Вскрыт план Сороса. Как постсоветские республики превратились в "театр артистов Джорджа", - "МК"

15:02 07.01.2021 Вскрыт план Сороса по осаде России: кто следующий



События в Армении и победа на президентских выборах в Молдавии протеже американского миллиардера Сороса Майи Санду вновь ставят перед Россией "проклятые вопросы": так ли уж бескорыстна западная помощь? Где проходит грань между благотворительностью и защитой прав человека и вмешательством во внутренние дела других государств с целью установить над ними контроль в своих интересах?



Поздней осенью 2003 года я встречалась с уже бывшим президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в его загородной резиденции Крцаниси. Где-то далеко шумел революционный Тбилиси, а здесь, в кабинете с бархатными шторами, Эдуард Амвросиевич откровенно говорил о тех, кто организовал его свержение.



Дух американского финансиста Джорджа Сороса реял над письменным столом, где стояла лампа с зеленым абажуром, как гордый буревестник над седой равниной моря. Экс-президент обвинял Сороса в том, что тот хотел "внедрить югославский опыт в Грузии" и финансировал радикальные организации, устроившие в стране "революцию роз". В частности, молодежную организацию "Кмара", которая позаимствовала от сербского "Отпора" не только методы борьбы, но и эмблему, изображающую руку, сжатую в кулак – как бы символ народного гнева.



Пикантность ситуации состояла в том, что Шеварднадзе и Сорос были давно знакомы лично. Еще в 2000-м году, накануне визита Сороса в Грузию, радио "Свобода" (признано в России ИНОАГЕНТОМ - "МК") напоминало, что во времена перестройки "министр иностранных дел СССР помог удачливому финансисту, кстати, выходцу из Венгрии, прорубить для себя окно в железном занавесе". Впрочем, "удачливого финансиста" привечал тогда не только "тайный диссидент" Шеварднадзе, по его собственному признанию, занимавшийся в Политбюро ЦК КПСС работой по развалу СССР, но и патриот социалистического отечества Андрей Громыко, в то время занимавший пост председателя Президиума Верховного Совета СССР.



Сегодня мы можем только поражаться наивности советских вождей, которые, запуская эту лису в курятник, свято верили, что ее интересует только культурное развитие и просвещение вкусных курочек. Тем не менее, поначалу все выглядело довольно невинно.



"Меценат и филантроп" Джордж Сорос впервые прибыл в СССР в марте 1987 года. Состоялась его встреча с Громыко. 16 мая 1988 года Советский фонд культуры, Советский фонд мира и американский Фонд Сороса (признан в РФ нежелательной организацией - "МК") подписали соглашение о создании фонда "Культурная инициатива". Директором программы "Гражданское общество" в нем работал небезызвестный политтехнолог Глеб Павловский.



В 1991 году Сорос закрыл фонд (ходили слухи, что из-за финансовых злоупотреблений). Ему на смену в РФ пришел Институт "Открытое общество" (признан в России нежелательной организацией - "МК"). Аналогичные организации вскоре возникли и в других бывших советских республиках.



В Грузии фонд Сороса "прописался" в 1994 году. Кто только не получал от него гранты. В том числе и будущий президент Михаил Саакашвили с будущим премьером Зурабом Жвания. В этом откровенно признавался сам филантроп.



"Как известно, в период Шеварднадзе резко вырос уровень коррупции и группа реформаторов во главе со спикером парламента Зурабом Жвания и министром юстиции Михаилом Саакашвили начала антикоррупционную кампанию. Ее поддерживал и мой фонд". – говорил Сорос.



Затем он перешел уже к поддержке непосредственно революционной деятельности. В прессе назывались цифры: около 40 миллионов долларов за 10 лет потратил меценат на свержение Шеварднадзе. Так, активисты организации "Кмара" ("Хватит") на его деньги ездили в Белград изучать опыт сербской "бульдозерной" революции (к которой тоже приложил руку Сорос). Ездил в Сербию за счет фонда Сороса и глава НКО Институт Свободы Гига Бокерия, и сам Саакашвили. Летом 2003 года фонд Сороса профинансировал приезд в Грузию активистов сербского "Отпора", которые давали студентам "мастер-класс" по свержению режима.



Во время грузинской революции я встречалась в Тбилиси с активистами "Кмары". Конечно, они утверждали, что никакой зарплаты от Сороса не получают. Деньги даются на оплату офиса, плакаты, брошюры, майки, кепки, краску, рекламу… Даже розы, которые стали символом революции и которые гражданские активистки вручали полицейским, и те закупались на деньги Сороса.



Не удивительно, что после революции к власти в Грузии пришел целый "соросятник". Во-первых, это сам Саакашвили, который до сих пор играет роль ферзя в геополитической партии удачливого финансиста. Четверо министров нового Кабинета ранее работали в структурах фонда Сороса. Это прежде всего министр образования Каха Ломая, бывший исполнительный директор грузинского отделения фонда, министр экономики Ираклий Рехвиашвили, сотрудник фонда Сороса в Будапеште, министр культуры и спорта Георгий Габашвили и министр юстиции Георгий Папуашвили.



После революции Сорос объявил, что будет выплачивать новому руководству Грузии вторую зарплату. То есть, помимо зарплаты из бюджета, президент, председатель парламента и премьер-министр ежемесячно получали полторы тысячи долларов. Министры и генеральный прокурор – 1200 долларов. Еще 5 тысяч государственных чиновников – доплаты поменьше. Дело совершенно беспрецедентное.



В октябре 2012 года власть в Грузии поменялась. Однако "соросята" остались. Причем их можно обнаружить не только в рядах оппозиции, но и среди представителей нынешней власти. Так, в фонде Сороса работал бывший председатель парламента Грузии, вынужденный уйти в отставку летом прошлого года в связи с "кризисом Гаврилова", член "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Как и его преемник Арчил Талаквадзе. Так что птенцы соросовского гнезда по-прежнему составляют большинство в обоих конкурирующих между собой лагерях. Не зря, видимо, грузинский парламент называют "театром артистов Сороса".



Молдавия: миллион для Майи Санду



Очередную серьезную победу Джордж Сорос одержал недавно в Молдавии. Президентом была избрана его многолетняя протеже Майя Санду. Мал золотник, да дорог: Молдавия занимает важное геостратегическое положение. Сегодня страна имеет нейтральный статус, но если удастся продавить ее объединение с Румынией, то сам собой решится вопрос о ее вступлении в НАТО. Останется выдавить Россию из Приднестровья – и НАТО продвинется к границам Одесской области.



Связь Санду с Соросом тщательно скрывалась, но шила в мешке не утаишь. Оказалось, что еще в 2009-2010 годах будущий президент была членом сената молдавского Фонда Сороса и на его деньги училась в Гарварде. Именно с подачи Сороса она получила должность советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В 2012 году Санду стала министром образования в правительстве Юрия Лянкэ. У того с Соросом тоже были тесные отношения. Его советники по примеру Грузии получали от Сороса "вторую зарплату" в размере 4200 долларов в месяц каждый. Для Санду Лянкэ выбил у филантропа целый миллион евро, который был потрачен на реформы (читай, разрушение) системы образования.



- В Молдове в 1992 году было 38 НКО, а сегодня у нас их около 14 тысяч, – в интервью "МК" рассказал директор Социал-демократического института Молдовы, депутат парламента Богдан Цырдя. – Из них как минимум 102 НКО входят непосредственно в сеть Сороса. Среднегодовой бюджет молдавских НКО на 2017 год составлял 108 миллионов евро. Сегодня, безусловно, эти бюджеты намного выросли.



Точную цифру мы узнать не можем, так как это не афишируется. Известно одно: с 1991 по 2018 год в молдавские НКО было вложено около одного миллиарда евро. Точнее, один миллиард 50 миллионов. Чтобы было понятно: всего за эти же годы Молдова получила из-за рубежа 4 миллиарда. То есть четверть всей финансовой зарубежной помощи ушла на НКО. В сети Сороса в Молдове существует 26 крупных "акул" НКО, совокупный годовой бюджет которых – более 21 миллиона евро.



- НКО как-то связаны между собой?



- Они создали в Молдавии единую сеть. В эту сеть входят НКО, финансируемые не только Соросом, но и американским Национальным фондом за демократию, и Европейским фондом за демократию. Сеть управляется из единого центра. НКО синхронизируют все свои действия, заявления, протесты, коллективные акции. Управление идет либо из американского посольства, либо непосредственно из Вашингтона. Фактически НКО создали в Молдове феномен параллельной власти, "глубинного государства". Это глубинное государство срослось с силовиками, с генпрокуратурой, СИБ (службой информации и безопасности). И фактически не подчиняется конституционной власти.



- В чем это проявляется?



- НКО в состоянии саботировать или дискредитировать решения власти. Укрепление соросовской сети в Молдове связано с тем, что мы еще в 2005 году при президенте Воронине подписали План действий Молдова-Евросоюз и План действий Молдова-НАТО. Эти документы и предусматривали массированное внедрение НКО в органы государственной власти. При каждом министерстве были созданы коллегии, куда мы были обязаны включить НКО. Все решения правительства, все законопроекты обязательно проходят экспертизу НКО. Фактически эти НКО превратились в инструмент внешнего управления страной.



- На что был потрачен полученный Санду от Сороса миллион евро?



- Его "освоили" три НКО, которые чисто случайно оказались близки к самой Майе Санду. Лидеры этих структур потом оказались в ее партии или в правительстве когда она была премьером. Одна из них даже стала министром образования в 2019 году, а сегодня является советником нового президента… Большая часть министров Санду – "соросята". Все 13 членов политбюро ее партии "Действие и солидарность" являются представителями фонда Сороса. Они либо там работали, либо получали оттуда гранты. Также "соросятами" являются все ее советники.



- Сорос как-то помог ей победить на президентских выборах?



- Связь Санду с Соросом во время выборов была просто очевидна. Вся сеть Сороса, это более ста НКО и более ста СМИ, в том числе 25 телеканалов, 21 радиостанция, около 80 порталов, день и ночь агитировали за Санду и рвали в клочья Додона, которого поддерживали только три телеканала.



Додону "клеили", что он и коррупционер, и бандит, он виноват в пандемии коронавируса и стоит за мировым кризисом. Ложь, которую они транслировали, невозможно было опровергнуть, потому что она звучала со всех телеэкранов, из всех фейсбуков и инстаграмов. Если Додон давал какой-то ответ, мгновенно блокировались все странички в фейсбуке, и других социальных сетях. Это была тотальная война. Сегодня "соросята" фактически держат Молдову в состоянии полуколонии и осуществляют внешнее управление страной. Противопоставить этому нам пока фактически нечего.



- Какие молдавские телевизионные каналы контролирует Сорос?



- Давайте говорить не только о фонде Сороса, но и об американским Национальным фонде за демократию и Европейском фонде за демократию (признан в России нежелательной организацией - "МК"), потому что эти три фонда действуют слаженно. Непосредственно Сорос контролирует 21 региональное телевидение и один крупный канал с вещанием по всей стране – "Регионал-ТВ". Но все вместе они контролируют еще 4 канала с общенациональным покрытием. В каждом районе Молдовы есть ТВ-канал Сороса и радио Сороса. Некоторые вещают даже на Приднестровье.



Европа пытается вырваться из сетей Джорджа Сороса



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Армения: бал грантоедов



События в Армении весны 2018 года были классической цветной революцией, только с некоторой национальной спецификой. Эта специфика состоит в том, что Армения находится во враждебном окружении (Турция и Азербайджан) и союзнические отношения с Россией для нее – вопрос выживания. Поэтому превращение Армении в еще один антироссийский форпост Запада – задача сложная. Но, в принципе, решаемая.



Когда президент Азербайджана Ильхам Алиев называет премьера Армении Никола Пашиняна "продуктом Сороса", мы прекрасно понимаем, что его цель – поссорить Ереван с Москвой. Но так ли уж он неправ?



Разумеется, сам Пашинян все обвинения в связях с Соросом отрицает. Он указывает на то, что фонд Сороса начал работать в Армении в 1997 году, и прекрасно работал при президентах Кочаряне и Саргсяне. Однако в то время НКО в республике влачили маргинальное существование.



Все изменилось с приходом к власти Пашиняна. Соросовские "стипендиаты", принимавшие активное участие в бархатной революции, тут же расселись на всех ветвях и во всех кабинетах власти. По данным армянских СМИ, грантоеды составляют до 20% фракции "Мой шаг" (сторонники премьера, ныне составляющие парламентское большинство). Это 88 депутатов.



Но парламентом они не ограничились. Заместителем министра образования и науки в первое время правления Пашиняна стал Сос Аветисян, бывший координатор одной из программ фонда Сороса. Специальную следственную службу Армении возглавил Сасун Хачатрян, брат председателя совета директоров фонда Сороса в Армении Давида Хачатряна. Координаторами и руководителями программ "Центра регионального развития", управляемого фондом Сороса, являются вице-спикер парламента Лена Назарян, руководитель аппарата премьер-министра Лиана Далтахчян и руководитель государственного кадастра недвижимости Сархат Петросян.



Впрочем, не Соросом единым: секретарем Совета безопасности Армении был назначен сотрудник организации Transparency International (была признана в России иноагентом - "МК") Армен Григорян. И многие, многие другие, перечислять которых в газетной статье нет возможности.



Очень красноречиво выглядит и тот факт, что вскоре после победы "бархатной революции", в марте 2019 года, финансируемые Соросом организации были освобождены от налогов. Многие в Армении считают это вознаграждением за помощь во время революции.



Как и в Молдавии, в Армении "неправительственный сектор" выступает в качестве параллельной власти, которая при Пашиняне тесно срослась с властью конституционной. Согласно информации из базы данных американской консалтинговой компании Dun&Bradstreet, обнародованной армянским экспертным клубом "Глас народа", совокупный годовой бюджет 40-ка ведущих прозападных НКО Армении составляет более 33 миллионов долларов. 15 из них получают в год от одного до двух миллионов долларов. Причем происхождение этих средств не всегда понятно.



ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

В эти дни в Армении происходит новая революция, на этот раз – против Пашиняна. Началась она с того, что возмущенные проигрышем в войне армяне разгромили в Ереване несколько зданий, в том числе – офис фонда Сороса.



Азербайджан: нажили врага



Вдохновленный успехом в Армении, Сорос сунулся и в Азербайджан, но там его быстро обломали. Институт "Открытое общество-Азербайджан" работал в Баку с 1999 по 2010 год. Потом его счета были заморожены, а сотрудников вызывали на допросы в Генпрокуратуру. В 2014 году офис организации окончательно закрыли. За неделю до этого события в одной из местных газет вышла статья главы администрации президента республики Рамиза Мехтиева, в которой Сорос обвинялся в подготовке цветной революции" в Азербайджане.



Меценат и филантроп не на шутку обиделся. И вскоре заявил на конференции в Лондон: "Одна из стран, к которой Запад, к сожалению, относится слишком благодушно, - это Азербайджан, где царит довольно неприятный диктаторский режим… И я думаю, что Запад допускает большую ошибку, поддерживая его".



Конечно, Азербайджан нажил в лице Сороса сильного врага. Но зато там пока не произошло ни одной цветной революции…



Батька и азиатские тигры



В Белоруссии фонд Сороса начал работать в 1993 году. В 1997 году он был обвинен в уклонении от обязательной продажи валюты и оштрафован на 3 миллиона долларов. А его исполнительный директор, гражданин США Питер Берн выдворен из страны. После этого фонд прекратил свою работу. Однако "след Сороса" отчетливо виден в последних событиях в этой стране. Фонд действует через свои "прокладки" в других странах, в первую очередь на Украине.



Из Узбекистана соросовское "Открытое общество" выдворили в 2004 году, после восьми лет работы. Его просто не перерегистрировали. За время работы фонд успел потратить в стране более 20 миллионов долларов, причем среди грантополучателей было и министерство юстиции. То самое, которое и отказало ему в регистрации.



Вскоре Джордж Сорос по традиции нанес ответный удар, призвав правительство США пересмотреть свое отношение к властям Узбекистана. А ведь если разобраться, то виноват во всем он сам. Никто его не тянул за язык публично говорить, что он хотел бы повторения грузинской "Революции роз" в пяти государствах Центральной Азии, входящих в состав СНГ, - Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.



В живущем за "железным занавесом" Туркменистане деятельность любых зарубежных НКО запрещена. Их там никогда и не было. А вот в Таджикистане и Казахстане Сорос спокойно работает. Его организации сидят там тише воды, ниже травы и пока ни в каких серьезных скандалах замечены не были. Хотя, конечно, все коридоры власти данных государств постепенно наполняются соросовскими "стипендиатами".



Пропала Киргизия



В Киргизии Сорос начал работать в 1993 году и за 10 лет потратил там около 40 миллиона долларов.



"На наш взгляд, наиболее благоприятные условия для деятельности соросовских структур созданы в Кыргызстане. – писал, захлебываясь от восторга, узбекский политолог Садриддин Абдурахимов в 2004 году. - Здесь открыт финансируемый Дж. Соросом Американский университет Центральной Азии (АУЦА)... Во время визита в Кыргызстан (июнь 2003 г.) Дж. Сорос поддержал идею открыть в республике Институт публичной политики. Писатель Чингиз Айтматов, в свою очередь, предложил Дж.Соросу создать Культурный центр "в любой точке побережья озера Иссык-Куль". Президент страны А.Акаев вручил Дж. Соросу орден Манаса 3-й степени".



А в 2005 году в Киргизии грянула тюльпановая революция. Предлогом для нее, как обычно, стали выборы. В результате здания правительства и парламента были взяты штурмом, мародеры разграбили столицу, президент Аскар Акаев бежал из страны. К власти пришел экс-премьер-министр Курманбек Бакиев. 7 апреля 2010 года он тоже будет свергнут в результате массовых беспорядков и покинет страну. В 2014 году военный суд Киргизии заочно приговорит его к пожизненному заключению.



С тех пор Киргизия потеряла счет революциям, переворотам, массовым беспорядкам. Но фонд Сороса чувствует там себя прекрасно.



Украина: они сражались за Сороса.



Джордж Сорос гордится Украиной, как своим самым успешным проектом. Его представительство под названием Международный фонд "Возрождение" было открыто в Киеве в 1990-м году, когда Украина еще была советской республикой. Официально через фонд прошло с тех пор 200 миллионов долларов, потраченных на различные проекты. Роль Сороса и его выкормышей в обоих украинских майданах бесспорна и огромна. Заслуги миллиардера перед постмайданной властью велики. Их оценил и Петр Порошенко, из рук которого в ноябре 2017 года Сорос получил орден Свободы, одну из самых высоких государственных наград Украины.



Однако было бы слишком большим упрощением считать Ющенко, Порошенко и тем более Зеленского прямыми ставленниками скандального миллиардера. Все намного сложнее. С Зеленским Сорос даже не встречался лично. Да это и не нужно: его щупальца пронизали все органы власти и управления страны и большинство СМИ. Это позволяет замечательно манипулировать президентом и направлять события в стране по нужному руслу.



А вот кто точно выполняет функции агента Сороса на Украине, так это Михаил Саакашвили. Во время Евромайдана он поддерживал Порошенко, за что тот назначил его главой Одесской ОГА и дал ему украинское гражданство. Однако вскоре лидер революции роз атаковал Порошенко, называя его "барыгой" и обвиняя в коррупции. За что был лишен украинского гражданства и выдворен из страны. Теперь его пригрел Зеленский.



Саакашвили стал главой Исполнительного комитета Национального совета реформ. Это такая специальная структура при президенте. Я думаю, что Саакашвили на Украине отведена роль "смотрящего" от Сороса и других западных структур. Как только президент будет отклоняться от заданного курса, на него тут же посыплются из уст Саакашвили обвинения в коррупции, а под окнами его резиденции соберется небольшой, но симпатичный майдан, собранный из сторонников беглого грузинского президента.



Марина Перевозкина Источник - московский комсомолец

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610020920

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