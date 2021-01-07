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Трамп пришел как сенсация, а уходит как кошмар, - Е.Евдокимов
14:57 07.01.2021

Кровавый штурм Капитолия в Вашингтоне напоминает одновременно попытку "цветной" революции и пролог к "черно-белой" гражданской войне.

2021 год начинается даже еще более лихо, чем 2020-й.

Бунт сторонников Дональда Трампа, захвативших здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне подавлен, однако до гражданского мира в ведущей державе теперь как никогда далеко. Впервые в современной истории США не удалась мирная передача власти по итогам президентских выборов - это уже свершившийся факт. В ходе столкновений у здания Конгресса погибли четыре человека. По меньшей мере 14 полицейских ранены, двое их них госпитализированы. В американской столице пришлось ввести комендантский час, улицы патрулирует Нацгвардия.

Беспорядки начались во время заседания Конгресса США, на котором должны были быть утверждены результаты президентских выборов. В итоге Палате представителей и Сенату пришлось прервать работу, их руководство эвакуировали на военную базу. Протестующие ворвались в зал заседаний и рабочие кабинеты конгрессменов. Также, по сообщениям СМИ, было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство возле штаб-квартиры республиканцев недалеко от Капитолия. Только к 3 часам ночи по Москве основная часть демонстрантов покинула подступы к Капитолию и еще через несколько часов Конгресс возобновил сертификацию победы Байдена на выборах.

Такой ход событий напоминает стандартный сценарий "цветной революции" в странах третьего мира. Агрессивные сторонники проигравшего кандидата, недовольные исходом выборов, идут на штурм парламента - что-то очень похожее в начале октября происходило в Киргизии.

Однако на этот раз речь идет о ведущей державе мира, как в военно-политической, так и в экономической сферах. Поэтому в мире так нервно реагируют на беспорядки в Вашингтоне. Британский премьер Борис Джонсон говорит о "постыдных сценах", а глава МИД Германии Хайко Маас - "разрушительных последствиях неуважения к демократии".

Государственный переворот в США был любимым сюжетом не только конспирологов, но и голливудских сценаристов, неоднократно разрушавших Капитолий до основания. Однако теперь кровь на его ступенях - это уже не кассовый боевик, а кадры прямой телетрансляции, которую смотрит вся планета.

В самих США события в столице, похоже, вызвали даже еще больший шок, чем летние уличные беспорядки и погромы после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. С экстренным обращением к нации выступил избранный президент Джо Байден. Случившееся уже осудили три бывших президента США - Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон.

Что касается Дональда Трампа, то он, хотя и призвал участников беспорядков разойтись по домам, продолжает настаивать на неверном подсчете голосов на выборах и отказывается призвать свое поражение. В результате трансляцию обращения действующего главы государства на ТВ прервали, а соцсети в очередной раз забанили его аккаунты.

Уже очевидно, что упорство Трампа приведет лишь к тому, что даже очевидные его достижения будут вычеркнуты из американской истории вместе со всем сроком его президентства. Эвакуация членов Конгресса в противогазах и появление спецназовцев в святая святых американской демократии - слишком унизительные сцены, чтобы Трампу их простили или хотя бы просто о них забыли. Недаром от Трампа уже фактически отстранились его ближайшие соратники, начиная с вице-президента Майка Пенса. Так что не только от президентских выборов 2024 года, но и вообще от какого-либо дальнейшего участия в американской политике Трампа всеми возможными и невозможными силами отстранят.

Теперь основной вопрос, как на кошмар в Вашингтоне отреагирует основная масса сторонников уходящего президента (понятно, что агрессивных трампистов уже ничем не переубедить). Если приход к власти Демократической партии по-прежнему будет вызывать резкое неприятие, значит, мы видели лишь пролог и наступивший год станет еще более бурным и непредсказуемым, чем 2020-й.

Евгений Евдокимов
7.01.2021

Источник - rosbalt.ru
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