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Суд в Пакистане запретил проверку девственности для переживших насилие
17:47 07.01.2021

Суд в Лахоре (Пакистан) запретил проводить проверку девственности у женщин, которые подверглись сексуальным домогательствам. Такая практика унизительна и вызывает подозрения в отношении жертв, а не обвиняемых, отметила судья.

Верховный суд в Лахоре (Пакистан) отменил практику проверки девственности, которой подвергались женщины в делах о сексуальных домогательствах, сообщает The New York Times.

"Эта практика, запрещенная в соседних Афганистане, Индии и Бангладеш, продолжается в Пакистане и в более чем десятке других стран, где она рассматривается как показатель добродетельности и того, заслуживает ли женщина доверия", - пишет газета.

Заявление в суд подала группа женщин, назвавшая проверку целостности девственной плевы нарушением конституционного права на неприкосновенность частной жизни и достоинство.

"Это унизительная практика, которая используется, чтобы вызвать подозрение в отношении жертвы, а не сосредоточивать внимание на обвиняемом", - согласилась с ними судья.

Активистки-правозащитницы назвали решение суда необходимым шагом на пути к совершенствованию следственного и судебного процесса в отношении жертв сексуального насилия в стране, где редко выносятся обвинительные приговоры в делах об изнасиловании.

"Мы надеемся, что решение будет осуществляться всеми государственными органами страны, чтобы гарантировать немедленный запрет подобной незаконной практики", - цитирует The New York Times одну из правозащитниц.

Источник - Gazeta.uz
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