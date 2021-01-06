"Трамп трусливо слил протест", - А.Асафов

21:11 07.01.2021

Российский политолог предрек раскол американского общества

"Трамп слил протест"



В связи со штурмом Капитолия в Вашингтоне политолог Александр Асафов говорит о новой реальности, в которой демократы задержатся надолго. Впрочем, по словам Асафова, протестующие сторонники Трампа, несмотря на "горячие головы", не станут бунтовать в комендантский час, опасаясь последствий.



"Трамп слил протест"

Напомним, что накануне сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В результате беспорядков четыре человека погибли, десятки протестующих задержаны. Джо Байден назвал происходящие протесты "мятежом", а Трамп обратился к своими сторонникам, призвав тех протестовать мирно. Тем не менее, конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах. Инаугурация пройдет 20 января в Белом доме.



- Несмотря на ожидание как американской, так и российской публики, восстание в США можно считать оконченным, - говорит политолог Александр Асафов. - Если понятными категориями выражаться для российской политизированной публики, то "Трамп слил протест". Люди, которые считали себя долгие годы молчаливым большинством, их представители сегодня транслируют свою политическую позицию и желания.



- Прошедшие протесты не повлекут за собой новые?



- В целом американская политическая система стабильна. Она модернизируется по-своему. Возможно, эта модернизация приведет к закреплению демократов на более длительный срок, необходимый для восстановления экономики так, как это понимают демократы и финансово-промышленные группы, которые за ними стоят. Возможно, мы не увидим президента-республиканца следующие 8- 12 лет. Но сама система остается устойчивой даже после тех событий, которые она пережила в 2020 году, когда пришлось пожертвовать "священной коровой" - легитимными выборами. Я думаю, что и эти яркие дни, даже захват Капитолия, она переживет спокойно. Тем более, сейчас действует комендантский час, нарушителей ждутсерьезные последствия. Все это остановит даже самые горячие головы, даже тех самых шаманов в костюмах яков в Капитолии.



- Ваши прогнозы относительно будущего американского общества?



- Сохранится недовольство у части общества, низовой раскол также будет. Но это все станет проявлением новых черт американского общества, как и "Black Lives Matter". Вообще мир, не только в США, перешел в новое состояние, которое называют новой реальностью, нормальностью. Проявлением этой самой новой реальности стало то, что выходы людей на улицы происходят по обычным поводам в различных странах. США не является исключением: и в Швейцарии выходят, и в Чехии, и в Израиле. По разным поводам, порой абсурдным. Дело в том, что экономические запросы стремительно "левеют". Посмотрите на Францию: власти гордятся тем, что машин на эти праздники сожжено гораздо меньше, чем на прошлые. Они не публикуют новые данные по Леону и в Парижу, чтобы не устраивать соревнования между протестующими. Можно это было представить 10 лет назад? Это было абсурдом. Также и в США. Сейчас шаманы в Капитолии - это абсурд, но это новые обстоятельства нашей жизни. Мир меняется таким образом. Это проблемы экономического характера, которые всем странам придется разгребать.



Конгресс утвердил избрание Байдена президентом



- Сколько по времени?



- Как минимум несколько лет.



Екатерина Скрижалина