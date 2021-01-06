В Алматы будут восстанавливать... ранее снесенные "исторические здания"

00:13 08.01.2021

В Алматы восстановят ранее снесенные исторические здания

Акиматом предлагается произвести выкуп в коммунальную собственность города 24 неосвоенных земельных участков.



На брифинге на площадке региональной службы коммуникаций руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал о мерах по прекращению "точечной" застройки в историческом центре Алматы, сообщает zakon.kz.



В целях урегулирования, а также прекращения "точечной" застройки в историческом центре, акиматом города предлагается произвести выкуп в коммунальную собственность города 24 неосвоенных земельных участков в пределах границ исторического центра. Два из них уже перешли в фонд города посредством передачи земель из Фонда проблемных кредитов г. Алматы. Это в районе Абылайхана – Курмангазы, Панфилова – Шевченко.

Рассказывая о решении по прекращению "точечной" застройки в историческом центре Алматы, А. Ахметжанов отметил, что это был долгий и тернистый путь.



Мы проводили глубокий анализ. Просто так взять что-то, поменять и остановить без учета требований действующего законодательства было бы практически невозможно. На стадии того, что завершается корректировка самого Генерального плана, были собраны все материалы, которые возможны для применения в действующем законодательстве, и после проведения глубокого анализа акимом города Алматы было дано соответствующее поручение для того, чтобы мы могли регулировать архитектурно-строительную деятельность в центральной части города, - сказал А. Ахмеджанов.

По его словам, за последние два года разрешений на строительство объектов в историческом центре Алматы не выдавалось, они лишь отзывались, а строительство держалось в заморозке. Сейчас эти земельные участки будут изыматься в государственную собственность. Те объекты, которые начали строиться до 2018 года, находятся на стадии завершения.



В соответствии с поручением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева при реставрации ветхого жилья в историческом центре будут восстанавливаются фасады зданий, если они были построены по принципу тех лет, когда формировался сам исторический центр. В историческом центре будет запрещено строительство высотных зданий. Постепенно будут восстанавливаться ранее снесенные исторические здания на пустующих земельных участках. К примеру, на Панфилова – Толе би было предложено восстановить трехэтажное здание – бывшее министерство, а позже институт и объект предпринимательской деятельности. Также предлагается восстановить двухэтажное здание Союза архитекторов, которое раньше называлось "8 марта Советское" на Казыбек би – Калдаякова.



Напомним, акиматом города Алматы согласно Генерального плана города определены границы исторического центра:

• с южной стороны по пр. Абая,

• с восточной стороны по ул. Кармысова и ул. Каирбекова до ул. Гоголя,

• по ул. Гоголя до ул. Бузурбаева,

• далее по ул. Макатаева до ул. Панфилова,

• по ул. Панфилова до пр. Райымбека,

• по пр. Райымбека в западном направлении до пр. Сейфуллина,

• по пр. Сейфуллина до ул. Жибек жолы,

• по ул. Жибек жолы до ул. Масанчи,

• далее по ул. Досмухамедова и по ул. Байтурсынова до ул. Жамбыла,

• по ул. Жамбыла в восточном направлении до ул. Муканова,

• по ул. Желтоксан до пр. Абая.