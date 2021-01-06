Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес едва не поссорила Казахстан и Узбекистан

17:53 07.01.2021

Как невеста Роналду Джорджина поссорила казахов и узбеков. Они поспорили из-за ее фото в национальном кафтане

Стоило поменять название страны в инстаграме.



Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, едва не сгенерировала международный скандал, выложив безобидную публикацию в инстаграм. Sport24 разобрался в том, что случилось.



Узбекистан вместо Казахстана



Несколько дней назад Джорджина опубликовала в инстаграме свое фото в среднеазиатском кафтане из темно-синего бархата с золотым принтом. В первой версии публикации муза Роналду оставила под снимком следующую подпись: "Сделано вручную и с любовью из Казахстана".



