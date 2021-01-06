|Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес едва не поссорила Казахстан и Узбекистан
17:53 07.01.2021
Как невеста Роналду Джорджина поссорила казахов и узбеков. Они поспорили из-за ее фото в национальном кафтане
Стоило поменять название страны в инстаграме.
Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, едва не сгенерировала международный скандал, выложив безобидную публикацию в инстаграм. Sport24 разобрался в том, что случилось.
Узбекистан вместо Казахстана
Несколько дней назад Джорджина опубликовала в инстаграме свое фото в среднеазиатском кафтане из темно-синего бархата с золотым принтом. В первой версии публикации муза Роналду оставила под снимком следующую подпись: "Сделано вручную и с любовью из Казахстана".
Это спровоцировало массовый набег в комментарии со стороны казахстанских пользователей: они признавались Родригес в любви и приглашали в гости. В реплаях к посту отметились даже локальные знаменитости, например, модель Айдай Исаева и ресторатор Куаныш Шонбай.
Однако затем Джорджина отредактировала описание фото, заменив Казахстан на Узбекистан. Это вызвало недоумение у казахов, мгновенно сменивших милость на гнев. "Ну че, казахи, просыпайтесь", "Забираем лайки и удаляем комментарии", "Расходимся, нас ####### (обманули)", - писали пользователи из Нурсултана и других городов.
А вот ликованию узбекистанцев не было предела: теперь уже они наводнили комментарии сердечками и эмодзи со своим государственным флагом.
А что это за одежда - узбекская или казахская?
На самом деле, тут нет никакого глобального спора, как между башкирами и татарами из-за происхождения чак-чака. Кафтан, в котором сфотографировалась Родригес, узбеки называют чапан, а казахи - шапан, но между ними нет никакой разницы. Подобная одежда популярна в большинстве стран Центральной Азии, включая Киргизию, Афганистан и Таджикистан, а шьют ее на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой.
Впрочем, это не означает, что в отношениях узбекистанцев и казахстанцев нет напряженности и недопонимания: так, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев замечал в них "дестабилизирующий потенциал и порох".
В фильме "Борат" герой Саши Барона Коэна, который исполняет роль казахского журналиста, нелицеприятно отзывается об Узбекистане: "Это мое государство - Казахстан. Он - середина между Таджикистан, Киргизстан и еще… урюки узбекские!" Так что Джорджина, вероятно, ничего не подозревая, едва не подлила в этот булькающий котел немного свежего масла.