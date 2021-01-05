Во Франции злодеи обокрали винодельню Relais Chаteau и уходя от погони забросали жандармов бутылками с вином

14:59 07.01.2021

Во Франции неизвестные украли вина на 350 тыс. евро и швыряли в преследователей бутылками



Во Франции неизвестные обокрали винный погреб, украв сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро.



Как передает РИА "Новости", в департаменте Сона и Луара обокрали заведение Relais Château. Преступники пригнали к винному погребу фуру, взломали дверь и вынесли сотни бутылок вина. Владелец погреба попытался догнать фургон, но безуспешно, и тогда подключил к погоне сотрудников жандармерии.



Во время погони преступники швыряли бутылки вина в преследовавших их жандармов. В итоге грабители бросили фуру с награбленным и бежали.



Это уже вторая попытка ограбления Relais Château. В понедельник неизвестные украли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. Связаны ли эти преступления, неизвестно.