром геологии. С 1991 по 1999 годы возглавлял Госкомгеологии.



Под его руководством и при непосредственном участии разведывались месторождения полиметаллов Хандиза, золота - Кочбулак и Кызыл-Алма, лития - Шавазсай и многих других, что позволило расширить и укрепить минерально-сырьевую базу Узбекистана, обеспечить ее независимость, говорится в сообщении пресс-службы Госкомгеологии.



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За вклад в развитие геологической сферы Тулкун Шаякубов был удостоен многих правительственных наград, в числе которых медаль "За доблестный труд" (1970) и орден "Дустлик" за руководство разведкой нефтегазового месторождения Кокдумалак, звание "Заслуженный геолог Узбекской ССР" (1975), Государственная премия СССР (1988) и Почетная грамота Узбекистана (1993). Был членом Академии естественных наук России и Нью-Йоркской Академии наук (США), а также ряда других организаций.



Директор компании Smartgov consulting Азиза Умарова написала некролог на смерть Тулкуна Шаякубова, рассказав историю его жизни.



"Тулкун ака был не только государственником, но и прекрасным главой своего большого семейства. Я его знала с самого детства, это свекор нашей тети и любимый дедушка моих двоюродных братьев и сестер. Он создал великолепную традицию - День внуков. Каждый год в конце декабря все внуки готовили для него отчетный концерт с номерами, рассказывая о своих достижениях за год. Дедушка в семье Шаякубовых был опорой, маяком и монументальной фигурой. В нем было много мудрости, дипломатичности и понимания жизни. И вместе с тем тонкого чувства юмора. Такие люди как Тулкун ака Шаякубов внесли огромный вклад в развитие нашей с вами страны. Об этом вкладе надо помнить", - подчеркнула Азиза Умарова.